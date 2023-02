Philippe Bijaoui nuovo senior vice-president sviluppo Europa e Nord Africa di Accor Philippe Bijaoui è il nuovo senior vice-president sviluppo Europa e Nord Africa per i marchi economy, midscale e premium di Accor. Con quasi 30 anni di esperienza nel settore alberghiero in varie compagnie internazionali, in precedenza Bijaoui ha ricoperto diversi ruoli dirigenziali nel comparto sviluppo, tra cui quello di head of development Europe per Ihg, chief development officer Emea per Wyndham Hotel Group e, più recentemente, per Christie & Co. Nel 2020, è stato insignito del Royal Institute of Chartered Surveyor (Rics – Regno Unito), che riconosce la sua competenza professionale in base a criteri riconosciuti sui mercati immobiliari, delle costruzioni e delle infrastrutture. Insediato nel ruolo a gennaio 2023, Bijaoui è basato a Parigi e farà parte del comitato esecutivo Europa-Nord Africa, di recente costituzione, e del comitato sviluppo globale e D&Ts. Sarà responsabile della definizione della strategia di crescita nella regione in collaborazione con il global chief development officer, della guida di progetti strategici di sviluppo alberghiero e della costruzione di solide relazioni con i partner attuali e potenziali di Accor.

