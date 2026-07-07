Pullman accelera sul premium: nuova campagna globale e oltre 60 hotel in pipeline Pullman Hotels & Resorts rafforza il proprio posizionamento nel segmento premium internazionale con il lancio di una nuova campagna globale, tassello di una più ampia strategia di crescita che punta a consolidare la rilevanza culturale del brand e ad ampliare il coinvolgimento degli ospiti lungo l’intera guest journey. La campagna è stata presentata a Parigi in occasione della seconda edizione di Pullman xChange, format internazionale che, dopo il debutto a Dubai, ha riunito per due giorni oltre 150 tra media, creativi, influencer e protagonisti del mondo culturale per riflettere sul valore della connessione umana come leva di creatività, collaborazione e performance. Sviluppato in partnership con The House of Beautiful Business, l’evento si è svolto tra Pullman Paris Montparnasse, Pullman Paris Bercy e Art Explora Art Residency. Nuove prospettive «Pullman è da sempre un brand costruito sullo scambio e sull’apertura a nuove prospettive – ha dichiarato Benoît Racle, Global Brand President, Premium, Accor –. Oggi stiamo evolvendo questa eredità in una direzione che unisce storytelling, esperienze, cultura e ospitalità, ridefinendo il significato dell’ospitalità premium per una nuova generazione di viaggiatori». Al centro della nuova piattaforma creativa c’è il concept Every Exchange Is a Trip, che interpreta l’ospitalità come spazio di incontro tra persone, culture e idee. Un posizionamento che si traduce non solo nella comunicazione, ma anche in un ecosistema di contenuti social-first, eventi, partnership e attivazioni negli hotel, pensati per rendere tangibile la filosofia del marchio nelle diverse destinazioni. La nuova identità accompagna anche una fase di espansione della rete. Pullman conta oggi oltre 150 hotel in più di 40 Paesi e ha oltre 60 nuove aperture in pipeline, con l’obiettivo di superare quota 200 strutture nei prossimi cinque anni. Tra i progetti già annunciati figurano Pullman Hamilton in Nuova Zelanda, Pullman Nanjing Binjiang in Cina e Pullman Casa Bouskoura in Marocco. Per il gruppo, la crescita sarà sostenuta dalla domanda di esperienze premium sempre più orientate allo scambio culturale e alla connessione tra gli ospiti, elementi che il brand individua come fattori distintivi della propria proposta di ospitalità. Condividi

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Il gruppo Barceló prevede un calo degli utili nel 2026 dopo aver chiuso il 2025 con risultati record. Il suo presidente e ceo, Simon Pedro Barceló, ha dichiarato a Cinco Días che il gruppo non raggiungerà gli utili record degli ultimi due anni e chiuderà l'anno «al di sotto dei 313 milioni del 2025 e al di sopra dei 250 milioni» (nel 2024 ha guadagnato 258 milioni di utili).\r

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Il manager, come riporta Preferente, ha spiegato che il conflitto in Medio Oriente e la situazione a Cuba avranno un impatto trascurabile sul bilancio annuale del gruppo. «Stimiamo che si tratterà di pochi milioni di euro. Nel peggiore dei casi, fino a cinque milioni di euro di utili in meno, ovvero l'1,5% del totale».\r

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Tuttavia, ammette che «se c'è qualcosa che sta influenzando i nostri conti in questa prima parte dell'anno e che continuerà a farlo nei prossimi mesi, è l'effetto del cambio valutario nei paesi in cui riceviamo ricavi in ​​dollari e abbiamo costi in valuta locale. In questo caso potremmo parlare di decine di milioni di dollari di impatto negativo».\r

Avoris più vicina ad Alpitour?\r

Per quanto riguarda Avoris, che contribuisce per il 10% agli utili del gruppo pur rappresentando quasi il 60% del fatturato, Barceló spiega che si stanno valutando diverse \"alternative\" di disinvestimento, tra le quali anche l'opzione Alpitour. In attesa della decisione sulla vendita, l'imprenditore sottolinea che \"la cosa più importante è che l'azienda migliori ogni giorno, ottenendo risultati sempre migliori. È a questo che stiamo lavorando».\r

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","post_title":"Simon Pedro Barceló: «Per Avoris diverse ipotesi allo studio» fra le quali anche Alpitour","post_date":"2026-07-06T14:19:54+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1783347594000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"518235","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_518236\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] L'Aurea Penthouse[/caption]\r

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Inaugurate ufficialmente le Signature Suites del Corinthia Rome, che completano il lavoro di restauro e reinterpretazione che ha trasformato l’ex sede della Banca d’Italia di Piazza del Parlamento in una nuova destinazione dell’ospitalità internazionale. \r

