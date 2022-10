L’ebanista Andrea Bouquet vince la seconda edizione del premio La Grande Bellezza di Starhotels E’ Primitivo di Andrea Bouquet, raffinato ebanista torinese, l’opera vincitrice della seconda edizione della Grande Bellezza: il concorso che Starhotels, in collaborazione con fondazione Cologni dei mestieri d’arte, associazione Oma (Osservatorio dei mestieri d’arte) e Gruppo Editoriale, dedica ai maestri artigiani, con l’obiettivo di premiare il saper fare diffuso nel nostro Paese. “La Bellezza della Natura” è stato il tema dell’edizione 2021-2022: i partecipanti sono stati invitati a presentare opere incentrate sul tema della natura che si inserisce negli ambienti domestici e alberghieri come elemento fondamentale dell’arredo e del vivere quotidiano. E la risposta è stata notevole: 164 candidature provenienti da artigiani di età compresa tra i 22 e gli 85 anni, attivi in ogni regione d’Italia. Molti gli atelier storici partecipanti, così come i giovani maestri. Numerose inoltre le tecniche utilizzate e le materie in campo: terracotta, ceramica e porcellana restano tra le prime posizioni per la realizzazione di oggetti decorativi e d’arredo che possano ben conciliarsi con il settore alberghiero, ma si è sperimentato anche con il tessuto, i tappeti, il ferro e il rame, il feltro, la carta, il gesso e la scagliola, il legno, il policarbonato. Primitivo è in particolare un mobile contenitore in noce canaletto, frassino e ciliegio, lavorato a marchetterie: un’antica tecnica di intarsio che forma un disegno con effetto tridimensionale sfruttando solamente il colore naturale dei tre legni. All’interno vi è un piccolo cassetto con la mostrina in noce canaletto e acero combinati a strisce verticali. La parte dei rami è poi finita con smalto e foglia oro. L’opera vuole spogliare il mobile contenitore dalle sue caratteristiche di forma e robustezza in una distorsione di linee geometriche e naturali e si ispira a una natura ancora selvatica o poco addomesticata. “Le opere proposte dai nostri artigiani per questa seconda edizione sono state tutte di ottimo livello, testimoniando la maestria, la creatività e il talento del saper fare italiano – spiega la presidente e amministratore di Starhotels, Elisabetta Fabri -. Non è stato dunque semplice per me indicare l’opera vincitrice, nella rosa di creazioni d’eccellenza selezionate dalla nostra giuria. Ho scelto infine con convinzione il bellissimo cabinet Primitivo di Andrea Bouquet per premiare la grande manualità di questo artista artigiano, che si inserisce pienamente nella tradizione dell’alta ebanisteria piemontese e italiana, coniugata al gusto della contemporaneità. Mi è sembrata l’espressione più compiuta dello spirito stesso del premio: ispirarsi allo straordinario patrimonio storico italiano, ma con lo sguardo rivolto verso il futuro”.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432921 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' stato svelato ieri il nome della seconda unità della classe World di Msc. Dopo la World Europa arriverà infatti la World America. La novità è stata annunciata in occasione della tradizionale cerimonia del taglio della lamiera che segna ufficialmente l'inizio della costruzione della nave. E che si è svolta in concomitanza con la consegna della World Europa. Non appare peraltro affatto casuale il nome assegnato alla seconda nave della classe "mondiale" di Msc. La World America, la cui entrata in servizio è prevista per il 2025, sarà infatti destinata al mercato nordamericano: "Un'ulteriore prova dell'impegno della compagnia a destinare le sue navi più recenti in questo importante mercato crocieristico - si legge in una nota - e a fornire agli ospiti statunitensi una nave e un'esperienza su misura per loro". La World America sarà infatti la quarta nuova ammiraglia a essere impiegata in questa regione. [post_title] => Msc: si chiamerà World America la prossima nave di classe "mondiale" [post_date] => 2022-10-25T12:22:51+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666700571000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432909 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nonostante i problemi della scorsa stagione, tagli sul personale e conseguenti disservizi, le compagnie aeree evidenziano un traffico in forte crescita nel prossimo anno. Ci vorrà molto tempo, però, affinché i disservizi rientrino. In occasione della scorsa edizione del Ttg di Rimini il settore del trasporto aereo ha fatto il punto sui prossimi scenari. «L’esigenza di crescita deve trovare risposte – spiega Pierluigi di Palma, presidente Enac -. L'innovazione tecnologica è importante a 360 gradi. Il traffico del futuro deve essere attratto da aeroporti di qualità. Oggi si parla concretamente di confrontarsi con l’ambiente. C’è molta effervescenza. La situazione di prezzi è difficile ma le compagnie si stanno impegnando al massimo. La domanda supera l’offerta. Dobbiamo trovare punti di equilibrio». I segnali da molte parti del mondo sono forti, ma sul lungo raggio ci vorrà ancora un po’ di tempo. «Si registra una crescita forte dei voli domestici – commenta Armando Brunini, ceo Sea Aeroporti -. Molte compagnie stanno riaprendo ma siamo lontani dai grandi numeri e manca Oriente, Russia e Ucraina. Ci sarà impatto su tariffe e sulla domanda, ma una crescita complessiva sull’industria”. «La Cina fa timidi segnali ma da altre parti del mondo c’è molta vivacità – aggiunge Ivan Bassato, chief aviation officer Aeroporti di Roma – Ci sono crisi energetica e inflazione ma anche una grande voglia di muoversi. Non solo, c’è voglia di Italia. Le compagnie aeree stanno pianificando la summer 2023 con numeri molto elevati. Non dimentichiamo che la sostenibilità ha bisogno di risorse quindi dobbiamo essere pronti ad accogliere la domanda in crescita ma essere anche molto flessibili per affrontare cambi di marcia». «Le compagnie continuano ad investire – conferma Gabriella Galantis, senior director sales Southern Europe Lufthansa Group – Per quanto riguarda l’aumento tariffe è difficile fare previsioni. La voglia di viaggiare c’è ed il leisure è molto vivace». «Dopo la pandemia ci siamo rimessi in moto – sottolinea Fabio Ghiringhelli, country manager Italy Emirates -. C’è molta attenzione all’ambiente e a come riciclare il materiale. Ma sono molti i costi per adeguare le nostre capacità. Abbiamo variabile carburante che è cresciuto del 130% in più. Mancano equipaggi e aerei ancora fermi. Stiamo cercando di recuperare». [post_title] => Traffico aereo in crescita: i vettori puntano sulla summer 2023 con numeri elevati [post_date] => 2022-10-25T11:41:46+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666698106000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432898 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' Primitivo di Andrea Bouquet, raffinato ebanista torinese, l'opera vincitrice della seconda edizione della Grande Bellezza: il concorso che Starhotels, in collaborazione con fondazione Cologni dei mestieri d'arte, associazione Oma (Osservatorio dei mestieri d'arte) e Gruppo Editoriale, dedica ai maestri artigiani, con l'obiettivo di premiare il saper fare diffuso nel nostro Paese. “La Bellezza della Natura” è stato il tema dell'edizione 2021-2022: i partecipanti sono stati invitati a presentare opere incentrate sul tema della natura che si inserisce negli ambienti domestici e alberghieri come elemento fondamentale dell'arredo e del vivere quotidiano. E la risposta è stata notevole: 164 candidature provenienti da artigiani di età compresa tra i 22 e gli 85 anni, attivi