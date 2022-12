Leonardo Hotels Italia: volumi di nuovo ai livelli pre-Covid Sono stati il Leonardo Boutique Rome Termini e il Leonardo Milan City Center le strutture italiane dell’omonima compagnia alberghiera israeliana con le migliori performance del 2022 in termini di occupazione media, a quota rispettivamente 78% e 79%. Il gruppo Leonardo Hotels Central Europe festeggia un anno che segna finalmente il ritorno, se non il superamento, dei livelli pre-Covid del 2019. Dopo un’estate estremamente positiva, gli alberghi tricolori hanno infatti confermato il trend di crescita dell’alta stagione, chiudendo complessivamente gli ultimi tre trimestri del 2022 con un’occupazione media dell’83%. A trainare le performance è stata senz’altro la domanda italiana, ma sono aumentate le presenze anche da Germania, Israele e Stati Uniti. “Dopo un primo trimestre rallentato dalla variante Omicron, il 2022 è stato un anno da record per Leonardo Hotels Italia. I tassi di occupazione medi giornalieri su base annuale sono superiori del 20% rispetto al 2019 – racconta Rafi Carmon, country general manager Italy & Hungary del gruppo -. Siamo grati che gli ospiti e i clienti considerino le nostre strutture partner e punti di riferimento su cui poter contare quando organizzano le loro vacanze o i loro eventi”. In particolare, nel 2022 il Leonardo Royal Venice Mestre è stato l’hotel partner della Venice Marathon a ottobre 2022, nonché dei Ted talks (TedxMestre, a novembre 2022), mentre il Nyx Hotel Milan ha ospitato una sfilata di moda per la Milan Fashion Week a novembre 2022. Inoltre il 2022 è stato un anno particolarmente positivo anche per quanto riguarda il rafforzamento delle collaborazioni strette nel corso dell’anno precedente, con numerosi partner di diversi settori. Anche nel 2023 la compagnia prevede quindi di consolidare queste partnership, ospitando eventi ancora più importanti, come un’altra sfilata di moda al Nyx Hotel Milan o la partecipazione del Leonardo Milan City Center e dello stesso Nyx Hotel Milan alla Milano Design Week con due installazioni.