Le Signature Suites di Corinthia Rome sviluppano ciascuna un’identità distinta. Le Campo Marzio Suites sono concepite come vere townhouse su due livelli. La zona giorno è attraversata dalla luce filtrata da vetrate colorate che incorniciano scorci sul Parlamento, sulle strade del centro o sul garden lounge interno. Una scala scultorea conduce al piano superiore, dove la camera da letto si accompagna a due bagni in marmo e a una cabina armadio.\r

La Chigi Suite, al quinto piano, è costruita intorno al rapporto tra interno ed esterno. Dal patio privato una scala a chiocciola conduce a una terrazza panoramica di 90 metri quadrati, arredata con area dining e zone lounge.\r

L’Arte Suite, al sesto piano, ha la misura raccolta di una casa di collezionista. Il soggiorno luminoso dialoga con una dining room per quattro persone; la camera affaccia sul giardino interno. Una scala sale verso una terrazza privata di 70 metri quadrati, progettata per il tramonto. Il guardaroba walk-in, il bagno padronale in marmo e il secondo bagno ospiti completano un impianto che privilegia continuità e fluidità.\r

L’Aurea Penthouse, che richiama nel nome la Domus Aurea, occupa una posizione dominante. Due camere da letto, entrambe con bagno en suite in marmo e cabina armadio, si distribuiscono attorno a una grande zona living e dining che si apre su terrazze multiple. La suite dispone di un ulteriore bagno ospiti e di spazi outdoor attrezzati con sedute e lettini.\r

L'ambiente più straordinario dell’hotel è senza dubbio la Theodoli Heritage Suite, ricavata dall’antica sala del consiglio, affacciata direttamente su Montecitorio, della Banca d’Italia. Qui, un rigoroso restauro ha recuperato integralmente uno dei cicli decorativi più significativi del primo Novecento romano. Le pareti conservano gli affreschi di Giulio Bargellini. Il soffitto dipinto da Guglielmo Janni sviluppa una storia visiva della moneta italiana attraverso sessantadue rosette che ripercorrono l’evoluzione della valuta dalle origini etrusche al Novecento.\r

Tutte le 60 camere e suite del Corinthia Rome rispettano la scala originaria dell’edificio: volumi generosi, grandi aperture, soffitti importanti e una distribuzione che conserva il respiro delle stanze di rappresentanza. Tutte le sistemazioni sono complete di ampi bagni in marmo, amenities Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella, biancheria Frette, minibar con servizi in porcellana e cristallerie molate colmi di delizie dolci e salate, set caffè Lavazza, asciugacapelli Dyson nelle Suites e Ghd nelle camere, steamer professionali e una selezionata libreria dedicata a storia, arte e cultura romana.","post_title":"Il Corinthia Rome svela le nuove Signature Suites","post_date":"2026-07-06T11:18:14+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1783336694000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"518198","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"«Nel corso del tempo Four Seasons si è evoluta nel modo di operare, ma non ha mai cambiato gli elementi cardini del suo successo: la qualità, il servizio, l’attenzione alle persone e la cultura aziendale. - esordisce Adrian Messerli, president hotel operations Europa, Medio Oriente e Africa.\r

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Entrato a far parte di Four Seasons nel 2005 Messerli ha viaggiato in tutto il mondo assumendo responsabilità sempre maggiori: dagli incarichi negli Stati Uniti, ai Caraibi, al Sudamerica, a quelli nei paesi Emea e poi le Seychelles e Shanghai. È stato vicepresidente regionale e direttore generale presso il primo Four Seasons in Spagna, a Madrid, quindi ha assunto il suo attuale ruolo alla guida delle operazioni alberghiere in tutta l’area Emea.\r

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«Sto seguendo un percorso per entrare in contatto con la realtà italiana. - afferma infatti - Dopo l’Italia mi sposterò in Grecia, a Mykonos, dove avremo presto una nuova apertura. Al momento Four Seasons ha in Europa, Medio Oriente e Africa 44 hotel operativi; in tutto il mondo sono 138 hotel e resort e 61 strutture residenziali nei principali centri urbani e località turistiche di 47 paesi. La nostra maggiore pipeline di crescita, con circa 30 hotel, è nei paesi Emea. Four Seasons come compagnia prevede di arrivare nel 2033 a 180 hotel nel mondo.\r