in ogni regione d’Italia. Molti gli atelier storici partecipanti, così come i giovani maestri. Numerose inoltre le tecniche utilizzate e le materie in campo: terracotta, ceramica e porcellana restano tra le prime posizioni per la realizzazione di oggetti decorativi e d’arredo che possano ben conciliarsi con il settore alberghiero, ma si è sperimentato anche con il tessuto, i tappeti, il ferro e il rame, il feltro, la carta, il gesso e la scagliola, il legno, il policarbonato. Primitivo è in particolare un mobile contenitore in noce canaletto, frassino e ciliegio, lavorato a marchetterie: un’antica tecnica di intarsio che forma un disegno con effetto tridimensionale sfruttando solamente il colore naturale dei tre legni. All’interno vi è un piccolo cassetto con la mostrina in noce canaletto e acero combinati a strisce verticali. La parte dei rami è poi finita con smalto e foglia oro. L’opera vuole spogliare il mobile contenitore dalle sue caratteristiche di forma e robustezza in una distorsione di linee geometriche e naturali e si ispira a una natura ancora selvatica o poco addomesticata. “Le opere proposte dai nostri artigiani per questa seconda edizione sono state tutte di ottimo livello, testimoniando la maestria, la creatività e il talento del saper fare italiano - spiega la presidente e amministratore di Starhotels, Elisabetta Fabri -. Non è stato dunque semplice per me indicare l'opera vincitrice, nella rosa di creazioni d’eccellenza selezionate dalla nostra giuria. Ho scelto infine con convinzione il bellissimo cabinet Primitivo di Andrea Bouquet per premiare la grande manualità di questo artista artigiano, che si inserisce pienamente nella tradizione dell’alta ebanisteria piemontese e italiana, coniugata al gusto della contemporaneità. Mi è sembrata l'espressione più compiuta dello spirito stesso del premio: ispirarsi allo straordinario patrimonio storico italiano, ma con lo sguardo rivolto verso il futuro”. [post_title] => L'ebanista Andrea Bouquet vince la seconda edizione del premio La Grande Bellezza di Starhotels [post_date] => 2022-10-25T10:56:09+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666695369000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432894 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una sola destinazione, tre declinazioni diverse per vivere il Capodanno a seconda del proprio mood. KiboTours propone le Maldive in vista della settimana più classica del periodo natalizio, dal 28 dicembre 2022 al 5 gennaio 2023, per una vacanza barefoot, a piedi nudi 24/7 e totalmente immersive, capace di far staccare veramente dalla quotidianità. Chi desidera un'esperienza a pieno contatto con la natura può quindi scegliere il Rihiveli Maldives Resort, situato nell’atollo di Male Sud. Tutte le sistemazioni sono indipendenti e garantiscono il massimo della privacy. Sono piccole ville immerse nella vegetazione tropicale, alcune con accesso privato al mare, e realizzate in stile tipico maldiviano. Sette notti in camera Beach villa con pensione completa, cena di Capodanno e trasferimento in speedboat di 45 minuti sono proposte a partire da 5.090 euro a persona. Il Royal Island Villa Hotels e Resorts si trova invece nell’atollo di Baa, che è sito Unesco protetto appartenente alla Rete mondiale di riserve della biosfera. Le ville private sono concepite secondo un’idea di lusso rilassato. A disposizione degli ospiti vi sono diversi ristoranti e una spa. Sette notti in camera Beach villa con pensione completa, cena di Capodanno e trasferimento in volo domestico e speedboat sono proposte a partire da 5.690 euro a persona. Chi vuole infine concedersi qualcosa di veramente esclusivo può scegliere il Sun Siyam Iru Veli, resort situato sull’atollo di Dhaalu. Ogni suite dispone di private pool e la formula all inclusive consente di soddisfare qualsiasi desiderio in ogni momento della giornata. Una ricca selezione di attività ed escursioni permette di vivere una esperienza maldiviana a 360 gradi. Sette notti in camera Beach suite con piscina privata, trattamento all inclusive, cena di Capodanno e trasferimento in idrovolante sono proposte a partire da 8.945 euro a persona. Tutte le quote proposte da KiboTours includono i voli intercontinentali, i trasferimenti interni e le tasse aeroportuali. [post_title] => Le Maldive di KiboTours: una destinazione, tre declinazioni diverse per un Capodanno barefoot [post_date] => 2022-10-25T10:39:46+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666694386000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432821 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Lancio in contemporanea sui principali mercati internazionali per la nuova campagna di Tourism Australia ‘Come and Say G’day’ (l’Australia ti aspetta per darti il buon giorno). In Italia l’evento si è svolto a Milano alla presenza del console generale Naila Mazzucco, con l’intervento online da Berlino di Eva Seller, regional sale manager Europa, e la direzione di Matteo Prato, country manager Italy Tourism Australia, alla guida dell’evento in streeming i principali tour operator partner e un corposo gruppo di selezionate agenzie di viaggio collegate da dieci città italiane. Focus della promozione un cortometraggio di 9 minuti dallo storytelling emozionale in grafica digitale e azione dal vivo e il claim “Come and Say G’day” tipica espressione dell’ospitalità australiana con l’obiettivo di ricondurre i viaggiatori a un’avventura Down Under. La campagna verrà sviluppata su molteplici canali di comunicazione e sarà amplificata da partnership di organizzazioni turistiche di stati e territori australiani, operatori turistici, media e vettori come Qantas e Singapore Airlines. “La campagna è stata realizzata per essere immediatamente identificata nelle immagini avventurose della nuova ambasciatrice di Tourism Australia, Ruby, la canguretta che rivolge un tipico benvenuto australiano “good day” ai viaggiatori d'oltreoceano. - spiega Eva Seller - Ruby è un’icona popolare, è il canguro simbolo con cui l’Australia viene associata nel mondo e lei rappresenta lo spirito australiano, una personalità amichevole e calorosa, che suscita e trasmette emozioni. Strappare un sorriso e ricordare ai viaggiatori internazionali che ‘There's Nothing Like Australia’ (non c’è niente come l’Australia), dove ogni destinazione è un’esperienza”. “I nostri numeri in termini di arrivi internazionali non sono al momento soddisfacenti ma vogliamo essere ottimisti. La pandemia ha bloccato per lungo tempo il settore turistico in tutto il mondo - aggiunge Eva Seller -. Siamo coscienti delle distanze che dividono l’Italia dall’Australia, è un fattore che influisce anche sui costi del viaggio, lo sappiamo, e per questo puntiamo sulla professionalità e su un turismo alto spendente. L’intento della campagna è far tornare a viaggiare e a scoprire le bellezze australiane; è l’obbiettivo del viaggio di Ruby”. [post_title] => Australia: va in scena la nuova campagna. Focus anche sul turismo alto spendente [post_date] => 2022-10-24T13:28:13+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666618093000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432809 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dopo una lunga gestazione culminata nell'attento progetto di rinnovamento conservativo promosso da Lungarno Collection e affidato all’architetto Michele De Lucchi e al suo studio Amdl Circle, aprirà finalmente il prossimo 1° dicembre i propri battenti il Portrait Milano: una nuova destinazione che coniuga l’ospitalità su misura del brand del gruppo toscano con esperienze gourmand, shopping, benessere. Il tutto ricavato all'interno dell'ex seminario