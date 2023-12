Numa raddoppia a Parigi con una proprietà situata nel Triangolo d’oro della città Si trova nel cosiddetto Triangolo d’oro della città, nell’ottavo arrondissement al 37 di rue Marbeuf, la seconda proprietà parigina del gruppo Numa. Il nuovo hotel comprenderà 48 camere, per un totale di 96 posti letto. Il progetto è stato sviluppato in collaborazione con l’asset management company Anaxago Capital, che ha acquisito l’immobile nel 2022. Il processo di ristrutturazione è stato affidato a Nexity Contractant Général. L’apertura è prevista per il prossimo anno, in tempo per le Olimpiadi estive di Parigi. “Questa nuova proprietà è in una posizione assolutamente privilegiata a Parigi e segue il nostro primo progetto nella metropoli francese firmato lo scorso settembre – racconta l’expansion manager Numa, Tanguy Lormier -. Nel lungo termine, prevediamo di essere presenti in dodici città d’Oltralpe. Cerchiamo attivamente immobili in località come Bordeaux, Cannes, Lille, Marsiglia e Nizza”. Anche per il director real estate di Numa, Philipp Rohweder, “il nuovo immobile nel cuore di Parigi è il luogo ideale per la nostra ulteriore espansione nel mercato francese“. Condividi