I giusti hotel\r

«Più che al numero degli hotel è importante pensare all’avere i giusti hotel, nella giusta location, con i partner giusti. Perché Four Seasons è un operatore: noi non possediamo le proprietà. Il nostro partner costruisce un hotel secondo gli standard di Four Seasons, in un processo in cui siamo coinvolti, poi noi operiamo per suo conto: i management-agreement di Four Seasons sono i più lunghi dell’industria dell’accoglienza!».\r

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Quindi la situazione internazionale: «Sul fronte della sicurezza, degli ospiti e dello staff Four Seasons è un’azienda che ha 65 anni e, nel corso del tempo, ha diversificato il proprio portfolio. Abbiamo un team molto resiliente e reattivo. Proteggiamo i nostri talenti e li spostiamo altrove se una crisi si prolunga. Sono evenienze molto difficili ma, in quanto compagnia internazionale, dobbiamo essere pronti. Oggi la domanda sta cambiando: da anni l’Europa va molto bene. Siamo una compagnia canadese, quindi fortemente dipendente dai clienti nordamericani e, per loro, l’Europa è l’obiettivo estivo prediletto. È anche una questione di fiducia: i clienti scelgono Four Seasons perché sanno cosa troveranno, per la consistenza del nostro portfolio e per il nostro focus sul servizio».\r

Come Four Season si rinnova con le Country Collections\r

«Il consumatore sta cambiando: oggi cerca le esperienze, in particolare nel segmento luxury. - prosegue Messerli - Nella luxury consumer spending oltre il 60% della spesa va nelle esperienze. Nel business dell’hospitality siamo ben posizionati per seguire questo trend. Guardando alle modalità di sviluppo del nostro portfolio possiamo dire che siamo molto fortunati, perché siamo una compagnia privata. La nostra è una “crescita intenzionale”: siamo dove vogliamo essere.\r

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«In particolare in Europa, dove vediamo grandi benefici nel realizzare delle Country Collection: i clienti non si limitano a visitare un paese, raggiungere il punto A e poi tornare a casa, vogliono scoprire la realtà che incontrano e vivere diverse esperienze in diverse strutture. L'Italia è un buon esempio di questo progetto, grazie agli hotel che abbiamo a Taormina (San Domenico Palace) e ai Four Seasons Hotel di Firenze e Milano.\r

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«A Venezia aprirà il Danieli, dopo il meticoloso restauro curato da Pierre-Yves Rochon. A Roma sono in programma due aperture, quindi ci sono le strutture in pipeline sulle meravigliose spiagge della Puglia. L’Italia ha un grande potenziale da sviluppare e Four Seasons sta pensando anche alla Toscana, alla Costiera Amalfitana, a Capri, alla Sardegna e a nuove locations. In Grecia e in Spagna stiamo mettendo a punto Country Collection come quella italiana, perché sono territori dove c’è tanto da esperire, da vivere. La visione di crescita di Four Season prevede quindi hotel più piccoli, ma fondati sulle esperienze» \r

La strategia di Four Seasons in Italia\r

«Vogliamo celebrare la cultura dei luoghi e l’Italia è ricca di cultura, è autentica. C’è un senso di appartenenza, di amore per l’eredità storica e, poi, c’è il cibo straordinario. I viaggiatori sono attratti dalla cultura e dalle tradizioni locali e vogliono viverle. Noi celebriamo tutto questo costruendo i nostri hotel.\r

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«È anche importante connettersi con la comunità locale: cerchiamo i talenti del posto, li formiamo e li facciamo crescere, intendiamo sviluppare i territori portando del business. Per realizzare tutto questo bisogna vivere la realtà locale; in Europa è vero molto più che altrove: l’unico modo per Four Seasons di essere presente nella giusta location è quello di convertire strutture esistenti. Ci prendiamo cura di un asset per un periodo prefissato e lo facciamo con responsabilità e rispetto, studiando a lungo i passaggi della conversione.\r

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«Basti pensare all’iconico design del Four Seasons Hotel di Milano, che si trova all’interno di un edificio del XV secolo il cui recente restyling è stato curato da Patricia Urquiola, architetto e designer; mentre il Four Seasons di Taormina si trova in un monastero del XIV secolo! A Firenze abbiamo la seconda area verde privata più grande del centro storico, il Giardino della Gherardesca, che abbiamo restaurato con l’aiuto di Govanni Fumagalli e di altri specialisti appassionati».\r

(Chiara Ambrosioni)\r

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L'azienda con sede a Dubai ospiterà i candidati a Marsiglia il 6 luglio, a Parigi il 16 luglio, a Bordeaux il 18 luglio, a Lione il 20 luglio e a Tolosa il 29 luglio, in hotel situati vicino alle principali autostrade e agli aeroporti. Questi eventi dureranno un'intera giornata e comprenderanno preselezione, valutazioni e colloqui per i candidati preselezionati. \r