Arcivescovile di corso Venzia 11, nel cuore del celebre Quadrilatero della moda meneghino. Superato il portale barocco di Francesco Maria Richini, si apre infatti la maestosa piazza del Quadrilatero di oltre 2.800 metri quadrati, che diventerà un luogo aperto, una nuova passeggiata per mettere in comunicazione corso Venezia con via Sant'Andrea e che, dando accesso a un colonnato seicentesco, vedrà la presenza di ristoranti, bar, boutique e proposte benessere. Dal primo piano dell’edificio si svilupperà invece la dimensione privata del progetto: 73 camere e suite accoglieranno gli ospiti in un’oasi di riservatezza e silenzio con la cifra stilistica dell’architetto Michele Bönan, che ha curato tutte le proprietà Lungarno Collection. Lo stile classico richiama la tradizione delle dimore milanesi ma con dettagli contemporanei ispirati all’artigianalità toscana, come le maniglie in cuoio e le boiserie in rattan, in un tributo ai luoghi storici della famiglia Ferragamo. “La mia famiglia e io siamo onorati di aver avuto l’opportunità di aggiungere un nuovo capitolo alla lunga storia di questo luogo straordinario - sottolinea il presidente di Lungarno Collection, Leonardo Ferragamo -. Dopo le sue molteplici vite, oggi l’ex seminario Arcivescovile viene riaperto a Milano, ai milanesi e tanti amanti della città che potranno finalmente ammirarlo nella sua bellezza architettonica, oltre che viverne le esperienze che sarà in grado di offrire. I nostri Portrait (già presenti a Roma e Firenze, ndr) sono nati con il forte desiderio di esaltare la qualità, la storia e i valori dei luoghi nei quali risiedono. A Milano questo sarà possibile anche grazie alla collaborazione di partner da noi scelti e fortemente voluti, che con noi condividono valori e visioni e che siamo certi apporteranno a questo progetto grande qualità ed eccellenza”. L'ospitalità Portrait, coadiuvata dall'esperienza ventennale di Identità Golose nell'alta cucina e dalla maestria dello chef Andrea Ribaldone, gestirà direttamente anche gli spazi dedicati ai bar e ai ristoranti del lato nord, che includeranno pure un giardino e un loggiato. Al giovane chef Alberto Quadrio il compito di capitanare queste realtà e firmare i menu dei ristoranti fine dining e casual dining. Classe 1990, piemontese di origine ma divenuto cittadino del mondo attraverso le molteplici esperienze vissute accanto ai grandi nomi dell’accademia culinaria, è fedele a sapori tradizionali e autentici, nonché al valore della condivisione che ha appreso dalla sua famiglia e che da oggi interpreterà anche al Portrait Milano. Comun denominatore dell'intera offerta sarà quindi la piazza del Quadrilatero, su cui tutti i partner affacceranno. “Saremo ben felici di valutare tutti i progetti che i brand della moda, del design e del lifestyle generalmente inteso vorranno presentarci - conclude l'amministratore delegato Lungarno Collection, Valeriano Antonioli -. Parlo di progetto perché questo luogo ha l’ambizione di voler diventare promotore di cultura, palcoscenico di valori, editore attraverso cui poter lanciare messaggi che possano parlare al mondo". [post_title] => Aprirà il 1° dicembre il Portrait Milano: ospitalità e tanto altro nel cuore del Quadrilatero [post_date] => 2022-10-24T13:11:32+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666617092000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432801 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sono aperte le iscrizioni per l’edizione 2022 di BizTravel Forum, l’evento organizzato dal Gruppo Uvet che torna in una doppia versione (streaming e presenza) dopo un anno di stop forzato dovuto alla pandemia. Giunto alla sua diciannovesima edizione, il BizTravel Forum si terrà giovedì 24 novembre alla presenza di circa 400 partecipanti selezionati fra travel manager, mobility manager e responsabili aziendali delle più importanti aziende italiane e multinazionali. L’evento in presenza – rispetto alle passate edizioni – è aperto infatti solamente ai clienti, partner e agenzie del Gruppo Uvet mentre in streaming la fruizione sarà per tutti. Il titolo della giornata di lavori è “Sink or Swim? Affondare o navigare in un mercato in tempesta”, analizza e racconta, attraverso le esperienze e i progetti dei principali operatori del settore, come le sfide per le aziende e gli operatori italiani del travel e del turismo siano molte e ancora in divenire. Per la parte in streaming, l’iscrizione è gratuita ed è sufficiente compilare il form sul sito web biztravelforum.it. Come consuetudine, il Forum d’apertura di BizTravel Forum 2022 si aprirà con la relazione presentata da The European House – Ambrosetti, ricerca che fornirà un’analisi sull’andamento dell’economia e della finanza legata agli avvenimenti degli ultimi due anni, pandemia e conflitto ucraino-russo, nonché previsioni sull’andamento del PIL per il 2023, grazie alla stretta correlazione tra economia e viaggi d’affari. Nicola Porro, giornalista Mediaset e vicedirettore de il Giornale, sarà per il quinto anno il moderatore dell’evento che vedrà oltre all’organizzatore Luca Patanè, Presidente del Gruppo Uvet e di Confturismo-Confcommercio, Valerio De Molli, Managing Partner e Amministratore Delegato di The European House Ambrosetti, Bernabò Bocca, Presidente Federalberghi, Damiano Sabatino, Vice President and Managing Director Europe Travelport, Pietro Diamantini, Direttore Business Alta Velocità Trenitalia spa ed Emiliana Limosani, Chief Commercial Officer ITA Airways. A completare il programma della manifestazione, nel corso della giornata del 24 novembre, altri tre forum dedicati ai temi della mobilità smart, degli scenari futuri del mondo travel e dell’impatto della transizione ecologica ed energetica sui modelli di business del turismo. Ad alternarsi sul palco di BizTravel Forum responsabili aziendali e manager del turismo per uno sguardo complessivo su un settore fondamentale per tutta l’economia italiana. [post_title] => BizTravel Forum: aperte le iscrizioni per l'evento del 24 novembre [post_date] => 2022-10-24T11:35:04+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666611304000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432750 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => I Relais del Cabreo, già da metà marzo, hanno registrato il 60% di prenotazioni dall’America, a testimonianza del forte interesse per la cultura, la natura e il vino italiani. L’enoturismo si conferma un driver importante anche se non esclusivo. La clientela si divide infatti tra Wine Lover, che scelgono i Relais del Cabreo perché parte di un’azienda vinicola con interessanti proposte enoturistiche, e chi invece vuole semplicemente godere della pace della campagna toscana e di un’accoglienza eccellente. L’offerta di ospitalità della Ambrogio e Giovanni Folonari Tenute comprende dal 2012 la Villa e la Casavecchia di Nozzole a Greve in Chianti, e la Dimora La Fuga a Montalcino, tutte ville da affittare in esclusiva. Più di recente si sono aggiunti i due splendidi Relais di Charme nelle Tenute del Cabreo, sempre a Greve in Chianti: il Borgo del Cabreo inaugurato nel 2017 e la Pietra del Cabreo, che ha aperto i battenti nel 2021. Per rafforzare la componente enoturistica dell’offerta, dal 2020 la Tenuta di Nozzole offre degustazioni con visita alle cantine, mentre al Ristorante Cabreo, all’interno della Pietra del Cabreo, gli ospiti dei Relais possono apprezzare i vini delle Tenute in abbinamento con la cucina raffinata ed innovativa dello Chef Giacomo Rossi. Infine, da quest’estate, è possibile organizzare degustazioni anche all’interno della Tenuta Campo al Mare a Bolgheri, presso il “Macello di Bolgheri”, il ristorante nato nel 