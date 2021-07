Nh Hotels debutterà in Australia nel 2023 con una struttura a Wollongong, a sud di Sidney

Aprirà a Wollongong, una località a sud di Sidney, la prima struttura del gruppo Nh in Australia. Si tratterà di un hotel dell’urban brand omonimo della compagnia, che dovrebbe essere inaugurato nel 2023, in un edificio di nuova costruzione situato a pochi minuti a piedi dalla stazione ferroviaria e da diversi centri sportivi e di intrattenimento

L’albergo con vista sull’oceano sarà dotato di 240 camere, nonché di spazi per meeting ed eventi e di un’offerta ristorativa completa. L’hotel sarà inoltre inserito all’interno del locale Central business district (Cbd): un’area in fase di sviluppo dove si prevede che lo spazio per uffici commerciali aumenterà di 120 mila metri quadrati entro il 2036.