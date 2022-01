Puglia sempre più di appeal per il mercato lusso: in arrivo un Meliá a Polignano

Sarà un 5 stelle da 266 camere e 110 suite a marchio Meliá il cuore del nuovo polo turistico del lusso pugliese che sorgerà lungo la costa a nord di Polignano a Mare. La compagnia alberghiera spagnola, riporta Il Sole 24 Ore, ha infatti appena siglato un accordo di management con il gruppo finanziario immobiliare con sede a Bari, Andidero, che sta conducendo ulteriori colloqui con investitori e sviluppatori in ambito real estate per il completamento di un progetto, il cui valore complessivo ammonta a circa 80 milioni di euro.

La nuova proposta lusso si andrà ad aggiungere a un’offerta già consistente in regione, destinazione nella quale stanno investendo da tempo brand internazionali della forza di Belmond, Four Seasons, Rocco Forte, che si aggiungono peraltro al gruppo San Domenico – Borgo Egnazia della famiglia Melpignano. L’idea di Andidero è quella di iniziare i lavori nel terzo trimestre del 2022, per poi completarli prima della fine del 2024. L’accordo con Meliá è stato assistito da Pkf hotelexperts Italia.