2021 dalla collaborazione fra Omar Barsacchi, Dario Cecchini e la stessa Ambrogio e Giovanni Folonari Tenute. «Durante il 2020 e il 2021, con le restrizioni ai viaggi imposte dalla pandemia - spiega Francesca Folonari, responsabile dell’offerta di ospitalità della Ambrogio e Giovanni Folonari Tenute - la clientela italiana e proveniente dai paesi limitrofi ha potuto scoprire e apprezzare questi luoghi di incredibile bellezza. Mentre i dati pre-pandemia vedevano una quasi totalità di turisti dall’America e dal Canada, oggi continuiamo ad avere una buona percentuale di turisti italiani ed europei che tornano a trovarci, anche se non ci sono più restrizioni ai viaggi verso mete esotiche. È un dato che ci rende molto orgogliosi, un riconoscimento del lavoro che abbiamo fatto in questi anni per arricchire e personalizzare sempre più la nostra offerta». Le ville da affittare in esclusiva hanno in previsione una chiusura con oltre il 90% di occupazione, mentre per i Relais del Cabreo si dovrebbe raggiungere circa il 96%. La stagione 2022 segna quindi un nuovo punto di arrivo per l’ospitalità in casa Folonari, a testimonianza che l’impegno nella qualità dà buoni frutti, non solo in campo enologico. Nel 2023 l’offerta di accoglienza si arricchirà ulteriormente con la ristrutturazione della Cantina delle Tenute del Cabreo che ospiterà anche un nuovo punto di degustazione, creando un vero e proprio polo dell’ospitalità. [post_title] => Relais del Cabreo, cultura, natura ed enoturismo protagonisti del successo della stagione [post_date] => 2022-10-24T10:58:10+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666609090000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432784 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nel turismo cala il ritmo di crescita delle nuove startup ma salgono le performance di quelle esistenti. Segno di un certo consolidamento del mercato, così come traspare dalla survey che ogni anno che l’associazione Startup Turismo conduce tra i propri associati. Il consolidamento è confermato anche dai round di investimento. Lo scorso anno sono stati effettuati più round ma di valore inferiore rispetto al 2022, durante il quale le startup hanno già raccolto una cifra doppia rispetto al 2021, pur con la metà dei round. Sostenibilità e proptech sono in testa con una raccolta di circa 5 milioni di euro in totale, seguite dagli experience provider che hanno raccolto circa 2 milioni (nel 2021 le startup avevano riportato 14 round, il 50% dei quali con un valore medio di 164 mila euro. Per il 2022 il numero dei round scende a sette ma il 70% di questi è superiore ai 300 mila euro, con una media di 1,3 milioni). In generale, comunque, il 67% delle startup non ha mai effettuato un round e il 52% non ha mentor né advisor (le startup non seguite raccolgono in media meno capitale nei round). La survey registra inoltre interessanti variazioni nella fonte dei finanziamenti: sono in crescita i fondi di investimento, ora il 40% di tutti i capitali raccolti dalle startup insieme ai business angels, con una media, rispettivamente, di 467 mila e 265 mila euro per round. Il 12% proviene da banche (debito) con una media di 141 mila euro per round. Solo il 2% dei capitali raccolti proviene da incubatori / acceleratori, con una media di 36 mila euro per round (nel turismo manca, per altro, un acceleratore specializzato), mentre il resto degli investimenti sono autofinanziamenti dei founder. Infine i bandi nazionali, che privilegiano i bandi a sportello, di cui si dichiarano non soddisfatte ben il 57% delle startup. “La finanza pubblica è di vitale importanza ma i bandi a sportello, strutturati seconda la logica first in, best in rischiano di premiare chi è più veloce o più strutturato per rispondere ai documenti del bando e non necessariamente i più meritevoli - spiega la presidente associazione Startup Turismo, Karin Venneri - mentre tra gli investitori istituzionali diamo atto a Cdp di aver iniziato un efficace processo di rilancio generale per il comparto. In linea generale, comunque, l’ecosistema delle startup sta maturando: dopo una prima fase di test, le startup che non hanno futuro chiudono in tempi abbastanza brevi, mentre le startup più promettenti crescono in termini di fatturato e raccolgono più capitali dai round”. Nel 2021 il giro d'affari medio del 60% delle startup era infatti meno di 50 mila euro, mentre per quest’anno il 42% delle startup stima un fatturato compreso tra 50 mila e 250 mila euro. Per il prossimo anno è previsto, inoltre, un aumento del 40% dei ricavi complessivi delle startup. Si conferma poi la forte polarizzazione nella distribuzione geografica: in Lombardia si trova oltre un terzo delle startup italiane del travel (36%), seguita dal Lazio con il 12% e al 9% da Toscana, Veneto e Campania, outsider del Sud. Solo il 28% delle startup sono attive in tutte le regioni italiane, mentre il 52% sono attive in massimo tre regioni, anche lontane tra loro. Per quanto riguarda l’internazionalizzazione, il 65% delle startup non ha alcun fatturato proveniente dall’estero, ma il 30% prevede di espandersi l’anno prossimo e il 26% entro i prossimi tre anni. Il 73% delle startup offre quindi prevalentemente servizi alle aziende, il 19% include proposte SaaS (software as a service) e solo l’8% offre principalmente prodotti, in linea con lo scorso anno. Il modello di business vede prevalere un modello misto b2b2c per il 55% delle startup, mentre il 35% è b2b e solo il 10% è b2c e offre servizi al turista finale. Delle startup intervistate, il 21% si occupa di marketplace, il 16% è experience provider e il 15% tour operator. Crescono anche le dimensioni del team, un altro indice di consolidamento: scende infatti dal 51% dello scorso anno al 15% la percentuale delle startup con un team di massimo due persone, mentre cresce al contrario dal 12% al 43% la fascia cinque - nove persone, anche se al contempo cala leggermente (-4%) la percentuale di assunti a tempo pieno. Interessante infine l’età media dei founder, che è tra 35 e 45 anni per il 50% delle startup mentre non ci sono giovanissimi under 25. Si tratta, principalmente, di professionisti già attivi da tempo nel turismo, in grado di individuare opportunità nel mercato ed esigenze scoperte da parte degli operatori; oppure di imprenditori e tecnici che hanno sviluppato idee e iniziative in altri settori e che, in un’ottica di ottimizzazione utente, ritengono il turismo un prato verde dove applicare, per esempio, i nuovi strumenti digitali (ai, big data, Blockchain) o modelli non ancora sperimentati: un caso tipico sono le startup che propongono al settore soluzioni per la crisi energetica attraverso il controllo dei consumi o le energie rinnovabili. [post_title] => Venneri, Startup Turismo: l'ecosistema è più maturo; meno new entry e più fatturato [post_date] => 2022-10-24T10:50:23+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666608623000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "lebanista andrea bouquet vince la seconda edizione del premio la grande bellezza di starhotels" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":245,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2015,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432921","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' stato svelato ieri il nome della seconda unità della classe World di Msc. Dopo la World Europa arriverà infatti la World America. La novità è stata annunciata in occasione della tradizionale cerimonia del taglio della lamiera che segna ufficialmente l'inizio della costruzione della nave. E che si è svolta in concomitanza con la consegna della World Europa.\r

