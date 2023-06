Le Maldive oltre il mare: Atmosphere Core in tour per far conoscere il lato enogastronomico delle isole Non solo mare cristallino e piagge incontaminate. Le Maldive sono una meta interessante da scoprire anche dal punto di vista gastronomico. Lo ha dimostrato la cena degustazione che si è tenuta il 16 giugno a San Miniato su iniziativa del gruppo Atmosphere Core, con lo chef Fabrizio Marino del ristorante Maggese di San Miniato e del resort Kanifushi alle Maldive. L’iniziativa si inserisce in un circuito di eventi gastronomici esperienziali organizzati in diverse parti del mondo durante tutto l’anno, con l’obiettivo di avvicinare to e agenzie di viaggi ai Sapori delle isole. In Italia, dopo gli appuntamenti organizzati in collaborazione con Idee per Viaggiare a Roma, con Carreblu/Ruta 40 a Torino e con i Grandi Viaggi a Milano, si è pensato di chiudere l’estate con un incontro esperienziale a San Miniato: una speciale cena vegetariana con degustazione per scoprire i sapori delle strutture. La scelta della location deriva dal fatto che l’evento è stato creato in collaborazione esclusiva con chef Marino del Maggese, rivoluzionario ristorante veg della località toscana, che cura anche il menù del Just Veg dell’Atmosphere Kanifushi, primo ristorante vegetariano di alta cucina delle Maldive. Il programma culinario creato per la serata presentava quindi piatti che faranno parte della nuova carta del Just Veg, aggiornata ogni anno, e che sono stati studiati in abbinamento ai vini utilizzati nel resort. La degustazione di questi ultimi è stata parte integrante dell’esperienza gastronomica ed è stata curata da Nicolas Laguette, director of wines di Atmosphere Core. La parte esperienziale è stata inoltre preceduta inoltre da una sessione informativa con gli aggiornamenti condivisi da Jose Gregorio Manzo, direttore commerciale Sud Europa del gruppo alberghiero, Atmosphere Core attualmente gestisce otto resort alle Maldive, tra cui il Kanifushi: prima struttura del gruppo è un 5 stelle dall’impronta classica, con arredamenti in legno nel tipico stile locale, ideale per coppie o per famiglie che non vogliono rinunciare a una vacanza circondati dal lusso. Vanta 162 camere e sei ristoranti ed è l’unico del gruppo che si raggiunge in idrovolante. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 448158 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Due punti percentuali in più su tutte le prenotazioni effettuate fino al prossimo 30 giugno per le strutture Premium Plus da parte delle agenzie di viaggio italiane aderenti al programma Expedia Taap. Un nuovo incentivo che mira a massimizzare il potenziale guadagno degli adv nei mesi di viaggio più intensi. Il tutto dedicato alle transazioni, le Premium Plus, che già di loro offrono il compenso più alto durante tutto l'anno. "Ci impegniamo a far sì che gli agenti di viaggio possano offrire esperienze eccellenti ai viaggiatori che si affidano a loro - sottolinea il vicepresidente di Expedia Taap, Robin Lawther -. Gli incentivi competitivi e il facile accesso alle nostre offerte aiutano gli adv a massimizzare le proprie opportunità di guadagno e a soddisfare le esigenze dei viaggiatori durante l’alta stagione". [post_title] => Fino al 30 giugno commissioni più alte alle adv Expedia Taap per le prenotazioni Premium Plus [post_date] => 2023-06-21T12:55:01+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1687352101000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 448155 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Non si ferma l'espansione del nuovo soft brand di casa Accor, Handwritten Collection. Oltre all'appena inaugurato relais salentino San Martino, e al già anticipato hotel Savona di Alba, arriva ora l'annuncio della firma di un nuovo contratto di franchising con Ppn Hospitality. Protagonista, il Grand Hotel della Posta di Sondrio, che entrerà a far parte del marchio dal prossimo aprile 2024. La struttura si trova nel centro della città lombarda, nel cuore della Valtellina. Dopo una serie di lavori di restyling già programmati, offrirà ai propri ospiti 38 camere, il 1862 Ristorante della Posta, il Felix Cafè, sette sale riunioni, nonché uno spa e fitness centre. [post_title] => Cresce ancora la Handwritten Collection: firmato il Grand Hotel della Posta di Sondrio [post_date] => 2023-06-21T12:38:58+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1687351138000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 448152 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La visita alla poco conosciuta regione di Laikipia che comprende una chicca per i veri specialisti dell'Africa: la Ol Pejeta Conservancy è una piccola e privata area protetta ed ecosostenibile, l’unico posto nel paese dove è possibile vedere gli scimpanzè, nonché il rifugio per rinoceronti neri più grande dell’Africa Orientale. E' la novità griffata Afircan Explorer, che segue l'agognato ritorno in Kenya del titolare e general manager dell'operatore milanese, Alessandro Simonetti: “Sono rimasto lontano da questo Paese per troppi anni e, finalmente, è arrivato il giorno del viaggio più atteso e più desiderato dopo la tempesta del 2020". "Per troppi anni il Kenya è stato considerato come una destinazione dove il safari fosse di qualità inferiore rispetto ad altri paesi africani - prosegue Simonetti -. Questo non è assolutamente vero. Anzi il Kenya (a parte il cratere di Ngorongoro) non ha nulla di meno rispetto