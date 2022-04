Leonardo Hotels lancia un fondo ad hoc per lo sviluppo in Europa. Obiettivo 1 mld di investimenti

Un fondo d’investimento ad hoc per lo sviluppo alberghiero in Europa. Il gruppo israeliano Fattal, a cui fa capo la compagnia europea Leonardo Hotels Central Europe con sede a Berlino, ha lanciato un fondo da oltre 315 milioni di euro (incrementabili fino a 400 milioni), per attivare investimenti sino a un miliardo, volti all’espansione nel Vecchio continente dei brand Leonardo Hotels, Leonardo Royal Hotels, Leonardo Boutique Hotels e Nyx Hotels by Leonardo Hotels. Nel progetto sono coinvolti gli investitori Menora Mivtachim, Harel Insurance e Leumi Partners, insieme a Fattal Properties (Europe).

“Il settore alberghiero sia europeo sia globale sta affrontando enormi cambiamenti e processi di trasformazione – spiega il managing director di Leonardo Hotels Central Europe, Yoram Biton -. Continuiamo a guardare al futuro con grande fiducia e stiamo rafforzando la nostra posizione nei segmenti business e meeting, oltre ad aumentare i nostri servizi per il segmento dei viaggiatori leisure e Fit (individuali, ndr). Con le due nuove acquisizioni nel mercato spagnolo (a Malaga e Maiorca, per un totale di 260 camere e 40 milioni di euro di investimento, ndr), oltre a quelle di Bucarest e Cracovia, ci stiamo impegnando in questa direzione”.

Accanto all’espansione, le divisioni europee di Fattal Hotel Group stanno attuando un rebranding completo, volto a integrare tutti gli hotel Leonardo. Lo scorso marzo, gli ex Apollo Hotels in Olanda e in Belgio hanno iniziato a operare sotto il brand Leonardo. A partire dal prossimo settembre inizierà invece il rebranding degli Jurys Inn Hotels (distribuiti in Irlanda e Regno Unito), anch’essi destinati a diventare Leonardo. Proprio in Gran Bretagna, il gruppo ha fatto poi ingresso in nuove destinazioni strategiche con varie aperture, tra cui i Leonardo Hotel Bristol & Chester e Manchester Piccadilly.

Il gruppo Fattal, di proprietà dell’omonima famiglia (62,33%), è stato fondato da David Fattal nel marzo 1998 ed è specializzato, attraverso le società affiliate, nella proprietà, gestione, leasing e management di hotel in Israele e in Europa. Attualmente la compagnia comprende più di 220 strutture in oltre 100 destinazioni differenti, situate in 15 Paesi europei e in Israele.