\r

Non appare peraltro affatto casuale il nome assegnato alla seconda nave della classe \"mondiale\" di Msc. La World America, la cui entrata in servizio è prevista per il 2025, sarà infatti destinata al mercato nordamericano: \"Un'ulteriore prova dell'impegno della compagnia a destinare le sue navi più recenti in questo importante mercato crocieristico - si legge in una nota - e a fornire agli ospiti statunitensi una nave e un'esperienza su misura per loro\". La World America sarà infatti la quarta nuova ammiraglia a essere impiegata in questa regione.\r

\r

","post_title":"Msc: si chiamerà World America la prossima nave di classe \"mondiale\"","post_date":"2022-10-25T12:22:51+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1666700571000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432909","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nonostante i problemi della scorsa stagione, tagli sul personale e conseguenti disservizi, le compagnie aeree evidenziano un traffico in forte crescita nel prossimo anno. Ci vorrà molto tempo, però, affinché i disservizi rientrino. In occasione della scorsa edizione del Ttg di Rimini il settore del trasporto aereo ha fatto il punto sui prossimi scenari.\r

\r

«L’esigenza di crescita deve trovare risposte – spiega Pierluigi di Palma, presidente Enac -. L'innovazione tecnologica è importante a 360 gradi. Il traffico del futuro deve essere attratto da aeroporti di qualità. Oggi si parla concretamente di confrontarsi con l’ambiente. C’è molta effervescenza. La situazione di prezzi è difficile ma le compagnie si stanno impegnando al massimo. La domanda supera l’offerta. Dobbiamo trovare punti di equilibrio».\r

\r

I segnali da molte parti del mondo sono forti, ma sul lungo raggio ci vorrà ancora un po’ di tempo.\r

\r

«Si registra una crescita forte dei voli domestici – commenta Armando Brunini, ceo Sea Aeroporti -. Molte compagnie stanno riaprendo ma siamo lontani dai grandi numeri e manca Oriente, Russia e Ucraina. Ci sarà impatto su tariffe e sulla domanda, ma una crescita complessiva sull’industria”.\r

\r

«La Cina fa timidi segnali ma da altre parti del mondo c’è molta vivacità – aggiunge Ivan Bassato, chief aviation officer Aeroporti di Roma – Ci sono crisi energetica e inflazione ma anche una grande voglia di muoversi. Non solo, c’è voglia di Italia. Le compagnie aeree stanno pianificando la summer 2023 con numeri molto elevati. Non dimentichiamo che la sostenibilità ha bisogno di risorse quindi dobbiamo essere pronti ad accogliere la domanda in crescita ma essere anche molto flessibili per affrontare cambi di marcia».\r

\r

«Le compagnie continuano ad investire – conferma Gabriella Galantis, senior director sales Southern Europe Lufthansa Group – Per quanto riguarda l’aumento tariffe è difficile fare previsioni. La voglia di viaggiare c’è ed il leisure è molto vivace».\r

\r

«Dopo la pandemia ci siamo rimessi in moto – sottolinea Fabio Ghiringhelli, country manager Italy Emirates -. C’è molta attenzione all’ambiente e a come riciclare il materiale. Ma sono molti i costi per adeguare le nostre capacità. Abbiamo variabile carburante che è cresciuto del 130% in più. Mancano equipaggi e aerei ancora fermi. Stiamo cercando di recuperare».","post_title":"Traffico aereo in crescita: i vettori puntano sulla summer 2023 con numeri elevati","post_date":"2022-10-25T11:41:46+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1666698106000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432898","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' Primitivo di Andrea Bouquet, raffinato ebanista torinese, l'opera vincitrice della seconda edizione della Grande Bellezza: il concorso che Starhotels, in collaborazione con fondazione Cologni dei mestieri d'arte, associazione Oma (Osservatorio dei mestieri d'arte) e Gruppo Editoriale, dedica ai maestri artigiani, con l'obiettivo di premiare il saper fare diffuso nel nostro Paese. “La Bellezza della Natura” è stato il tema dell'edizione 2021-2022: i partecipanti sono stati invitati a presentare opere incentrate sul tema della natura che si inserisce negli ambienti domestici e alberghieri come elemento fondamentale dell'arredo e del vivere quotidiano.\r

\r

E la risposta è stata notevole: 164 candidature provenienti da artigiani di età compresa tra i 22 e gli 85 anni, attivi in ogni regione d’Italia. Molti gli atelier storici partecipanti, così come i giovani maestri. Numerose inoltre le tecniche utilizzate e le materie in campo: terracotta, ceramica e porcellana restano tra le prime posizioni per la realizzazione di oggetti decorativi e d’arredo che possano ben conciliarsi con il settore alberghiero, ma si è sperimentato anche con il tessuto, i tappeti, il ferro e il rame, il feltro, la carta, il gesso e la scagliola, il legno, il policarbonato.\r

\r

Primitivo è in particolare un mobile contenitore in noce canaletto, frassino e ciliegio, lavorato a marchetterie: un’antica tecnica di intarsio che forma un disegno con effetto tridimensionale sfruttando solamente il colore naturale dei tre legni. All’interno vi è un piccolo cassetto con la mostrina in noce canaletto e acero combinati a strisce verticali. La parte dei rami è poi finita con smalto e foglia oro. L’opera vuole spogliare il mobile contenitore dalle sue caratteristiche di forma e robustezza in una distorsione di linee geometriche e naturali e si ispira a una natura ancora selvatica o poco addomesticata.\r

