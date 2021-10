L’open air di Human Company cambia immagine e diventa Hu

Semplicemente Hu, che in inglese si legge “you”: mission di un prodotto costruito attorno alle esigenze di ogni singolo ospite. A spiegare la ratio dietro al nuovo nome del marchio open air del gruppo Human Company è la chief marketing officer, Valentina Fioravanti: “Un modo per garantire più brand awareness al nostro segmento open air, composto da sette villaggi e tre camping urbani che in questi anni difficili per tutto il comparto ci hanno dato davvero grandi soddisfazioni”.

E anche i numeri dell’ultima estate sono notevoli: il gruppo ha chiuso l’alta stagione con un risultato superiore del 10% al budget previsionale. Nonostante la partenza a rilento causata delle incertezze normative, l’estate ha infatti visto il prepotente ritorno dei flussi internazionali che si sono aggiunti a una domanda domestica in ulteriore crescita rispetto al già ottimo 2020, per un totale di 876 mila presenze italiane, pari a un +8% sullo stesso periodo dell’anno precedente. Un exploit trainato in particolare dal nuovo villaggio di Montescudaio, che con la sua vicinanza al mare ha saputo rafforzare l’offerta Hu in un segmento essenziale per la domanda tricolore come quello balneare, superando del 16% il budget stimato per la struttura.

Ma come si accennava sono state soprattutto le prenotazioni dall’estero a spingere la crescita: “Il mercato tedesco ha risposto in maniera eccezionale, incrementando le presenze di ben il 119% anno su anno – racconta la chief commercial officer, Bruna Gallo -. Molto bene sono poi andati i flussi dall’Olanda (+40%), mentre importante è stato anche il ritorno dei polacchi, che avevano fatto segnare un ottimo 2019 ma che erano pressoché scomparsi l’anno scorso”.

Un contributo ulteriore ai numeri di Human Company è stato infine dato dall’allungamento della stagione settembrina, grazie in particolare ancora una volta alla domanda tedesca guidata dagli ospiti evergreen. Per il 2022 la compagnia intende quindi consolidare le posizioni raggiunte, mentre si attendono le evoluzioni dei progetti in corso per il complesso balneare di Eraclea Porto Tolle nonché per lo sport village Cavriglia.