alla confinante Tanzania. Non solo: è il paese con il rapporto prezzo del viaggio/quantità di animali avvistabili migliore di tutta l'Africa. Durante questo viaggio ho inoltre piacevolmente scoperto che la viabilità è molto migliorata, perché sono state rinnovate molte strade. E questo garantisce un notevole incremento del confort negli spostamenti tra parco e parco. Per fortuna il resto non è cambiato molto da un punto di vista turistico, garantendo a un viaggio in Kenya l’autenticità che lo ha sempre contraddistinto”. [post_title] => Simonetti torna dal Kenya con una chicca in più per i viaggiatori African Explorer [post_date] => 2023-06-21T12:18:36+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1687349916000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 448146 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_448147" align="alignleft" width="300"] Da sinistra, Fabrizio Marino, Jose Gregorio Manzo e Nicolas Laguette[/caption] Non solo mare cristallino e piagge incontaminate. Le Maldive sono una meta interessante da scoprire anche dal punto di vista gastronomico. Lo ha dimostrato la cena degustazione che si è tenuta il 16 giugno a San Miniato su iniziativa del gruppo Atmosphere Core, con lo chef Fabrizio Marino del ristorante Maggese di San Miniato e del resort Kanifushi alle Maldive. L'iniziativa si inserisce in un circuito di eventi gastronomici esperienziali organizzati in diverse parti del mondo durante tutto l’anno, con l’obiettivo di avvicinare to e agenzie di viaggi ai Sapori delle isole. In Italia, dopo gli appuntamenti organizzati in collaborazione con Idee per Viaggiare a Roma, con Carreblu/Ruta 40 a Torino e con i Grandi Viaggi a Milano, si è pensato di chiudere l’estate con un incontro esperienziale a San Miniato: una speciale cena vegetariana con degustazione per scoprire i sapori delle strutture. La scelta della location deriva dal fatto che l’evento è stato creato in collaborazione esclusiva con chef Marino del Maggese, rivoluzionario ristorante veg della località toscana, che cura anche il menù del Just Veg dell'Atmosphere Kanifushi, primo ristorante vegetariano di alta cucina delle Maldive. Il programma culinario creato per la serata presentava quindi piatti che faranno parte della nuova carta del Just Veg, aggiornata ogni anno, e che sono stati studiati in abbinamento ai vini utilizzati nel resort. La degustazione di questi ultimi è stata parte integrante dell’esperienza gastronomica ed è stata curata da Nicolas Laguette, director of wines di Atmosphere Core. La parte esperienziale è stata inoltre preceduta inoltre da una sessione informativa con gli aggiornamenti condivisi da Jose Gregorio Manzo, direttore commerciale Sud Europa del gruppo alberghiero, Atmosphere Core attualmente gestisce otto resort alle Maldive, tra cui il Kanifushi: prima struttura del gruppo è un 5 stelle dall’impronta classica, con arredamenti in legno nel tipico stile locale, ideale per coppie o per famiglie che non vogliono rinunciare a una vacanza circondati dal lusso. Vanta 162 camere e sei ristoranti ed è l’unico del gruppo che si raggiunge in idrovolante. [post_title] => Le Maldive oltre il mare: Atmosphere Core in tour per far conoscere il lato enogastronomico delle isole [post_date] => 2023-06-21T12:06:20+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1687349180000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 448137 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sarà la prima tra le navi della classe Oasis a offrire brevi soggiorni al suo debutto. Il gruppo Royal Caribbean International comincia a svelare i programmi della Utopia of the Seas. A partire da luglio 2024, salpando da Port Canaveral (Orlando), in Florida, la nave partirà per una serie di itinerari di tre notti nel weekend e di quattro nei giorni feriali. A bordo, oltre 40 opportunità per cenare e bere, numerose piscine e occasioni per entusiasmarsi e per rilassarsi. Oltre a tutto questo, Perfect Day at CocoCay, l'isola privata di Royal Caribbean alle Bahamas, che avrà anche la nuova Hideaway Beach per soli adulti, la cui inaugurazione è prevista per l’inizio del 2024. Tra le novità e le esperienze inedite, un tiki bar caraibico, il più grande e il più lungo scivolo a secco in mare finora realizzato, piscine in stile resort di nuova concezione e molto altro ancora. La Utopia sarà disponibile per le prenotazioni sul sito web di Royal Caribbean a partire da venerdì 23 giugno. I soci della Crown & Anchor Society potranno prenotare già da domani, giovedì 22 giugno. "I vacanzieri cercano di rendere ogni momento importante festeggiando e ricaricandosi con gli amici e la famiglia, e Utopia of the Seas rende tutto questo possibile in più di un modo", è il commento di Michael Bayley, presidente e ceo di Royal Caribbean International. [post_title] => Rcl: la Utopia of the Seas debutterà ai Caraibi con una serie di mini-crociere da tre e quattro notti [post_date] => 2023-06-21T11:51:18+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1687348278000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 448114 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Rinnovamento del marchio, garanzia 100%, ottimo livello di soddisfazione dei viaggiatori internazionali e partnership capaci di promuovere l'innovazione e l'avviamento di attività, nonché di offrire ai clienti esperienze esclusive. Sono alcune delle motivazioni che hanno convinto la giuria degli International Travel Awards a premiare Azimut Tour Operator & Dmc nella categoria Best destination