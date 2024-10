R Collection, nuovi investimenti per affinare l’offerta in Italia Una collezione di 10 strutture in località iconiche, apprezzate sia da una clientela nazionale che internazionale; tra queste, spiccano il celebre Lago di Como, l’esclusiva Portofino Coast, la carismatica Milano e le prestigio se La Thuile e Courmayeur. Per il gruppo italiano R Collection crescere vuol dire anche affinare l’offerta a 360 gradi. «Siamo un gruppo italiano alberghiero in forte espansione – commenta Ludovica Rocchi, Brand Director del Gruppo – e quest’anno le due più importanti novità 2024 sono stati due beach club esclusivi, quali il Victoria Beach a Menaggio, un esclusivo beach club di benessere, musica, ristorazione e intrattenimento e la Marina di Bardi nel Golfo della Portofino Coast. Per il 2025, finalizzeremo i lavori del Victoria Beach con l’ampliamento della terrazza che prevede l’aggiunta di postazioni e con l’introduzione del campo da beach volley» «Il nostro obiettivo è che il Victoria Beach diventi un punto di riferimento sulle sponde lariane, per godere di momenti sul Lago che possano unire relax, musica, arte, esperienze culinarie – aggiunge Rocchi – Tra gli investimenti 2025, 2 nuove strutture in gestione sul Lago di Como e 4 nuove suite presidenziali al Grand Hotel Victoria di Menaggio». Molte le novità in cantiere sia per quanto concerne il trade che l’ampliamento del portfolio delle strutture sul Lago di Como parte del Gruppo. Condividi

