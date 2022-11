Mandarin Oriental sbarca in Kuwait con una nuova apertura nel 2028 Sarà situato nel quartiere finanziario della capitale, all’interno di un grattacielo di 80 piani progettato dal pluripremiato studio di architetti londinese, Foster & Partners, il Mandarin Oriental, Kuwait, primo indirizzo del gruppo nel Paese mediorientale. L’hotel disporrà di 159 camere, incluse 33 suite e dieci appartamenti con vista sul centro città. L’offerta comprenderà anche un ristorante, un bistrot aperto tutto il giorno e un bar a bordo piscina. Nella hall sarà presente un Mandarin Oriental Cake Shop, mentre per un’esperienza più autentica ci saranno un bar con narghilè e una club lounge dove poter assaggiare una serie di cocktail. A disposizione pure spazi per banchetti e sale conferenze. Non mancherà infine neppure una spa dotata di otto stanze per i trattamenti, palestra e una piscina, sia interna sia esterna, su una terrazza panoramica. L’edificio saranno che ospiterà l’hotel conterrà anche uffici e altre attività commerciali e finanziarie, tra cui il quartier generale di Bukhamseen Group Holding, la compagnia che sta sviluppando il nuovo progetto. “Siamo felici di estendere la presenza del gruppo in Medio Oriente grazie alla futura apertura in Kuwait, all’interno di un edificio simbolo – commenta l’amministratore delegato di Mandarin Oriental Hotel Group, James Riley -. È un onore collaborare con Bukhamseen Group Holding, con i quali condividiamo gli stessi obiettivi di sostenibilità per la nuova proprietà”.