Formazione\r

Si consiglia la pre-registrazione online , ma i candidati possono partecipare anche senza appuntamento, portando con sé un curriculum vitae in inglese e una fotografia recente.\r

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La compagnia aerea emiratina con sede a Dubai è alla ricerca di persone \" appassionate e motivate \" in grado di offrire un'accoglienza personalizzata e un'esperienza memorabile ai passeggeri, padroneggiando al contempo le procedure di sicurezza. I candidati selezionati riceveranno una formazione completa presso il centro di formazione Emirates a Dubai, incentrata su sicurezza, procedure di emergenza, servizio a bordo e primo soccorso.","post_title":"Emirates, campagna di reclutamento per il personale di bordo in Francia","post_date":"2026-07-06T10:05:48+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1783332348000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"518187","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'Istria continua a rafforzare il proprio posizionamento tra le destinazioni più dinamiche dell'Adriatico, puntando su un'offerta che combina patrimonio storico, paesaggio e ospitalità di fascia alta.\r

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Tra i simboli di questa evoluzione c'è Parenzo, città che conserva l'impianto urbano romano e uno dei principali siti culturali della Croazia, la Basilica Eufrasiana, patrimonio mondiale dell'Unesco dal 1997. Negli ultimi anni, accanto alla valorizzazione del centro storico e del lungomare riqualificato, la destinazione ha visto crescere anche l'offerta ricettiva premium.\r

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L'apertura del nuovo Valamar Pical Resort rappresenta uno degli investimenti più significativi nel comparto alberghiero locale e conferma la strategia dell'Istria di intercettare una domanda internazionale orientata verso servizi di qualità, benessere ed esperienze integrate con il territorio.\r

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Anche Rovigno consolida il proprio ruolo di destinazione di riferimento lungo la costa istriana. Il fascino del centro storico, la qualità del paesaggio e un'offerta gastronomica sempre più qualificata contribuiscono a rafforzare l'attrattività della città, che continua a distinguersi per la capacità di coniugare autenticità e sviluppo turistico.\r

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Tra Rovigno e l'entroterra, il Canale di Leme amplia ulteriormente il ventaglio delle esperienze offerte dalla destinazione, valorizzando un patrimonio naturale che integra l'offerta balneare con quella outdoor.\r

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La strategia dell'Istria punta così a costruire un prodotto turistico sempre più diversificato, nel quale investimenti ricettivi, patrimonio culturale e risorse naturali diventano elementi complementari di un'offerta capace di sostenere la competitività della destinazione sui mercati internazionali.","post_title":"Istria, ospitalità premium e heritage rafforzano il posizionamento della destinazione","post_date":"2026-07-06T09:24:45+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["istria","mare"],"post_tag_name":["Istria","mare"]},"sort":[1783329885000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"518183","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ha compiuto 15 anni il collegamento di Ethiopian Airlines tra Milano Malpensa e Addis Abeba, un collegamento che dal 2011 rappresenta un ponte strategico tra l'Italia, l'Africa e il network globale della compagnia.\r

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L'Italia rappresenta oggi uno dei mercati europei più importanti per Ethiopian Airlines. La compagnia opera attualmente 14 voli settimanali da Roma Fiumicino e un collegamento giornaliero da Milano Malpensa verso Addis Abeba, garantendo connessioni efficienti verso oltre 140 destinazioni internazionali in Africa, Asia, Medio Oriente e Oceania.\r

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\"Il quindicesimo anniversario del collegamento tra Milano Malpensa e Addis Abeba rappresenta un importante traguardo per Ethiopian Airlines e testimonia il nostro costante impegno nel connettere persone, culture e opportunità di business tra l'Africa e l'Europa - ha dichiarato Fiker Getnet, traffic & sales manager Milano, Ethiopian Airlines -. Desideriamo esprimere la nostra sincera gratitudine ai clienti, ai partner e a tutti gli stakeholder che hanno accompagnato la crescita di questa rotta nel corso degli anni. Guardando al futuro, continueremo a investire nel mercato italiano, a rafforzare la nostra presenza e a migliorare costantemente i nostri servizi, confermando il ruolo di Ethiopian Airlines quale vettore leader dell'aviazione africana e ponte tra il continente africano e il resto del mondo.\"\r

