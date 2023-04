Parte da Napoli con CampusX l’attività del fondo iGeneration di InvestiRe e Cdp per le residenze universitarie. Una piattaforma nazionale che ha l’obiettivo di realizzare circa 1.800 posti letto in residenze universitarie per studenti e giovani lavoratori, distribuite su tutto il territorio italiano. Nasce il fondo iGeneration, lanciato dall’asset management company InvestiRe sgr del gruppo banca Finnat, in collaborazione con Cdp Real Asset sgr. La piattaforma prevede un primo programma di investimento di complessivi 130 milioni circa, che saranno coperti dal Fondo nazionale per l’abitare sociale (Fnas, promosso dalla stessa Cdp Real Asset), fino a una quota massima del 50%. L’idea del fondo è di realizzare alloggi ibridi, in grado di sfruttare l’integrazione tra componente residenziale e servizi come spazi di co-working, incubatori di start-up, hub tecnologici e di ricerca, anche in collaborazione con gli atenei universitari. Il primo investimento della piattaforma riguarderà un immobile di oltre 15 mila metri quadri a Napoli, situato nei pressi della stazione Centrale: un progetto di trasformazione che si inserisce nel più ampio disegno di rigenerazione urbana nell’ambito del quadrante est della città. L’intervento sarà ispirato a principi volti al miglioramento della performance energetica e del benessere degli occupanti: la gestione della nuova struttura sarà affidata all’operatore della ricettività universitaria CampusX. Igeneration mira a contribuire a colmare il divario tra domanda e offerta ricettiva nel comparto abitativo universitario e professionale, collaborando sia con le fondazioni territoriali di origine bancaria sia con gli atenei di riferimento. La gestione delle strutture sarà affidata a operatori selezionati tra i principali player del settore, nazionali e locali. “Siamo orgogliosi di effettuare questo investimento del Fnas proprio nell’ambito della residenzialità universitaria: una delle infrastrutture sociali individuate dalle linee guida del piano strategico 2022-2024, a testimonianza della capacità del settore education di svolgere un ruolo trainante rispetto ai processi di rigenerazione urbana – sottolinea il direttore immobiliare di Cdp e amministratore delegato di Cdp Real Asset sgr, Giancarlo Scotti -. In particolare l’iniziativa di Napoli assume un significato rilevante, in quanto contraddistinta da specifici elementi, quali il riuso di suolo e il recupero di un immobile esistente che, a valle di un processo di riqualificazione, viene restituito alla comunità: caratteristiche che rappresentano l’architrave della strategia di investimento del Fnas”.

Dopo l'annuncio del piano da 55 milioni di euro per il solo 2023, in vista della ristrutturazione di cinque resort del gruppo italiano, arriva ora una prima rivelazione sui futuri programmi di sviluppo della compagnia. Bluserena starebbe infatti pensando a nuove acquisizioni di prodotti a 5 stelle, così da espandere la propria offerta oltre i confini dei segmenti medio e medio-alto, in cui da sempre l'operatore con base a Pescara è specializzato.\r

\r

L'idea, ha spiegato il nuovo ceo Marcello Cicalò a Pambianco Hotellerie, è quella di creare un nuovo brand entro cui far probabilmente confluire anche alcune delle strutture già esistenti di livello più alto. Obiettivi dei prossimi sviluppi, oltre al Sud Italia, dove la compagnia vanta già una forte presenza, anche il Centro della Penisola, nonché i laghi e la montagna. Il gruppo ha chiuso il 2022 con un fatturato complessivo di 96 milioni di euro e per quest'anno punta a superare la soglia psicologica dei 100 milioni, grazie a una crescita del 10%. Tra le strategie con le quali intende raggiungere tale traguardo, c'è anche il piano di estendere la stagionalità dei propri alberghi, al momento ferma a circa 120 giorni all'anno, allo stesso tempo ampliando la quota di ospiti internazionali che a oggi non supera il 5%.","post_title":"Bluserena vira sul lusso. In arrivo un nuovo marchio ad hoc","post_date":"2023-04-19T12:58:28+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1681909108000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444000","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una piattaforma nazionale che ha l’obiettivo di realizzare circa 1.800 posti letto in residenze universitarie per studenti e giovani lavoratori, distribuite su tutto il territorio italiano. Nasce il fondo iGeneration, lanciato dall'asset management company InvestiRe sgr del gruppo banca Finnat, in collaborazione con Cdp Real Asset sgr. La piattaforma prevede un primo programma di investimento di complessivi 130 milioni circa, che saranno coperti dal Fondo nazionale per l'abitare sociale (Fnas, promosso dalla stessa Cdp Real Asset), fino a una quota massima del 50%.\r