management company. A pesare sul piatto della bilancia, anche i sette anni di esperienza dell'operatore sanmarinese, nonché le sue attività di incoming di successo. "E' un onore straordinario ricevere questo premio, perché rappresenta la prova del nostro lavoro e del nostro impegno - ha dichiarato il presidente e ceo dell'azienda, Luca Ruco, in occasione della cerimonia di consegna dei premi, svoltasi lo scorso 17 giugno presso la prestigiosa cornice del Waldorf Astoria di Dubai -. La nostra forza sta nella costante capacità di ascolto dei clienti. Sono entusiasta dei successi ottenuti in questi anni, in particolare della diversificazione del nostro prodotto e del nostro pluripremiato programma fedeltà". [post_title] => Azimut Tour Operator premiata come Best dmc agli International Travel Awards [post_date] => 2023-06-21T10:50:02+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1687344602000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 448113 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Air India ha confermato l'ordine di 250 aeromobili Airbus e ha scelto un pacchetto digitale e di manutenzione di Airbus per sostenere la propria strategia di trasformazione e crescita. La firma dei contratti è avvenuta in occasione del Paris Air Show 2023. L'ordine comprende 140 A320neo e 70 A321neo oltre a 34 A350-1000 e sei A350-900. Il vettore aveva firmato una lettera d'intenti per l'acquisto di questi aeromobili nel febbraio 2023. Air India si affiderà inoltre ad Airbus affinché contribuisca a garantire i massimi livelli di disponibilità della flotta grazie alle Integrated Materials Solutions di Satair, una società di Airbus. La soluzione di manutenzione gestita da Airbus garantirà che ogni volta che il vettore avrà bisogno di un componente rotabile o consumabile, questo sarà prontamente disponibile e le scorte saranno automaticamente rifornite. Inoltre, nell’ambito del percorso di trasformazione e digitalizzazione, Air India sarà il cliente di lancio di Skywise Core X3 di Airbus, la più recente e avanzata piattaforma di analitica dell’aviazione, a dimostrazione, ancora una volta, della collaborazione all'avanguardia tra Airbus e Air India. Lo storico ordine di Air India segna l'entrata in servizio dell'A350 in India, il mercato dell'aviazione in più rapida crescita al mondo. L'aeromobile contribuirà a sbloccare il potenziale inespresso del mercato indiano del lungo raggio, grazie alla sua tecnologia, autonomia e al comfort unico, che consentiranno di operare nuove rotte permettendo ai passeggeri di vivere nuove esperienze e offrendo vantaggi economici e maggiore sostenibilità. Le consegne del primo A350-900 sono previste entro la fine del 2023. L'A350 è l'aeromobile widebody più moderno ed efficiente al mondo nella categoria 300-410 posti. Il velivolo ha una cabina con configurazione a tre classi che è la più silenziosa rispetto a qualsiasi altro aeromobile a doppio corridoio e offre ai passeggeri e all'equipaggio i più moderni prodotti di bordo, rendendo più confortevole l'esperienza di volo di lungo raggio. [post_title] => Air India: arriva da Parigi la conferma dell'ordine per 250 velivoli Airbus [post_date] => 2023-06-21T10:42:49+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1687344169000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 448102 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Viaggia lungo la strada dell’intermodalità l’estate firmata Italo che proprio oggi vede il debutto dei collegamenti treno + bus in sinergia con Itabus (acquisita poco più di un mese fa). Con l’obiettivo di fornire ai clienti "un’esperienza che sia la più semplice e migliore possibile” afferma il direttore commerciale Fabrizio Bona (a destra nella foto, insieme al direttore vendite Marco De Angelis), “oggi siamo in grado di offrire un network allargato, che tocca località altrimenti difficilmente raggiungibili se non con interminabili viaggi e cambi di mezzi". Potenziamento che ha le premesse giuste per essere "anche un’ottima opportunità per le agenzie di viaggio, che possono aumentare le vendite con una proposta che prima non avevano. E per semplificarne e velocizzarne il lavoro”. Leisure Si parte con le destinazioni leisure tipicamente estive e cioè con i collegamenti verso la Campania con Pompei e Sorrento; la Puglia con Polignano a Mare, Porto Cesareo, Nardò e Gallipoli e la Sicilia, con Giardini Naxos-Taormina, Catania, Enna, Caltanissetta, Agrigento, Milazzo, Cefalù e Palermo. Quattro servizi al giorno per ogni destinazione, connessa con le grandi città del Centro-nord quali Torino, Milano, Reggio Emilia, Bologna, Firenze e Roma. Il tutto servito da una flotta composta da 51 treni e 100 bus, dove il fattor comune "è quello della qualità del servizio offerto: i mezzi (della tedesca Man) sono di nuova generazione e di due tipologie, 50 posti e a due piani da 75 posti, tutti dotati di wi-fi, toilette, offerta di bibite e snack per garantire il massimo del comfort anche ambiente dedicato per la notte con sedili reclinabili". "Puntiamo molto sulle agenzie di viaggio - aggiunge De Angelis - che dovranno accompagnarci in questo nuovo percorso segnato dall’intermodalità. Come sempre, premieremo le agenzie che lavoreranno bene con noi, proseguendo quel percorso di crescita che portiamo avanti insieme da ormai più di dieci anni". L'operativo dell'estate Il network globale per l'estate 2023 prevede poi 118 servizi quotidiani, con il potenziamento dei collegamenti verso la Calabria (da 6 a 8 ogni giorno) e l'introduzione di 4 