\r

“Le opere proposte dai nostri artigiani per questa seconda edizione sono state tutte di ottimo livello, testimoniando la maestria, la creatività e il talento del saper fare italiano - spiega la presidente e amministratore di Starhotels, Elisabetta Fabri -. Non è stato dunque semplice per me indicare l'opera vincitrice, nella rosa di creazioni d’eccellenza selezionate dalla nostra giuria. Ho scelto infine con convinzione il bellissimo cabinet Primitivo di Andrea Bouquet per premiare la grande manualità di questo artista artigiano, che si inserisce pienamente nella tradizione dell’alta ebanisteria piemontese e italiana, coniugata al gusto della contemporaneità. Mi è sembrata l'espressione più compiuta dello spirito stesso del premio: ispirarsi allo straordinario patrimonio storico italiano, ma con lo sguardo rivolto verso il futuro”.","post_title":"L'ebanista Andrea Bouquet vince la seconda edizione del premio La Grande Bellezza di Starhotels","post_date":"2022-10-25T10:56:09+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1666695369000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432894","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una sola destinazione, tre declinazioni diverse per vivere il Capodanno a seconda del proprio mood. KiboTours propone le Maldive in vista della settimana più classica del periodo natalizio, dal 28 dicembre 2022 al 5 gennaio 2023, per una vacanza barefoot, a piedi nudi 24/7 e totalmente immersive, capace di far staccare veramente dalla quotidianità.\r

\r

Chi desidera un'esperienza a pieno contatto con la natura può quindi scegliere il Rihiveli Maldives Resort, situato nell’atollo di Male Sud. Tutte le sistemazioni sono indipendenti e garantiscono il massimo della privacy. Sono piccole ville immerse nella vegetazione tropicale, alcune con accesso privato al mare, e realizzate in stile tipico maldiviano. Sette notti in camera Beach villa con pensione completa, cena di Capodanno e trasferimento in speedboat di 45 minuti sono proposte a partire da 5.090 euro a persona.\r

\r

Il Royal Island Villa Hotels e Resorts si trova invece nell’atollo di Baa, che è sito Unesco protetto appartenente alla Rete mondiale di riserve della biosfera. Le ville private sono concepite secondo un’idea di lusso rilassato. A disposizione degli ospiti vi sono diversi ristoranti e una spa. Sette notti in camera Beach villa con pensione completa, cena di Capodanno e trasferimento in volo domestico e speedboat sono proposte a partire da 5.690 euro a persona.\r

\r

Chi vuole infine concedersi qualcosa di veramente esclusivo può scegliere il Sun Siyam Iru Veli, resort situato sull’atollo di Dhaalu. Ogni suite dispone di private pool e la formula all inclusive consente di soddisfare qualsiasi desiderio in ogni momento della giornata. Una ricca selezione di attività ed escursioni permette di vivere una esperienza maldiviana a 360 gradi. Sette notti in camera Beach suite con piscina privata, trattamento all inclusive, cena di Capodanno e trasferimento in idrovolante sono proposte a partire da 8.945 euro a persona.\r

\r

Tutte le quote proposte da KiboTours includono i voli intercontinentali, i trasferimenti interni e le tasse aeroportuali.","post_title":"Le Maldive di KiboTours: una destinazione, tre declinazioni diverse per un Capodanno barefoot","post_date":"2022-10-25T10:39:46+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1666694386000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432821","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Lancio in contemporanea sui principali mercati internazionali per la nuova campagna di Tourism Australia ‘Come and Say G’day’ (l’Australia ti aspetta per darti il buon giorno).\r

In Italia l’evento si è svolto a Milano alla presenza del console generale Naila Mazzucco, con l’intervento online da Berlino di Eva Seller, regional sale manager Europa, e la direzione di Matteo Prato, country manager Italy Tourism Australia, alla guida dell’evento in streeming i principali tour operator partner e un corposo gruppo di selezionate agenzie di viaggio collegate da dieci città italiane.\r

Focus della promozione un cortometraggio di 9 minuti dallo storytelling emozionale in grafica digitale e azione dal vivo e il claim “Come and Say G’day” tipica espressione dell’ospitalità australiana con l’obiettivo di ricondurre i viaggiatori a un’avventura Down Under. La campagna verrà sviluppata su molteplici canali di comunicazione e sarà amplificata da partnership di organizzazioni turistiche di stati e territori australiani, operatori turistici, media e vettori come Qantas e Singapore Airlines.\r

“La campagna è stata realizzata per essere immediatamente identificata nelle immagini avventurose della nuova ambasciatrice di Tourism Australia, Ruby, la canguretta che rivolge un tipico benvenuto australiano “good day” ai viaggiatori d'oltreoceano. - spiega Eva Seller - Ruby è un’icona popolare, è il canguro simbolo con cui l’Australia viene associata nel mondo e lei rappresenta lo spirito australiano, una personalità amichevole e calorosa, che suscita e trasmette emozioni. Strappare un sorriso e ricordare ai viaggiatori internazionali che ‘There's Nothing Like Australia’ (non c’è niente come l’Australia), dove ogni destinazione è un’esperienza”.\r

“I nostri numeri in termini di arrivi internazionali non sono al momento soddisfacenti ma vogliamo essere ottimisti. La pandemia ha bloccato per lungo tempo il settore turistico in tutto il mondo - aggiunge Eva Seller -. Siamo coscienti delle distanze che dividono l’Italia dall’Australia, è un fattore che influisce anche sui costi del viaggio, lo sappiamo, e per questo puntiamo sulla professionalità e su un turismo alto spendente. L’intento della campagna è far tornare a viaggiare e a scoprire le bellezze australiane; è l’obbiettivo del viaggio di Ruby”.\r

","post_title":"Australia: va in scena la nuova campagna. Focus anche sul turismo alto spendente","post_date":"2022-10-24T13:28:13+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1666618093000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432809","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dopo una lunga gestazione culminata nell'attento progetto di rinnovamento conservativo promosso da Lungarno Collection e affidato all’architetto Michele De Lucchi e al suo studio Amdl Circle, aprirà finalmente il prossimo 1° dicembre i propri battenti il Portrait Milano: una nuova destinazione che coniuga l’ospitalità su misura del brand del gruppo toscano con esperienze gourmand, shopping, benessere. Il tutto ricavato all'interno dell'ex seminario Arcivescovile di corso Venzia 11, nel cuore del celebre Quadrilatero della moda meneghino. Superato il portale barocco di Francesco Maria Richini, si apre infatti la maestosa piazza del Quadrilatero di oltre 2.800 metri quadrati, che diventerà un luogo aperto, una nuova passeggiata per mettere in comunicazione corso Venezia con via Sant'Andrea e che, dando accesso a un colonnato seicentesco, vedrà la presenza di ristoranti, bar, boutique e proposte benessere.\r