\r

L'idea del fondo è di realizzare alloggi ibridi, in grado di sfruttare l'integrazione tra componente residenziale e servizi come spazi di co-working, incubatori di start-up, hub tecnologici e di ricerca, anche in collaborazione con gli atenei universitari. Il primo investimento della piattaforma riguarderà un immobile di oltre 15 mila metri quadri a Napoli, situato nei pressi della stazione Centrale: un progetto di trasformazione che si inserisce nel più ampio disegno di rigenerazione urbana nell’ambito del quadrante est della città. L’intervento sarà ispirato a principi volti al miglioramento della performance energetica e del benessere degli occupanti: la gestione della nuova struttura sarà affidata all'operatore della ricettività universitaria CampusX. \r

\r

Igeneration mira a contribuire a colmare il divario tra domanda e offerta ricettiva nel comparto abitativo universitario e professionale, collaborando sia con le fondazioni territoriali di origine bancaria sia con gli atenei di riferimento. La gestione delle strutture sarà affidata a operatori selezionati tra i principali player del settore, nazionali e locali. “Siamo orgogliosi di effettuare questo investimento del Fnas proprio nell’ambito della residenzialità universitaria: una delle infrastrutture sociali individuate dalle linee guida del piano strategico 2022-2024, a testimonianza della capacità del settore education di svolgere un ruolo trainante rispetto ai processi di rigenerazione urbana - sottolinea il direttore immobiliare di Cdp e amministratore delegato di Cdp Real Asset sgr, Giancarlo Scotti -. In particolare l’iniziativa di Napoli assume un significato rilevante, in quanto contraddistinta da specifici elementi, quali il riuso di suolo e il recupero di un immobile esistente che, a valle di un processo di riqualificazione, viene restituito alla comunità: caratteristiche che rappresentano l’architrave della strategia di investimento del Fnas”.","post_title":"Parte da Napoli con CampusX l'attività del fondo iGeneration di InvestiRe e Cdp per le residenze universitarie.","post_date":"2023-04-19T12:01:49+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1681905709000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444003","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_444005\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Carlo Sangalli[/caption]\r

\r

L’inflazione, “ancora elevata”, che “riduce il potere d’acquisto dei redditi e il valore reale dei risparmi”, con la relativa questione energetica, che “ha messo a dura prova il nostro sistema economico e sociale, creando danni a famiglie e imprese” e che costringerà le imprese del terziario di mercato a una spesa energetica complessiva di circa 38 miliardi nel 2023, molto al di sopra dei 13 miliardi del 2021.\r

\r

È partito da qui il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, nel suo intervento alla conferenza stampa che ha aperto la due giorni di Confcommercio a Villa Miani per il ventiduesimo Forum, dipingendo poi la situazione ancora fragile dell’economia del Paese, nonostante abbia mostrato, nel biennio 2021-2022, “una capacità di reazione eccezionale e inattesa, con una crescita superiore anche a quella dei nostri principali partner internazionali”.\r

\r

Restano, però, i problemi strutturali del Paese, a cominciare dalla debolezza dei consumi, nel 2022 “sotto di quasi venti miliardi di euro rispetto al 2019”. Per questo il presidente di Confcommercio ha invitato a “lavorare per costruire una nuova e più forte fase di sviluppo per evitare di ripiombare nell’incubo degli ‘zero virgola’”. Cominciando con l’evitare “a tutti i costi di sprecare l’occasione di fare le riforme che da troppo tempo l’Italia chiede e merita”. \r

