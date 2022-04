Parte la stagione CdsHotels: prenotazioni a +14% sul 2019

“Malgrado la congiuntura internazionale e l’emergenza sanitaria continuino a influire sui trend del nostro comparto, crediamo che il 2022 possa rappresentare l’anno della rinascita e i dati ci sostengono. A oggi registriamo, infatti, un +47% di prenotazioni rispetto al 2021, e un + 14% al pari periodo 2019“. Così il direttore commerciale CdsHotels, Ada Miraglia, presenta l’apertura di stagione delle strutture del gruppo pugliese. Riprendono infatti giusto oggi le attività del Riva Marina Resort e del Grand Hotel Riviera, che si aggiungono all’hotel Basiliani, aperto per tutto l’anno. Entro la metà di aprile spalancheranno invece le porte all’estate anche Corte di Nettuno, CdsHotels Terrasini, Pietrablu e Porto Giardino. A seguire, entro inizio giugno, tutte e cinque gli altri indirizzi del gruppo.

“Dopo due anni di pandemia siamo lieti di annunciare un ritorno a una nuova normalità – prosegue Ada Miraglia – Oltre la metà delle nostre strutture sarà aperta entro aprile e chiuderà tra fine ottobre e inizio novembre. Un segnale che ci fa gioire, perché consente a tutto il nostro team e agli staff dei nostri hotel e villaggi il recupero del pieno corso delle attività, garantendo sette mesi di operatività per quasi tutti i nostri alberghi. Se il 2021 è stato contrassegnato dalle restrizioni ai viaggi dall’estero, a fine marzo il nostro gruppo segna peraltro un +5% delle prenotazioni di clienti stranieri che rappresentano per noi il 12% del totale. La voglia di viaggiare non si spegne e la Puglia e la Sicilia, che custodiscono un patrimonio storico, architettonico e culturale tra i più ricchi della penisola, accompagnati da punti mare comparabili ai paradisi tropicali, continuano a essere le mete più amate”.