servizi “in doppia”, grazie all’unione di due treni Italo Evo, garantendo così 940 posti totali: "Questi ultimi opereranno sulla linea Torino-Milano-Roma-Napoli-Salerno, in risposta all'elevata domanda di trasporto fra le principali città italiane". Altra novità riguarda il segmento di clientela business, da tempo al centro delle strategie di sviluppo di Italo: "Un nuovo Carnet Consumer No Stop Lounge, valido per i treni No Stop e One Stop in ambiente Prima sulla tratta Milano – Roma: 10 coupon validi 180 giorni che garantiranno anche l’accesso nelle lounge". Infine, da non dimenticare, la campagna pet-friendly, che prevede la gratuità per i cani di piccola taglia che possono quindi viaggiare nell’apposito trasportino vicino al padrone; per gli altri ci sono posti riservati, da acquistare con un’aggiunta di prezzo che varia in base alla tratta. [post_title] => Italo, ecco l'estate dell'intermodalità. Al via oggi i servizi treno+bus [post_date] => 2023-06-21T10:19:04+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1687342744000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 448103 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Civitatis non si ferma. La piattaforma fondata da Alberto Gutiérrez, leader nella distribuzione online di attività, escursioni, transfer e visite guidate in tutto mondo, continua a rafforzare la sua presenza sul mercato internazionale, puntando, in particolare, su quello nostrano. La sua forza? Ascoltare le esigenze delle agenzie di viaggi e offrire loro quello di cui hanno bisogno. Attualmente, la domanda di attività nella lingua del viaggiatore del Belpaese appare in forte crescita e Civitatis, per soddisfare questa richiesta dovuta anche all’avvicinarsi delle vacanze estive, non smette di mostrarsi ricettiva e aggiunge settimanalmente nuovi prodotti in catalogo. Dal 2018, supporta le agenzie con un programma dedicato, per semplificare il lavoro giornaliero e ottimizzare il loro tempo. Garantisce un servizio di assistenza personalizzato e un ufficio agenzie, riservato esclusivamente alle agenzie di viaggio made in Italy. Organizzare un viaggio può non essere facile, soprattutto quando si tratta di destinazioni lontane o esotiche con lingua, valuta, culture e clima differenti. L’agente di viaggio è specializzato in questo e ogni giorno mette a disposizione la sua professionalità per offrire ai suoi clienti proposte uniche, di qualità e ricche in termini di esperienze. Perciò, risulta sempre più importante collaborare con un partner di fiducia, che ti permette di trovare in un solo portale tutto quello che un viaggiatore vorrebbe poter fare una volta arrivato a destinazione. Da 15 anni, Civitatis seleziona il miglior fornitore locale in ogni meta, riuscendo ad assicurare il meglio tra attività, escursioni e transfer. Grazie alla sua piattaforma facile e intuitiva, trovare il prodotto adatto per ciascun cliente è a portata di click, le modalità di pagamento sono molteplici e, tra queste, una delle più richieste è il “Paga più tardi”, che permette di riservare i servizi senza dover saldare al momento della prenotazione. "In Italia, i viaggiatori stanno vivendo un cambiamento significativo nelle loro abitudini di prenotazione di esperienze e attività durante i viaggi, soprattutto a seguito della pandemia - afferma Alex Mazzola, head of b2b travel agencies -. Rispetto al passato, si è verificata una radicale inversione di tendenza, con un aumento notevole dell'importanza attribuita alle esperienze stesse. Mentre la crisi economica può influire sulla durata del viaggio, sul mezzo di trasporto scelto o sull'alloggio prescelto, l'esperienza rappresenta il cuore pulsante e il motore che alimenta l'intero viaggio. Siamo consapevoli che sono proprio le esperienze a fungere da vero motore per spingere le persone a viaggiare”. Ciò che conta in un viaggio sono le esperienze e Civitatis ha fatto di questo il centro della sua attività. Non puoi dire di aver visitato Parigi senza essere salito sulla torre Eiffel. Fare una vacanza in Grecia e non esplorare le affascinanti isole dell'arcipelago significa perdere gran parte del suo fascino. Volare a New York e non assistere a uno spettacolo di Broadway è come lasciare il viaggio a metà. Gli agenti di viaggio lo sanno e per questo sono già oltre 5 mila le agenzie italiane che scelgono Civitatis come loro partner per rendere memorabili i viaggi dei loro clienti. [post_title] => Civitatis senza sosta. Ascolta e risponde alle esigenze delle adv [post_date] => 2023-06-21T10:18:16+00:00 [category] => Array ( [0] => informazione-pr [1] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Informazione PR [1] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1687342696000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "le maldive oltre il mare atmosphere core in tour per far conoscere il lato enogastronomico delle isole" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":76,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":3194,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448158","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Due punti percentuali in più su tutte le prenotazioni effettuate fino al prossimo 30 giugno per le strutture Premium Plus da parte delle agenzie di viaggio italiane aderenti al programma Expedia Taap. Un nuovo incentivo che mira a massimizzare il potenziale guadagno degli adv nei mesi di viaggio più intensi. Il tutto dedicato alle transazioni, le Premium Plus, che già di loro offrono il compenso più alto durante tutto l'anno.\r