\r

“Al Governo abbiamo chiesto buone regole, buoni investimenti, buone politiche a sostegno del terziario di mercato, per il commercio, per i servizi, per il turismo, per i trasporti e per il lavoro autonomo”, ha proseguito il presidente di Confcommercio. Terziario di mercato che, non a caso, “rappresenta il settore che può dare il maggiore impulso alla nuova occupazione, soprattutto femminile, e irrobustire la crescita del nostro Paese”, ma che è scosso da “una vera e propria emergenza rappresentata dalla carenza di personale”.\r

\r

Secondo le analisi del Centro studi dell’associazione, infatti, se quest’anno si osservasse una crescita delle presenze turistiche del 15,3% rispetto al 2019 (arrivando a toccare i 500 milioni, come tutte le stime fanno già prevedere), avremmo bisogno di 280mila lavoratori in più rispetto allo scorso anno solo nelle attività di alloggio e ristorazione. Circa il doppio se consideriamo l’indotto, superando insomma abbondantemente quota 500 mila.","post_title":"Sangalli: «Servono 280 mila lavoratori in più rispetto allo scorso anno»","post_date":"2023-04-19T12:01:10+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1681905670000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444001","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ora c'è la conferma dell'Istat: i viaggi sono ripresi ma ancora non siamo ai livelli pre Covid.\r

\r

Nel 2022, infatti, i viaggi dei residenti in Italia sono stati 54 milioni e 811mila (346 milioni e 966mila pernottamenti), in aumento rispetto al 2021 (+31,6%) ma sotto i valori precedenti al Covid (-23% rispetto al 2019). Un -23% che si spera venga colmato durante la stagione estiva.\r

In recupero quasi totale le vacanze di 4 o più notti, che tornano ai livelli del 2019, mentre le vacanze più brevi (1-3 notti) sono ancora lontane dalla situazione pre-pandemia (-26%). Le persone che hanno fatto almeno una vacanza tra luglio e settembre salgono al 35,7%, contro il 33,9% del 2021 (37,8% nel 2019). I viaggi all'estero (19,7% del totale) mostrano aumenti a tre cifre ","post_title":"Istat: nel 2022 54 milioni di italiani in viaggio. Meno 23% rispetto al 2019","post_date":"2023-04-19T11:53:34+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1681905214000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443985","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dopo il brusco rallentamento dell'ultimo trimestre del 2022, che ha fatto chiudere l'anno sotto i livelli dell'anno precedente (a quota 1,4 mld di euro di transato totale secondo l'Osservatorio Pambianco, ndr), proseguono le incertezze sul mercato italiano degli investimenti alberghieri. Tassi di inflazione e costi di finanziamento ancora elevati paiono insomma mantenere i capitali in una posizione wait-and-see, in attesa cioè di tempi migliori.\r

\r

Secondo una recente analisi della piattaforma hoteltransactions.it di Thrends, nel primo trimestre di quest’anno le transazioni alberghiere tracciabili in Italia sono state infatti appena 11, per un valore totale di 116,1 milioni di euro, contro le 31 operazioni dello stesso periodo dell'anno scorso, per 288,2 milioni complessivi. Stabile invece il prezzo medio a camera, che è passato da 155 mila euro a 157 mila. Contemporaneamente è cresciuto al contrario il numero di aste registrate, che tra gennaio e marzo del 2023 sono state il doppio rispetto al medesimo trimestre del 2022: 18 per un valore di 50,1 milioni, contro le nove di dodici mesi prima, per una venina di milioni di euro. E' in questo caso invece sceso leggermente il prezzo medio a camera, da 55 mila a 46 mila euro.\r

