Meliá in utile netto nel 2022 nonostante Omicron

Gabriel Escarrer, ceo di Meliá Hotels International, è “convinto” che il gruppo si lascerà alle spalle le perdite quest’anno. In un’intervista concessa al giornale economico spagnolo El Economista, l’imprenditore afferma che «quest’anno vedremo un utile netto».

La catena ha avuto un Ebitda positivo dallo scorso giugno e, inoltre, ha evitato di consumare cash in tutti questi mesi, con la sola eccezione di dicembre per l’impatto di Omicron.

Escarrer riconosce che «manca ancora una percentuale molto rappresentativa del cliente internazionale, ma il comportamento dei mercati interni, soprattutto in Europa e Messico-Usa, è stato spettacolare».

«Il segmento delle vacanze Meliá si riprenderà molto presto, e intendo per tutto l’anno, mentre per il segmento urbano, che dipende maggiormente dal cliente internazionale e dai congressi, convegni e fiere e delle aziende e del lavoro faccia a faccia, ci vorrà un altro anno», prevede. In breve, stima che il RevPAR totale raggiungerà i livelli pre-pandemia nel 2023.

Nonostante il miglioramento operato dal gruppo, Escarrer chiarisce che «il dividendo non tornerà fino a quando il debito non scenderà ai livelli del 2019. Non lo vedremo quest’anno o il prossimo anno», avverte.