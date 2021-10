Nh: partnership globale con Bioscore per il rating di sostenibilità degli hotel

Sostenibilità ambientale, sociale e di governance. Sono i tre assi principali attorno a cui ruotano le valutazioni di Bioscore: azienda spagnola specializzata nei software di gestione e, appunto, nei servizi di rating dedicati alla sostenibilità, con cui il gruppo Nh ha appena siglato una partnership globale.

Come parte di questo accordo, Bioscore valuterà gli oltre 350 hotel gestiti da Nh in tutto il mondo. Questi potranno quindi incorporare i giudizi nei loro canali di vendita, evidenziando il loro impegno per la sostenibilità. Il sigillo Bioscore rappresenterà così un fattore differenziante per tutti i clienti e gli ospiti che sono attenti a tali aspetti. Il sigillo dipende, infatti, da una valutazione indipendente imperniata su un punteggio in linea con i parametri più rilevanti dei principali ecolabel riconosciuti a livello internazionale.

“Siamo consapevoli dell’impatto che la nostra attività ha sull’ambiente: per questo lavoriamo per integrare la sostenibilità in tutti i nostri processi – sottolinea la director sustainable business di Nh Hotel Group, Elena Ruiz -. Un impegno sempre più apprezzato anche dai nostri ospiti e stakeholder. Siamo perciò davvero felici di aver trovato un partner che ci consente di aggregare e misurare in modo coerente i dati necessari in tutti i mercati in cui operiamo”.