\r

Tra le transazioni alberghiere più importanti da citare nel trimestre appena concluso vi sono la vendita del Wyndham Rome Midas (4 stelle da 349 camere), rilevato a gennaio dallo sviluppatore e gestore di asset immobiliari Zeitgeist Asset Management, con headquarter a Praga e già attivo in Germania ed Europa centro-orientale, che lo ha acquistato tramite la società Zeitgeist Asset Management Italia da Varde Partners. Per l'immobile è previsto inoltre un piano di ristrutturazione che verrà finanziato da un fondo gestito da Incanto Sgr. Più recentemente il stelle da 127 camere Principe di Lazise Hotel & Spa sul lago di Garda è stato ceduto da Bain Capital a Fattal Hotel Group, per 25 milioni di euro.","post_title":"Thrends: prosegue anche nel primo trimestre 2023 la frenata degli investimenti alberghieri in Italia","post_date":"2023-04-19T11:38:47+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1681904327000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443691","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

Travered ha portato a Ci vediamo in Corsica! il proprio entusiasmo per un’isola ricca di sfaccettature, che continua a sorprendere il visitatore con la sua bellezza. Il to, intervenuto al workshop pensato dalla Chambre de Commerce e dall'Agence du Turisme corse, insieme con Atout France e Corsica Ferries, ha raccontato la propria proposta variegata, con prodotti dislocati dal nord al sud dell’isola. \"Ci rivolgiamo a ogni target, dalla coppia alla famiglia, e la nostra offerta copre tutte le stagioni - ricorda Ezio Mattei, direttore tecnico del to -. Quella della Corsica è soprattutto un'offerta mare che spazia dall'hotel al residence: la più richiesta formula di locazione. Vista la ricchezza dell’isola proponiamo anche tour di gruppo con elementi culturali, in particolare da aprile fino a giugno e poi in bassa stagione, a settembre e ottobre, i mesi di maggiore offerta e richiesta culturale. Con la guida di archeologi, offriamo i siti della Corsica, come quello preistorico di Filitosa o i megaliti e la parte di Cauria, a sud-ovest, sotto Propriano\".\r

\r

La bellezza dell’isola è nella vicinanza di paesaggi profondamente diversi. \"Ci sono il mare, la montagna e tanto verde - sottolinea Mattei -. Si lascia la spiaggia e in soli 30 minuti si raggiungono i mille metri d’altitudine, con paesaggi alpini che si affacciano sul mare. Un esempio di questa ricchezza è Calvi: il turista si sdraia in spiaggia e alle sue spalle, fino a inizio luglio, svetta la cima innevata del monte Cinto, che raggiunge i 2.700 metri di altezza. È questo che rende la Corsica diversa da tutte le altre isole\". Dopo i tempi bui della pandemia, nel 2022 la destinazione ha segnato una grande ripresa: \"Abbiamo raggiunto l’80% delle presenze del 2019 e ora il 2023 sta andando molto bene, anche grazie al nuovo catalogo Corsica, ricco di offerte interessanti, come quelle per i traghetti e i nuovi voli di Air Corsica in partenza da Roma e diretti a Bastia e Ajaccio, il lunedì e il venerdì\".\r

\r

\r

\r

Il mercato di Travered è per l’85% del Centro-Nord Italia: dal Lazio in su: \"Lavoriamo con circa 10 mila adv che fanno parte del nostro database e anche con network e consulenti: un nuovo ruolo che si è definito con la chiusura di molte agenzie - conclude Mattei -. La nostra forza resta la fortissima conoscenza dell’isola. Le agenzie ci chiamano per una consulenza sui luoghi e i dettagli sulle città, sulle spiagge e per la costruzione di pacchetti ad hoc, oltre che per la classica vacanza leisure\".\r

\r

","post_title":"Travered: disponibile il nuovo catalogo 2023 per raccontare i tanti volti della Corsica","post_date":"2023-04-19T09:31:18+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1681896678000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443888","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Grande successo per il Travel Open Day On Board organizzato a Genova dal Gruppo Travel in collaborazione con Grandi Navi Veloci.\r

\r

L’iniziativa ha offerto l’occasione ai tour operator e agli agenti di viaggio di trascorrere a bordo di GNV Excellent due giornate all’insegna del confronto tra domanda e offerta ma anche l’opportunità di toccare con mano i servizi offerti dal GNV ai propri passeggeri.\r