\r

\"Ci impegniamo a far sì che gli agenti di viaggio possano offrire esperienze eccellenti ai viaggiatori che si affidano a loro - sottolinea il vicepresidente di Expedia Taap, Robin Lawther -. Gli incentivi competitivi e il facile accesso alle nostre offerte aiutano gli adv a massimizzare le proprie opportunità di guadagno e a soddisfare le esigenze dei viaggiatori durante l’alta stagione\".","post_title":"Fino al 30 giugno commissioni più alte alle adv Expedia Taap per le prenotazioni Premium Plus","post_date":"2023-06-21T12:55:01+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1687352101000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448155","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Non si ferma l'espansione del nuovo soft brand di casa Accor, Handwritten Collection. Oltre all'appena inaugurato relais salentino San Martino, e al già anticipato hotel Savona di Alba, arriva ora l'annuncio della firma di un nuovo contratto di franchising con Ppn Hospitality. Protagonista, il Grand Hotel della Posta di Sondrio, che entrerà a far parte del marchio dal prossimo aprile 2024.\r

\r

La struttura si trova nel centro della città lombarda, nel cuore della Valtellina. Dopo una serie di lavori di restyling già programmati, offrirà ai propri ospiti 38 camere, il 1862 Ristorante della Posta, il Felix Cafè, sette sale riunioni, nonché uno spa e fitness centre.","post_title":"Cresce ancora la Handwritten Collection: firmato il Grand Hotel della Posta di Sondrio","post_date":"2023-06-21T12:38:58+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1687351138000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448152","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La visita alla poco conosciuta regione di Laikipia che comprende una chicca per i veri specialisti dell'Africa: la Ol Pejeta Conservancy è una piccola e privata area protetta ed ecosostenibile, l’unico posto nel paese dove è possibile vedere gli scimpanzè, nonché il rifugio per rinoceronti neri più grande dell’Africa Orientale. E' la novità griffata Afircan Explorer, che segue l'agognato ritorno in Kenya del titolare e general manager dell'operatore milanese, Alessandro Simonetti: “Sono rimasto lontano da questo Paese per troppi anni e, finalmente, è arrivato il giorno del viaggio più atteso e più desiderato dopo la tempesta del 2020\".\r

\r

\"Per troppi anni il Kenya è stato considerato come una destinazione dove il safari fosse di qualità inferiore rispetto ad altri paesi africani - prosegue Simonetti -. Questo non è assolutamente vero. Anzi il Kenya (a parte il cratere di Ngorongoro) non ha nulla di meno rispetto alla confinante Tanzania. Non solo: è il paese con il rapporto prezzo del viaggio/quantità di animali avvistabili migliore di tutta l'Africa. Durante questo viaggio ho inoltre piacevolmente scoperto che la viabilità è molto migliorata, perché sono state rinnovate molte strade. E questo garantisce un notevole incremento del confort negli spostamenti tra parco e parco. Per fortuna il resto non è cambiato molto da un punto di vista turistico, garantendo a un viaggio in Kenya l’autenticità che lo ha sempre contraddistinto”.\r

\r

","post_title":"Simonetti torna dal Kenya con una chicca in più per i viaggiatori African Explorer","post_date":"2023-06-21T12:18:36+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1687349916000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448146","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_448147\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Da sinistra, Fabrizio Marino, Jose Gregorio Manzo e Nicolas Laguette[/caption]\r

