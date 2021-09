Nuovo indirizzo lifestyle a Milano: ha aperto il voco Milan-Fiere

Gestito da Hnh Hospitality, ha aperto la scorsa settimana il nuovo indirizzo lifestyle meneghino voco Milan-Fiere del gruppo Ihg. La struttura è composta da 280 camere distribuite su 21 piani, un centro congressi con sette spazi polivalenti, un ampio foyer per mostre ed esibizioni, oltre alle business suite ideali per piccoli meeting e un parcheggio coperto con 263 posti auto. Gli ospiti possono anche accedere all’area benessere interna, con piscina al coperto, sauna e bagno turco.

L’offerta f&b si declina nel ristorante OnFire – Grill and Lounge e del bar Ludico – Drinks, Food & Play, situati entrambi al piano terra e dotati di spazioso dehor. Il ristorante richiama un giardino immerso nel verde e propone piatti a base di materie prime selezionate e di stagione. Il bar con menu all-day è pensato per pranzi di lavoro, uno snack o un cocktail su consiglio del bartender ed è arricchito da una gaming area, uno spazio dedicato allo svago, per socializzare o rilassarsi con amici o colleghi.