Preferred: dalla partnership tra Beyond Green ed &Beyond nasce il portale b2c Plany Your Trip

Una nuova piattaforma online che fornisce servizi di prenotazione personalizzati, chiavi in mano, ai viaggiatori alla ricerca di destinazioni internazionali declinate in versione green. Il brand di viaggi sostenibili del gruppo Preferred Hotel, Beyond Green, lancia Plan Your Trip, in collaborazione con &Beyond. Africa e Sud America saranno i primi programmi a essere lanciati.

La piattaforma offre itinerari già testati e confezionati, così come la possibilità di personalizzare l’itinerario con esperienze uniche in Africa, America del Sud e presto anche in Asia: viaggi ricchi di opportunità diversificate, creati nel rispetto della natura, delle comunità locali e della cultura. Il team che gestisce questi nuovi servizi fornirà un’assistenza completa, dalla pianificazione delle attività e dei trasferimenti alle prenotazioni, fino all’organizzazione di escursioni guidate da esperti, occupandosi di tutti i protocolli relativi al Covid-19 o a potenziali restrizioni internazionali.

“Siamo davvero orgogliosi di collaborare con &Beyond: operatore specializzato in viaggi fondati sul rispetto della terra, della natura e delle persone, per semplificare come mai prima d’ora la pianificazione di viaggi sostenibili in due delle destinazioni globali più ricercate: Africa e Sud America”, sottolinea il ceo di Beyond Green, Lindsey Ueberroth.

I due brand hanno inaugurato la loro collaborazione nel 2021, quando quattro strutture &Beyond (l’&Beyond Bateleur Camp nel Masai Mara National Reserve, Kenya; l’&Beyond Mnemba Island (a Zanzibar, in Tanzania); l’&Beyond Sossusvlei Desert Lodge (nel Namib Desert, Namibia); e l’&Beyond Vira Vira (a Pucón in Cile), si sono unite al portfolio Beyond Green in qualità di soci fondatori, con l’impegno condiviso di rendere i viaggi una forza positiva per il pianeta.