\r

«Grande soddisfazione anche da parte di tutto il Gruppo Travel che ha apprezzato il supporto da parte di GNV nell’organizzare l’accoglienza a bordo. Abbiamo visto la soddisfazione di chi ha partecipato – commenta Daniela Battaglioni, direttore Editoriale del Gruppo Travel – Operatori storici ma anche nuovi t.o. che hanno scelto di investire nei TOD. Molto entusiasmo anche tra le agenzie, sia quelle che ci seguono da tempo sia quelle nuove ai nostri eventi”.\r

\r

GNV Excellent è la nave più rappresentativa della flotta che oggi comprende 25 navi con più di 2 milioni di passeggeri trasportati nel 2022. Nei prossimi anni arriveranno 4 nuove navi.\r

\r

«Quest’anno sono in programma tantissime iniziative per festeggiare i 30 anni di attività di Grandi Navi Veloci, che dal 2014 fa parte del Gruppo Msc – sottolinea Matteo Della Valle, passengers sales & marketing staff director GNV – Organizzeremo un Open Day per i dipendenti e la città di Genova a giugno ed un evento al TTG di Rimini. Il calendario è ancora in definizione e ci saranno tante sorprese. Le prenotazioni per la prossima stagione procedono anche in advance booking. Nei primi mesi abbiamo avuto una crescita del 30%. Molte le famiglie e le prenotazioni dall’estero, con la tendenza a distribuirsi su tutti i mesi della stagione, da giugno a settembre».\r

\r

La stagione sembra essere partita sotto i migliori auspici per agenzie e tour operator, nonostante alcune problematiche organizzative legate al post Covid.\r

\r

In questi anni critici gli operatori si sono rimessi in gioco rafforzando l’offerta.\r

\r

«Gioco Viaggi “gioca” in casa a Genova – commenta Gigi Torre, responsabile del t.o. genovese – A bordo di GNV Excellent molti visi conosciuti ed agenzie interessate. Da parte nostra un’offerta arricchita che oltre alle Crociere comprende un ricco catalogo sulla Corsica e sulla Montagna Italia (con il recente inserimento anche di Austria e Francia)».\r

\r

Per Chiara Parodi di Volver Viaggi è stata la prima volta ai Travel Open Day.\r

\r

«Mi occupo di Viaggi a Sorpresa all’interno di Volver Viaggi – spiega Chiara Parodi – Al TOD di Genova ho avuto tantissimi nuovi stimoli e conosciuto nuovi tecnicismi del settore».\r

\r

Per Ylenia Cirillo, affezionata frequentatrice dei TOD, l’evento su GNV Excellent è stata una nuova esperienza a contatto con quella che è la vita a bordo dei traghetti della compagnia del gruppo Msc.\r

\r

«Conosco bene i TOD del Gruppo Travel – aggiunge Ylenia Cirillo dell'agenzia La Baia del Sole di Albenga – Anche questa volta è stata l'occasione per confrontarmi con i colleghi e conoscere nuove realtà per me, come Mapo Travel e Civitatis. La giornata di work shop è stata molto positiva e stimolante».\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Travel Open Day On Board, successo per l'evento sulla GNV Excellent","post_date":"2023-04-18T11:53:33+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1681818813000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443537","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

«La nostra ricchezza è fondata sul volontariato e chi partecipa alle escursioni che organizziamo ha soprattutto voglia di stare insieme agli altri». Così Federica Alfano introduce Trekking Italia. Il to ha partecipato al workshop Ci vediamo in Corsica! organizzato dalla Camera di commercio e dall’Agenzia per il turismo della Corsica insieme con Atout France e ha avuto l’opportunità di incontrare gli operatori dell’isola e mettere a punto nuove strategie. «In Corsica offriamo due grandi trek - prosegue la manager di viaggio del to -. Il noto GR20 o Grand Randonnée e poi il Corsica Mari&Monti che, in 11 giorni percorre tutto il parco Nazionale della Corsica a partire da Calvì. Si cammina con lo zaino in spalla e si dorme nelle Gîte d’étape: dei rifugi molto semplici che offrono la mezza pensione».\r