\r

Dal primo piano dell’edificio si svilupperà invece la dimensione privata del progetto: 73 camere e suite accoglieranno gli ospiti in un’oasi di riservatezza e silenzio con la cifra stilistica dell’architetto Michele Bönan, che ha curato tutte le proprietà Lungarno Collection. Lo stile classico richiama la tradizione delle dimore milanesi ma con dettagli contemporanei ispirati all’artigianalità toscana, come le maniglie in cuoio e le boiserie in rattan, in un tributo ai luoghi storici della famiglia Ferragamo.\r

\r

“La mia famiglia e io siamo onorati di aver avuto l’opportunità di aggiungere un nuovo capitolo alla lunga storia di questo luogo straordinario - sottolinea il presidente di Lungarno Collection, Leonardo Ferragamo -. Dopo le sue molteplici vite, oggi l’ex seminario Arcivescovile viene riaperto a Milano, ai milanesi e tanti amanti della città che potranno finalmente ammirarlo nella sua bellezza architettonica, oltre che viverne le esperienze che sarà in grado di offrire. I nostri Portrait (già presenti a Roma e Firenze, ndr) sono nati con il forte desiderio di esaltare la qualità, la storia e i valori dei luoghi nei quali risiedono. A Milano questo sarà possibile anche grazie alla collaborazione di partner da noi scelti e fortemente voluti, che con noi condividono valori e visioni e che siamo certi apporteranno a questo progetto grande qualità ed eccellenza”.\r

\r

L'ospitalità Portrait, coadiuvata dall'esperienza ventennale di Identità Golose nell'alta cucina e dalla maestria dello chef Andrea Ribaldone, gestirà direttamente anche gli spazi dedicati ai bar e ai ristoranti del lato nord, che includeranno pure un giardino e un loggiato. Al giovane chef Alberto Quadrio il compito di capitanare queste realtà e firmare i menu dei ristoranti fine dining e casual dining. Classe 1990, piemontese di origine ma divenuto cittadino del mondo attraverso le molteplici esperienze vissute accanto ai grandi nomi dell’accademia culinaria, è fedele a sapori tradizionali e autentici, nonché al valore della condivisione che ha appreso dalla sua famiglia e che da oggi interpreterà anche al Portrait Milano.\r

\r

Comun denominatore dell'intera offerta sarà quindi la piazza del Quadrilatero, su cui tutti i partner affacceranno. “Saremo ben felici di valutare tutti i progetti che i brand della moda, del design e del lifestyle generalmente inteso vorranno presentarci - conclude l'amministratore delegato Lungarno Collection, Valeriano Antonioli -. Parlo di progetto perché questo luogo ha l’ambizione di voler diventare promotore di cultura, palcoscenico di valori, editore attraverso cui poter lanciare messaggi che possano parlare al mondo\".\r

\r

","post_title":"Aprirà il 1° dicembre il Portrait Milano: ospitalità e tanto altro nel cuore del Quadrilatero","post_date":"2022-10-24T13:11:32+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1666617092000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432801","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono aperte le iscrizioni per l’edizione 2022 di BizTravel Forum, l’evento organizzato dal Gruppo Uvet che torna in una doppia versione (streaming e presenza) dopo un anno di stop forzato dovuto alla pandemia.\r

Giunto alla sua diciannovesima edizione, il BizTravel Forum si terrà giovedì 24 novembre alla presenza di circa 400 partecipanti selezionati fra travel manager, mobility manager e responsabili aziendali delle più importanti aziende italiane e multinazionali. L’evento in presenza – rispetto alle passate edizioni – è aperto infatti solamente ai clienti, partner e agenzie del Gruppo Uvet mentre in streaming la fruizione sarà per tutti. Il titolo della giornata di lavori è “Sink or Swim? Affondare o navigare in un mercato in tempesta”, analizza e racconta, attraverso le esperienze e i progetti dei principali operatori del settore, come le sfide per le aziende e gli operatori italiani del travel e del turismo siano molte e ancora in divenire.\r

Per la parte in streaming, l’iscrizione è gratuita ed è sufficiente compilare il form sul sito web biztravelforum.it.\r

Come consuetudine, il Forum d’apertura di BizTravel Forum 2022 si aprirà con la relazione presentata da The European House – Ambrosetti, ricerca che fornirà un’analisi sull’andamento dell’economia e della finanza legata agli avvenimenti degli ultimi due anni, pandemia e conflitto ucraino-russo, nonché previsioni sull’andamento del PIL per il 2023, grazie alla stretta correlazione tra economia e viaggi d’affari.\r

Nicola Porro, giornalista Mediaset e vicedirettore de il Giornale, sarà per il quinto anno il moderatore dell’evento che vedrà oltre all’organizzatore Luca Patanè, Presidente del Gruppo Uvet e di Confturismo-Confcommercio, Valerio De Molli, Managing Partner e Amministratore Delegato di The European House Ambrosetti, Bernabò Bocca, Presidente Federalberghi, Damiano Sabatino, Vice President and Managing Director Europe Travelport, Pietro Diamantini, Direttore Business Alta Velocità Trenitalia spa ed Emiliana Limosani, Chief Commercial Officer ITA Airways.\r

A completare il programma della manifestazione, nel corso della giornata del 24 novembre, altri tre forum dedicati ai temi della mobilità smart, degli scenari futuri del mondo travel e dell’impatto della transizione ecologica ed energetica sui modelli di business del turismo. Ad alternarsi sul palco di BizTravel Forum responsabili aziendali e manager del turismo per uno sguardo complessivo su un settore fondamentale per tutta l’economia italiana.","post_title":"BizTravel Forum: aperte le iscrizioni per l'evento del 24 novembre","post_date":"2022-10-24T11:35:04+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1666611304000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432750","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"I Relais del Cabreo, già da metà marzo, hanno registrato il 60% di prenotazioni dall’America, a testimonianza del forte interesse per la cultura, la natura e il vino italiani. L’enoturismo si conferma un driver importante anche se non esclusivo. La clientela si divide infatti tra Wine Lover, che scelgono i Relais del Cabreo perché parte di un’azienda vinicola con interessanti proposte enoturistiche, e chi invece vuole semplicemente godere della pace della campagna toscana e di un’accoglienza eccellente.\r

\r

L’offerta di ospitalità della Ambrogio e Giovanni Folonari Tenute comprende dal 2012 la Villa e la Casavecchia di Nozzole a Greve in Chianti, e la Dimora La Fuga a Montalcino, tutte ville da affittare in esclusiva. Più di recente si sono aggiunti i due splendidi Relais di Charme nelle Tenute del Cabreo, sempre a Greve in Chianti: il Borgo del Cabreo inaugurato nel 2017 e la Pietra del Cabreo, che ha aperto i battenti nel 2021.\r

\r

Per rafforzare la componente enoturistica dell’offerta, dal 2020 la Tenuta di Nozzole offre degustazioni con visita alle cantine, mentre al Ristorante Cabreo, all’interno della Pietra del Cabreo, gli ospiti dei Relais possono apprezzare i vini delle Tenute in abbinamento con la cucina raffinata ed innovativa dello Chef Giacomo Rossi.\r

