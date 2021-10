“E’ ragione di orgoglio per il gruppo e per noi albergatori essere stati scelti come destinazione del primo viaggio internazionale dei top executive del board dopo questo periodo così complesso. Accogliere i presidenti europei, con il diretto coinvolgimento e la partecipazione degli albergatori è la nostra grande unicità e speciale valore del gruppo”. Così Walter Marcheselli, presidente Bwh Italia commenta la scelta del board of directors Nord America del gruppo Bwh di iniziare dall’Italia una settimana di meeting in Europa.

Obiettivo degli incontri, rafforzare ulteriormente la presenza del brand nel mondo, assicurarsi che gli hotel abbiano tutte le risorse per la ripresa e massimizzare le opportunità per il futuro. Presenti David Kong, attuale presidente e ceo, nonché Larry Cuculic, neo eletto presidente e ceo, che inaugura il suo mandato dal prossimo 1° dicembre 2021. “Siamo felici di ospitare le riunioni dei colleghi ceo europei e i top executive dagli Usa – afferma Giovanna Manzi, ceo Bwh Italia –. Incontrarci dopo moltissimo tempo a Roma è motivo di ottimismo e fiducia per una solida ripartenza di tutti proprio dall’Italia”.

I meeting si sono svolti presso l’hotel Quirinale, struttura della collection WorldHotels, dove il gruppo ha soggiornato fino al 24 ottobre. Prima di rientrare negli Usa, il board sta proseguendo gli incontri con i partner internazionali in Gran Bretagna.