Le 13 new entry Preferred Hotels Resorts dell’ultimo quadrimestre del 2021

Da un’oasi in stile spagnolo di Miami Beach a un rifugio appartato sul lago nello Stato della Georgia, sono 13 le new entry Preferred Hotels & Resorts dell’ultimo quadrimestre del 2021. Tra queste c’è il Fox Harb’r Resort, nella canadese Nuova Scozia: un resort stagionale da 85 camere, suite, townhouse e ville in stile contemporaneo con vista sull’oceano o sul campo da golf del complesso. A completare l’offerta, una spa, una serie di opzioni di ristorazione e l’accesso ad attività sportive, tra cui nautica da diporto, pesca, tiro con l’arco, ippica e altro.

L’Hs Hotsson Hotel Cdmx Condesa Sur di Città del Messico sarà invece dotato di 103 camere all-suite con angolo cottura, quando aprirà il prossimo mese di marzo. L’Esmé Miami Beach, per parte sua, è operativo dallo scorso novembre. Già rifugio di Al Capone, è una struttura elegante sulla storica Española Way. A disposizione degli ospiti 145 camere e suite, una piscina, un ristorante rooftop, nonché i locali f&b El Salón e Drexel (quest’ultimo di cucina mediterranea).

Situato sull’omonimo lago, il Kvareli Lake Resort in Georgia dispone di 41 camere con finiture in legno e terrazza privata, nonché di un ristorante di cucina tradizionale, di un bar dall’atmosfera vivace, di una spa, di una piscina esterna e di una sala giochi. Aperto tutto l’anno, il Park Piolets Mountain Hotel & Spa di Canillo, ad Andorra, include infine 150 camere con accesso diretto alle piste della località sciistica di Grandvalira. Dal design rustico contemporaneo, propone pure il ristorante 1817, un campo da golf, una spa e un club per bambini.

Le altre new entry sono quindi l’Hs Hotsson Hotel Puebla in Messico, l’Union League Club of Chicago, il Woolley’s Classic Suites di Aurora, in Colorado, l’Altair Hotel Bay Harbor, Miami, il Liberty Trust di Roanoke, in Virginia, il Pendry Park City nello Utah, l’hotel Plaza Tour Eiffel di Parigi e il P0endley Manor di Tring, nel Regno Unito.