Numa Group cresce in tutta Europa nel primo semestre 2022

Numa Group, operatore digitale nel settore alberghiero e sviluppatore tecnologico in Europa, ha pubblicato i risultati del suo primo semestre 2022 di grande successo. Numa ha costantemente perseguito la sua strategia di crescita paneuropea e ora gestisce 60 Future Hotels in sette paesi europei.

L’azienda ha ottenuto ottimi risultati in tutti e sette i principali mercati europei nella prima metà del 2022. L’azienda ha raggiunto l’86% di occupazione delle sue unità in 20 location in Europa, con una crescita organica del RevPAR dell’85% anno su anno. Nella prima metà del 2022, il Net RevPAR medio del portafoglio Numa è stato di 88 Euro e per la prima volta ha superato i 120 Euro.

Con LaSalle Investment Management, l’operatore ha lanciato ad aprile una strategia paneuropea da 500 milioni di euro per il suo portfolio di urban hotel. La partnership strategica fa parte della linea di business Value-Add Investments di LaSalle, in costante crescita, che si occupa di acquisire, ristrutturare e gestire urban hotel, appartamenti accessoriati per soggiorni prolungati, boutique hotel e progetti in via di riconversione.

All’inizio dell’anno, l’azienda aveva già raccolto 45 milioni di dollari in capitale di nuova crescita. Con un aumento dei ricavi di oltre il 500% e un tasso di occupazione costante di oltre l’85%, il 230% al di sopra della media del mercato in tutta Europa durante la pandemia, Numa ha convinto i nuovi fornitori di capitali del suo modello di business. Pertanto, oltre al principale investitore DN Capital, agli investitori Soravia, Cherry Ventures, Scope Hanson e Kreos Capital sono gli acceleratori della forte crescita di Numa.

Christian Gaiser, ceo di Numa Group, commenta: «La cooperazione strategica di NUMA con LaSalle e il nuovo capitale sono stati per noi due ulteriori pietre miliari significative nella prima metà dell’anno. Illustrano che il segmento degli appartamenti accessoriati sta progredendo anche in Germania. Con il suo concetto high-tech, NUMA offre una soluzione di investimento professionale per il frammentato mercato alberghiero europeo, in particolare per quanto riguarda le realtà gestite dai proprietari».