\r

Infine, da quest’estate, è possibile organizzare degustazioni anche all’interno della Tenuta Campo al Mare a Bolgheri, presso il “Macello di Bolgheri”, il ristorante nato nel 2021 dalla collaborazione fra Omar Barsacchi, Dario Cecchini e la stessa Ambrogio e Giovanni Folonari Tenute.\r

\r

«Durante il 2020 e il 2021, con le restrizioni ai viaggi imposte dalla pandemia - spiega Francesca Folonari, responsabile dell’offerta di ospitalità della Ambrogio e Giovanni Folonari Tenute - la clientela italiana e proveniente dai paesi limitrofi ha potuto scoprire e apprezzare questi luoghi di incredibile bellezza. Mentre i dati pre-pandemia vedevano una quasi totalità di turisti dall’America e dal Canada, oggi continuiamo ad avere una buona percentuale di turisti italiani ed europei che tornano a trovarci, anche se non ci sono più restrizioni ai viaggi verso mete esotiche. È un dato che ci rende molto orgogliosi, un riconoscimento del lavoro che abbiamo fatto in questi anni per arricchire e personalizzare sempre più la nostra offerta».\r

\r

Le ville da affittare in esclusiva hanno in previsione una chiusura con oltre il 90% di occupazione, mentre per i Relais del Cabreo si dovrebbe raggiungere circa il 96%. La stagione 2022 segna quindi un nuovo punto di arrivo per l’ospitalità in casa Folonari, a testimonianza che l’impegno nella qualità dà buoni frutti, non solo in campo enologico.\r

\r

Nel 2023 l’offerta di accoglienza si arricchirà ulteriormente con la ristrutturazione della Cantina delle Tenute del Cabreo che ospiterà anche un nuovo punto di degustazione, creando un vero e proprio polo dell’ospitalità.","post_title":"Relais del Cabreo, cultura, natura ed enoturismo protagonisti del successo della stagione","post_date":"2022-10-24T10:58:10+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1666609090000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432784","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nel turismo cala il ritmo di crescita delle nuove startup ma salgono le performance di quelle esistenti. Segno di un certo consolidamento del mercato, così come traspare dalla survey che ogni anno che l’associazione Startup Turismo conduce tra i propri associati. Il consolidamento è confermato anche dai round di investimento. Lo scorso anno sono stati effettuati più round ma di valore inferiore rispetto al 2022, durante il quale le startup hanno già raccolto una cifra doppia rispetto al 2021, pur con la metà dei round. Sostenibilità e proptech sono in testa con una raccolta di circa 5 milioni di euro in totale, seguite dagli experience provider che hanno raccolto circa 2 milioni (nel 2021 le startup avevano riportato 14 round, il 50% dei quali con un valore medio di 164 mila euro. Per il 2022 il numero dei round scende a sette ma il 70% di questi è superiore ai 300 mila euro, con una media di 1,3 milioni). In generale, comunque, il 67% delle startup non ha mai effettuato un round e il 52% non ha mentor né advisor (le startup non seguite raccolgono in media meno capitale nei round).\r

\r

La survey registra inoltre interessanti variazioni nella fonte dei finanziamenti: sono in crescita i fondi di investimento, ora il 40% di tutti i capitali raccolti dalle startup insieme ai business angels, con una media, rispettivamente, di 467 mila e 265 mila euro per round. Il 12% proviene da banche (debito) con una media di 141 mila euro per round. Solo il 2% dei capitali raccolti proviene da incubatori / acceleratori, con una media di 36 mila euro per round (nel turismo manca, per altro, un acceleratore specializzato), mentre il resto degli investimenti sono autofinanziamenti dei founder. Infine i bandi nazionali, che privilegiano i bandi a sportello, di cui si dichiarano non soddisfatte ben il 57% delle startup.\r

\r

“La finanza pubblica è di vitale importanza ma i bandi a sportello, strutturati seconda la logica first in, best in rischiano di premiare chi è più veloce o più strutturato per rispondere ai documenti del bando e non necessariamente i più meritevoli - spiega la presidente associazione Startup Turismo, Karin Venneri - mentre tra gli investitori istituzionali diamo atto a Cdp di aver iniziato un efficace processo di rilancio generale per il comparto. In linea generale, comunque, l’ecosistema delle startup sta maturando: dopo una prima fase di test, le startup che non hanno futuro chiudono in tempi abbastanza brevi, mentre le startup più promettenti crescono in termini di fatturato e raccolgono più capitali dai round”.\r

\r

Nel 2021 il giro d'affari medio del 60% delle startup era infatti meno di 50 mila euro, mentre per quest’anno il 42% delle startup stima un fatturato compreso tra 50 mila e 250 mila euro. Per il prossimo anno è previsto, inoltre, un aumento del 40% dei ricavi complessivi delle startup. Si conferma poi la forte polarizzazione nella distribuzione geografica: in Lombardia si trova oltre un terzo delle startup italiane del travel (36%), seguita dal Lazio con il 12% e al 9% da Toscana, Veneto e Campania, outsider del Sud. Solo il 28% delle startup sono attive in tutte le regioni italiane, mentre il 52% sono attive in massimo tre regioni, anche lontane tra loro. Per quanto riguarda l’internazionalizzazione, il 65% delle startup non ha alcun fatturato proveniente dall’estero, ma il 30% prevede di espandersi l’anno prossimo e il 26% entro i prossimi tre anni.\r

\r

Il 73% delle startup offre quindi prevalentemente servizi alle aziende, il 19% include proposte SaaS (software as a service) e solo l’8% offre principalmente prodotti, in linea con lo scorso anno. Il modello di business vede prevalere un modello misto b2b2c per il 55% delle startup, mentre il 35% è b2b e solo il 10% è b2c e offre servizi al turista finale. Delle startup intervistate, il 21% si occupa di marketplace, il 16% è experience provider e il 15% tour operator. Crescono anche le dimensioni del team, un altro indice di consolidamento: scende infatti dal 51% dello scorso anno al 15% la percentuale delle startup con un team di massimo due persone, mentre cresce al contrario dal 12% al 43% la fascia cinque - nove persone, anche se al contempo cala leggermente (-4%) la percentuale di assunti a tempo pieno.\r

\r

Interessante infine l’età media dei founder, che è tra 35 e 45 anni per il 50% delle startup mentre non ci sono giovanissimi under 25. Si tratta, principalmente, di professionisti già attivi da tempo nel turismo, in grado di individuare opportunità nel mercato ed esigenze scoperte da parte degli operatori; oppure di imprenditori e tecnici che hanno sviluppato idee e iniziative in altri settori e che, in un’ottica di ottimizzazione utente, ritengono il turismo un prato verde dove applicare, per esempio, i nuovi strumenti digitali (ai, big data, Blockchain) o modelli non ancora sperimentati: un caso tipico sono le startup che propongono al settore soluzioni per la crisi energetica attraverso il controllo dei consumi o le energie rinnovabili.\r

\r

","post_title":"Venneri, Startup Turismo: l'ecosistema è più maturo; meno new entry e più fatturato","post_date":"2022-10-24T10:50:23+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1666608623000]}]}}