\r

Non solo mare cristallino e piagge incontaminate. Le Maldive sono una meta interessante da scoprire anche dal punto di vista gastronomico. Lo ha dimostrato la cena degustazione che si è tenuta il 16 giugno a San Miniato su iniziativa del gruppo Atmosphere Core, con lo chef Fabrizio Marino del ristorante Maggese di San Miniato e del resort Kanifushi alle Maldive.\r

\r

L'iniziativa si inserisce in un circuito di eventi gastronomici esperienziali organizzati in diverse parti del mondo durante tutto l’anno, con l’obiettivo di avvicinare to e agenzie di viaggi ai Sapori delle isole. In Italia, dopo gli appuntamenti organizzati in collaborazione con Idee per Viaggiare a Roma, con Carreblu/Ruta 40 a Torino e con i Grandi Viaggi a Milano, si è pensato di chiudere l’estate con un incontro esperienziale a San Miniato: una speciale cena vegetariana con degustazione per scoprire i sapori delle strutture.\r

\r

La scelta della location deriva dal fatto che l’evento è stato creato in collaborazione esclusiva con chef Marino del Maggese, rivoluzionario ristorante veg della località toscana, che cura anche il menù del Just Veg dell'Atmosphere Kanifushi, primo ristorante vegetariano di alta cucina delle Maldive. Il programma culinario creato per la serata presentava quindi piatti che faranno parte della nuova carta del Just Veg, aggiornata ogni anno, e che sono stati studiati in abbinamento ai vini utilizzati nel resort. La degustazione di questi ultimi è stata parte integrante dell’esperienza gastronomica ed è stata curata da Nicolas Laguette, director of wines di Atmosphere Core. La parte esperienziale è stata inoltre preceduta inoltre da una sessione informativa con gli aggiornamenti condivisi da Jose Gregorio Manzo, direttore commerciale Sud Europa del gruppo alberghiero,\r

\r

Atmosphere Core attualmente gestisce otto resort alle Maldive, tra cui il Kanifushi: prima struttura del gruppo è un 5 stelle dall’impronta classica, con arredamenti in legno nel tipico stile locale, ideale per coppie o per famiglie che non vogliono rinunciare a una vacanza circondati dal lusso. Vanta 162 camere e sei ristoranti ed è l’unico del gruppo che si raggiunge in idrovolante.\r

\r

","post_title":"Le Maldive oltre il mare: Atmosphere Core in tour per far conoscere il lato enogastronomico delle isole","post_date":"2023-06-21T12:06:20+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1687349180000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448137","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sarà la prima tra le navi della classe Oasis a offrire brevi soggiorni al suo debutto. Il gruppo Royal Caribbean International comincia a svelare i programmi della Utopia of the Seas. A partire da luglio 2024, salpando da Port Canaveral (Orlando), in Florida, la nave partirà per una serie di itinerari di tre notti nel weekend e di quattro nei giorni feriali. A bordo, oltre 40 opportunità per cenare e bere, numerose piscine e occasioni per entusiasmarsi e per rilassarsi. Oltre a tutto questo, Perfect Day at CocoCay, l'isola privata di Royal Caribbean alle Bahamas, che avrà anche la nuova Hideaway Beach per soli adulti, la cui inaugurazione è prevista per l’inizio del 2024.\r

\r

Tra le novità e le esperienze inedite, un tiki bar caraibico, il più grande e il più lungo scivolo a secco in mare finora realizzato, piscine in stile resort di nuova concezione e molto altro ancora. La Utopia sarà disponibile per le prenotazioni sul sito web di Royal Caribbean a partire da venerdì 23 giugno. I soci della Crown & Anchor Society potranno prenotare già da domani, giovedì 22 giugno.\r

\r

\"I vacanzieri cercano di rendere ogni momento importante festeggiando e ricaricandosi con gli amici e la famiglia, e Utopia of the Seas rende tutto questo possibile in più di un modo\", è il commento di Michael Bayley, presidente e ceo di Royal Caribbean International.","post_title":"Rcl: la Utopia of the Seas debutterà ai Caraibi con una serie di mini-crociere da tre e quattro notti","post_date":"2023-06-21T11:51:18+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1687348278000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448114","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Rinnovamento del marchio, garanzia 100%, ottimo livello di soddisfazione dei viaggiatori internazionali e partnership capaci di promuovere l'innovazione e l'avviamento di attività, nonché di offrire ai clienti esperienze esclusive. Sono alcune delle motivazioni che hanno convinto la giuria degli International Travel Awards a premiare Azimut Tour Operator & Dmc nella categoria Best destination management company. A pesare sul piatto della bilancia, anche i sette anni di esperienza dell'operatore sanmarinese, nonché le sue attività di incoming di successo.\r

\r

\"E' un onore straordinario ricevere questo premio, perché rappresenta la prova del nostro lavoro e del nostro impegno - ha dichiarato il presidente e ceo dell'azienda, Luca Ruco, in occasione della cerimonia di consegna dei premi, svoltasi lo scorso 17 giugno presso la prestigiosa cornice del Waldorf Astoria di Dubai -. La nostra forza sta nella costante capacità di ascolto dei clienti. Sono entusiasta dei successi ottenuti in questi anni, in particolare della diversificazione del nostro prodotto e del nostro pluripremiato programma fedeltà\".\r