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\"Questo anniversario rappresenta il risultato di una collaborazione solida e duratura costruita nel tempo tra Ethiopian Airlines e Distal Gsa Italia\", ha dichiarato Alessandra Pecci, member of the board, Cmo & Chro di Distal Gsa Italia. \"Da oltre dieci anni affianchiamo Ethiopian Airlines nello sviluppo del mercato italiano attraverso un team dedicato alle attività commerciali, marketing e operative. Siamo orgogliosi di aver contribuito alla crescita della compagnia in Italia e ringraziamo Ethiopian Airlines per la fiducia e la collaborazione costruite negli anni, elementi che ci consentono di offrire ai partner e ai passeggeri un servizio affidabile, competitivo e orientato alla qualità.\"\r

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Le iniziative dedicate al 15° anniversario proseguiranno nei prossimi mesi con una serie di appuntamenti rivolti ai professionisti del turismo e ai partner commerciali in diverse città italiane, a conferma dell'impegno di Ethiopian Airlines nel rafforzare ulteriormente le relazioni con il mercato italiano.","post_title":"Ethiopian Airlines e i primi 15 anni a Milano. \"Continueremo a investire in Italia\"","post_date":"2026-07-06T09:15:45+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1783329345000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"518180","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Teatro romano di Aosta - uno dei reperti storici meglio conservati dell'arco alpino - è di nuovo accessibile. E' stato inaugurato il primo percorso di visita all'area archeologica, anticipando il completamento dei lavori di riqualificazione dell'intero comparto Aosta Est: i visitatori possono ora accedere all'area e osservare le strutture del teatro da prospettive ravvicinate, grazie anche alla passerella situata tra il palcoscenico e l'orchestra.\r

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Inoltre la Tour Fromage, ancora in corso di restauro, verrà rifunzionalizzata e sarà parte integrante del percorso offrendo una terrazza panoramica sugli scavi. Il percorso è dotato di pannelli didattici e di un sistema di illuminazione integrato.\r

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Il progetto - si legge in una nota - \"punta a ricucire questa parte della città con il resto del centro storico attraverso nuove connessioni pedonali e una sequenza di terrazze affacciate sugli scavi\".\r

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\"Abbiamo voluto fortemente che la città di Aosta - dichiara l'Assessore regionale alla cultura, Erik Lavevaz - potesse ritrovare il suo rapporto intimo e diretto con il Teatro Romano.\r

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L'intervento di riqualificazione è articolato e complesso: oggi condividiamo sia lo spazio rinnovato sia l'idea di quanto ancora deve avvenire, nel quadro più ampio degli interventi sul comparto urbano di Aosta Est. Quando questo percorso sarà completato, daremo a cittadini e turisti un nuovo modo di dialogare con questo sito, così simbolico per la nostra comunità: uno spazio che fin d'ora si popola di iniziative e di energie, restituendoci un luogo che ci appartiene profondamente\"","post_title":"Nuovamente accessibile il Teatro romano di Aosta","post_date":"2026-07-03T14:30:18+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1783089018000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"518177","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono 13,5 milioni gli italiani che hanno scelto di partire per le vacanze nel mese di luglio, un dato in calo rispetto allo scorso anno, principalmente a causa di una rimodulazione dei periodi di ferie, come dimostra l’aumento delle partenze a giugno. È quanto emerge da un'indagine Coldiretti/Ixè diffusa in occasione del primo weekend estivo caratterizzato dai bollini rossi sulla rete autostradale, con l'esodo verso le località di villeggiatura che prende il via dopo giorni segnati dal caldo record che si è alternato al maltempo. Il mare si conferma al primo posto con, seguito da montagna, campagna e parchi e città.\r

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La maggior parte di chi va in vacanza (28%) trascorrerà fuori casa un periodo compreso tra quattro giorni e una settimana, mentre il 25% si concederà da una a due settimane. Ma c’è anche un 13% che si concederà una pausa di non oltre tre giorni. La durata media delle ferie si attesta oggi a 10 giorni.\r

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Tra le destinazioni prevalgono quelle italiane: il 28% resterà all'interno della propria regione e un 61% comunque in Italia. Tra le mete estere l'Europa continua a essere quella più richiesta.\r

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Per quanto riguarda l'alloggio, alberghi e bed & breakfast restano le soluzioni più richieste, insieme alle seconde case e alle abitazioni di parenti e amici. L'attenzione verso forme di turismo sostenibile e responsabile alimenta il successo degli agriturismi che, grazie alle oltre 26mila strutture presenti sul territorio nazionale secondo Campagna Amica, rappresentano una scelta sempre più apprezzata.","post_title":"Coldiretti, 13,5 milioni di italiani in vacanza a luglio. Numeri in calo","post_date":"2026-07-03T14:23:03+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1783088583000]}]}}