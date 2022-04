Piero Magrino nuovo direttore generale del toscano Fonteverde

Piero Magrino è il nuovo direttore generale di Fonteverde Lifestyle & Thermal Retreat, l’indirizzo Italian Hospitality Collection di San Casciano dei Bagni, ospitato nella residenza rinascimentale del granduca Ferdinando I de’ Medici, nel cuore della val d’Orcia.

Nato a Mestre nel 1974, Magrino vanta un curriculum quasi ventennale nell’ambito dell’hotellerie. Passione nata in tenera età grazie al padre, che lo ha aiutato a imparare il mestiere nella struttura da lui gestita. Dopo aver conseguito il diploma all’istituto alberghiero di Jesolo, ha approfondito gli studi in finance & accounting presso la Cranfield University nel Regno Unito e sta seguendo un executive program in hospitality management presso la Luiss Business School. Lasciando il suo ultimo ruolo da direttore dell’Anantara Palazzo Naiadi di Roma, viene da una lunga esperienza soprattutto in strutture 5 stelle e 5 stelle lusso nell’ambito della room division, senza tralasciare la conoscenza operativa anche di tutti gli altri reparti. Non sono mancate importanti periodi all’estero, tra Mauritius, Russia ed Egitto, presso alberghi perlopiù parte del circuito Leading Hotels of the World.

“È davvero un grande onore per me assumere la guida del Fonteverde – commenta lo stesso Magrino – Assieme al team della struttura, che è l’anima della stessa del resort, metteremo al centro il benessere dell’ospite e la qualità del servizio, per rendere l’esperienza davvero indimenticabile”.