\r

L’avventura di Trekking Italia prende il via nel 1985 a Milano, quando un gruppo di appassionati di trekking decide di formare un’associazione. «Tutti sono volontari - prosegue Federica Alfano -: il presidente, il vicepresidente, i coordinatori di sede e anche gli accompagnatori, che seguono un percorso formativo. Le nostre guide sono soprattutto pensionati che vivono l’esperienza con passione e con il desiderio di trasmettere ai partecipanti le proprie conoscenze. Sono in molti a voler prender parte alle nostre attività, che vengono proposte ai soci, in particolare ai senior, anche nei periodi di festa, perché chi smette di lavorare spesso si allontana dalla propria rete sociale e ha bisogno di momenti di incontro».\r

\r

Trekking Italia ha sede legale a Milano e sedi associative a Torino, Genova, Venezia, Bologna, Firenze e Roma. «Copriamo il Nord e il Centro Italia. - continua Federica Alfano -. Ogni sezione organizza per i propri soci uscite giornaliere e grandi trek a partire dalle quattro notti: in Italia, Europa, ma anche in destinazioni extra-europee. Facciamo trekking nella natura e in città, con una particolare attenzione all’ambiente, per cui, se possibile, ci muoviamo con i mezzi pubblici». Le spese delle strutture associative e delle assicurazioni vengono coperte con il pagamento delle escursioni.\r

\r

Trekking Italia è una formula d’incontro che privilegia la socialità e la solidarietà. Un’interessante proposta di Trekking Lombardia per il mese di maggio è per esempio la partecipazione al cammino di San Benedetto per sensibilizzare sui problemi della Sierra Leone e l’impegno di Cuamm, Medici con l’Africa. Il cammino si snoda per circa 300 chilometri, suddivisi in 16 tappe giornaliere, nel cuore verde dell’Italia. A partire dall’Umbria si attraversa la parte orientale del Lazio, al confine con l’Abruzzo, fino a raggiungere la Campania. «È un modo per sensibilizzare ai problemi sanitari presenti in Sierra Leone. - conclude Federica Alfano -. L’anno scorso abbiamo proposto la via Francigena e vogliamo continuare a sostenere Cuamm. Tutte le quote giornaliere saranno devolute al progetto. Il percorso è aperto a tutti, esperti o principianti, e porterà a incontrare luoghi ricchi di spiritualità, cultura e bellezza fuori dagli itinerari turistici più frequentati, ammirando piccoli borghi, una natura incantevole e vivendo tanta ospitalità».\r

\r

","post_title":"Trekking Italia: quando condividere una passione diventa un momento di incontro","post_date":"2023-04-18T09:25:56+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1681809956000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443814","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tornerà a New York dal 9 al 21 maggio 2023 It’s Time for Culture l'iniziativa che prevede promozioni esclusive in quasi cento luoghi culturali in tutti e cinque i distretti. Sono attesi eventi, concerti, tour, attività per famiglie e molto altro. \r

\r

“I viaggi culturali rappresentano il 40% del turismo, e sono una delle attività più popolari tra i visitatori di New York City - afferma Fred Dixon, presidente e ceo di New York City Tourism + Conventions -. Con l’arrivo della bella stagione, abbiamo creato il programma It’s Time for Culture per incoraggiare i turisti a scoprire la diversità, lo scenario culturale della città, il talento e la creatività che si possono trovare nei cinque distretti”.\r

\r

Protagonista della kermesse la ricchezza dell’offerta culturale della Grande Mela con la possibilità per i visitatori di vivere una varietà di esperienze e di immergersi nella vivace scena culturale della città.\r

\r

La ripresa economica di New York City è continuata nel 2022 con oltre 56 milioni di viaggiatori arrivati in città, con un aumento del 72,5% rispetto al 2021. Questa attività segna il ritorno dell'85% dei livelli di visita record del 2019. La città è pronta ad accogliere 63,3 milioni di visitatori nel 2023. A New York, gli interessati alla cultura rappresentano storicamente più della metà dei visitatori totali.","post_title":"A New York va in scena la cultura con l'iniziativa \"It's Time for Culture\" dal 9 al 21 maggio","post_date":"2023-04-18T09:00:47+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1681808447000]}]}}