\r

","post_title":"Azimut Tour Operator premiata come Best dmc agli International Travel Awards","post_date":"2023-06-21T10:50:02+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1687344602000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448113","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air India ha confermato l'ordine di 250 aeromobili Airbus e ha scelto un pacchetto digitale e di manutenzione di Airbus per sostenere la propria strategia di trasformazione e crescita. La firma dei contratti è avvenuta in occasione del Paris Air Show 2023. \r

\r

L'ordine comprende 140 A320neo e 70 A321neo oltre a 34 A350-1000 e sei A350-900. Il vettore aveva firmato una lettera d'intenti per l'acquisto di questi aeromobili nel febbraio 2023. \r

\r

Air India si affiderà inoltre ad Airbus affinché contribuisca a garantire i massimi livelli di disponibilità della flotta grazie alle Integrated Materials Solutions di Satair, una società di Airbus. La soluzione di manutenzione gestita da Airbus garantirà che ogni volta che il vettore avrà bisogno di un componente rotabile o consumabile, questo sarà prontamente disponibile e le scorte saranno automaticamente rifornite.\r

\r

Inoltre, nell’ambito del percorso di trasformazione e digitalizzazione, Air India sarà il cliente di lancio di Skywise Core X3 di Airbus, la più recente e avanzata piattaforma di analitica dell’aviazione, a dimostrazione, ancora una volta, della collaborazione all'avanguardia tra Airbus e Air India. \r

\r

Lo storico ordine di Air India segna l'entrata in servizio dell'A350 in India, il mercato dell'aviazione in più rapida crescita al mondo. L'aeromobile contribuirà a sbloccare il potenziale inespresso del mercato indiano del lungo raggio, grazie alla sua tecnologia, autonomia e al comfort unico, che consentiranno di operare nuove rotte permettendo ai passeggeri di vivere nuove esperienze e offrendo vantaggi economici e maggiore sostenibilità. Le consegne del primo A350-900 sono previste entro la fine del 2023.\r

\r

L'A350 è l'aeromobile widebody più moderno ed efficiente al mondo nella categoria 300-410 posti. Il velivolo ha una cabina con configurazione a tre classi che è la più silenziosa rispetto a qualsiasi altro aeromobile a doppio corridoio e offre ai passeggeri e all'equipaggio i più moderni prodotti di bordo, rendendo più confortevole l'esperienza di volo di lungo raggio. ","post_title":"Air India: arriva da Parigi la conferma dell'ordine per 250 velivoli Airbus","post_date":"2023-06-21T10:42:49+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1687344169000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448102","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Viaggia lungo la strada dell’intermodalità l’estate firmata Italo che proprio oggi vede il debutto dei collegamenti treno + bus in sinergia con Itabus (acquisita poco più di un mese fa).\r

\r

Con l’obiettivo di fornire ai clienti \"un’esperienza che sia la più semplice e migliore possibile” afferma il direttore commerciale Fabrizio Bona (a destra nella foto, insieme al direttore vendite Marco De Angelis), “oggi siamo in grado di offrire un network allargato, che tocca località altrimenti difficilmente raggiungibili se non con interminabili viaggi e cambi di mezzi\". Potenziamento che ha le premesse giuste per essere \"anche un’ottima opportunità per le agenzie di viaggio, che possono aumentare le vendite con una proposta che prima non avevano. E per semplificarne e velocizzarne il lavoro”.\r

Leisure\r

Si parte con le destinazioni leisure tipicamente estive e cioè con i collegamenti verso la Campania con Pompei e Sorrento; la Puglia con Polignano a Mare, Porto Cesareo, Nardò e Gallipoli e la Sicilia, con Giardini Naxos-Taormina, Catania, Enna, Caltanissetta, Agrigento, Milazzo, Cefalù e Palermo. Quattro servizi al giorno per ogni destinazione, connessa con le grandi città del Centro-nord quali Torino, Milano, Reggio Emilia, Bologna, Firenze e Roma.\r

\r

Il tutto servito da una flotta composta da 51 treni e 100 bus, dove il fattor comune \"è quello della qualità del servizio offerto: i mezzi (della tedesca Man) sono di nuova generazione e di due tipologie, 50 posti e a due piani da 75 posti, tutti dotati di wi-fi, toilette, offerta di bibite e snack per garantire il massimo del comfort anche ambiente dedicato per la notte con sedili reclinabili\".\r

\r

\"Puntiamo molto sulle agenzie di viaggio - aggiunge De Angelis - che dovranno accompagnarci in questo nuovo percorso segnato dall’intermodalità. Come sempre, premieremo le agenzie che lavoreranno bene con noi, proseguendo quel percorso di crescita che portiamo avanti insieme da ormai più di dieci anni\".\r

L'operativo dell'estate\r

Il network globale per l'estate 2023 prevede poi 118 servizi quotidiani, con il potenziamento dei collegamenti verso la Calabria (da 6 a 8 ogni giorno) e l'introduzione di 4 servizi “in doppia”, grazie all’unione di due treni Italo Evo, garantendo così 940 posti totali: \"Questi ultimi opereranno sulla linea Torino-Milano-Roma-Napoli-Salerno, in risposta all'elevata domanda di trasporto fra le principali città italiane\".\r

\r

Altra novità riguarda il segmento di clientela business, da tempo al centro delle strategie di sviluppo di Italo: \"Un nuovo Carnet Consumer No Stop Lounge, valido per i treni No Stop e One Stop in ambiente Prima sulla tratta Milano – Roma: 10 coupon validi 180 giorni che garantiranno anche l’accesso nelle lounge\".\r

\r

Infine, da non dimenticare, la campagna pet-friendly, che prevede la gratuità per i cani di piccola taglia che possono quindi viaggiare nell’apposito trasportino vicino al padrone; per gli altri ci sono posti riservati, da acquistare con un’aggiunta di prezzo che varia in base alla tratta. ","post_title":"Italo, ecco l'estate dell'intermodalità. Al via oggi i servizi treno+bus","post_date":"2023-06-21T10:19:04+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1687342744000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448103","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Civitatis non si ferma. La piattaforma fondata da Alberto Gutiérrez, leader nella distribuzione online di attività, escursioni, transfer e visite guidate in tutto mondo, continua a rafforzare la sua presenza sul mercato internazionale, puntando, in particolare, su quello nostrano. La sua forza? Ascoltare le esigenze delle agenzie di viaggi e offrire loro quello di cui hanno bisogno.\r

\r

Attualmente, la domanda di attività nella lingua del viaggiatore del Belpaese appare in forte crescita e Civitatis, per soddisfare questa richiesta dovuta anche all’avvicinarsi delle vacanze estive, non smette di mostrarsi ricettiva e aggiunge settimanalmente nuovi prodotti in catalogo. Dal 2018, supporta le agenzie con un programma dedicato, per semplificare il lavoro giornaliero e ottimizzare il loro tempo. Garantisce un servizio di assistenza personalizzato e un ufficio agenzie, riservato esclusivamente alle agenzie di viaggio made in Italy.\r

\r

Organizzare un viaggio può non essere facile, soprattutto quando si tratta di destinazioni lontane o esotiche con lingua, valuta, culture e clima differenti. L’agente di viaggio è specializzato in questo e ogni giorno mette a disposizione la sua professionalità per offrire ai suoi clienti proposte uniche, di qualità e ricche in termini di esperienze. Perciò, risulta sempre più importante collaborare con un partner di fiducia, che ti permette di trovare in un solo portale tutto quello che un viaggiatore vorrebbe poter fare una volta arrivato a destinazione.\r

\r

Da 15 anni, Civitatis seleziona il miglior fornitore locale in ogni meta, riuscendo ad assicurare il meglio tra attività, escursioni e transfer. Grazie alla sua piattaforma facile e intuitiva, trovare il prodotto adatto per ciascun cliente è a portata di click, le modalità di pagamento sono molteplici e, tra queste, una delle più richieste è il “Paga più tardi”, che permette di riservare i servizi senza dover saldare al momento della prenotazione.\r

\r

\"In Italia, i viaggiatori stanno vivendo un cambiamento significativo nelle loro abitudini di prenotazione di esperienze e attività durante i viaggi, soprattutto a seguito della pandemia - afferma Alex Mazzola, head of b2b travel agencies -. Rispetto al passato, si è verificata una radicale inversione di tendenza, con un aumento notevole dell'importanza attribuita alle esperienze stesse. Mentre la crisi economica può influire sulla durata del viaggio, sul mezzo di trasporto scelto o sull'alloggio prescelto, l'esperienza rappresenta il cuore pulsante e il motore che alimenta l'intero viaggio. Siamo consapevoli che sono proprio le esperienze a fungere da vero motore per spingere le persone a viaggiare”.\r

\r

Ciò che conta in un viaggio sono le esperienze e Civitatis ha fatto di questo il centro della sua attività. Non puoi dire di aver visitato Parigi senza essere salito sulla torre Eiffel. Fare una vacanza in Grecia e non esplorare le affascinanti isole dell'arcipelago significa perdere gran parte del suo fascino. Volare a New York e non assistere a uno spettacolo di Broadway è come lasciare il viaggio a metà. Gli agenti di viaggio lo sanno e per questo sono già oltre 5 mila le agenzie italiane che scelgono Civitatis come loro partner per rendere memorabili i viaggi dei loro clienti.\r

\r

","post_title":"Civitatis senza sosta. Ascolta e risponde alle esigenze delle adv","post_date":"2023-06-21T10:18:16+00:00","category":["informazione-pr","tour_operator"],"category_name":["Informazione PR","Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1687342696000]}]}}