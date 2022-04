Per i 130 anni di Grado c’è un ricco programma di iniziative ed eventi, una festa lunga 6 mesi da maggio ad ottobre che animerà la vivace cittadina e le spiagge con mostre, concerti, convegni, visite guidate, spettacoli, show cooking con inediti percorsi del gusto nelle tradizioni culinarie del territorio e iniziative a tema.

I festeggiamenti iniziano domenica 1° maggio con la tradizionale inaugurazione della stagione balneare e con la rassegna “Grado 130”, mostra di cartoline e fotografie d’epoca per rivivere il periodo ottocentesco di Grado, che daranno il via ai numerosi appuntamenti che si avvicenderanno nei mesi successivi tra sfilate, proiezioni spettacolari nel centro storico, concerti, operette e manifestazioni teatrali anche nelle piazzette, la “notte bianca e oro sulla sabbia”, convegni di approfondimento, improvvisazioni di arte culinaria, ecc.

Quest’anno ricorre anche il centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini, poeta e regista che ambientò quasi interamente nella laguna che circonda l’Isola uno dei suoi capolavori, “Medea” con Maria Callas, e per l’occasione Grado renderà omaggio all’artista con numerose iniziative nel mese di agosto.

Il Laguna Palace Hotel è la scelta perfetta per coniugare soggiorni nella pace più assoluta con vista a 360 gradi sulla laguna di Grado e al tempo stesso in posizione centralissima nel cuore della cittadina dove fervono tutte le attività per l’anniversario. L’Hotel Laguna Palace ha aderito al programma “Grado 130” e mette a disposizione dei suoi ospiti un “menu 130” dedicato e a tema celebrativo da gustare nello scenografico ristorante Laguna Sky.

A breve la struttura inaugurerà il Laguna Faro Suites. «A pochi metri dal Laguna Palace in un contesto riservato ed esclusivo di sole suites sta ultimando i lavori il nuovo Laguna Faro Suites – dichiara Giuseppe Falconieri, Direttore Generale di entrambe le strutture Laguna Palace e Laguna Faro Suites – La prima pronta a soddisfare le esigenze di una clientela famigliare ormai consolidata e la seconda di nuova concezione e dal design innovativo, dedicata ad una clientela adulta che saremo pronti ad inaugurare a giugno, nel clou delle celebrazioni della città per i 130 anni, per andare incontro alla sempre più crescente domanda di un pubblico esigente che ricerca riservatezza e il massimo comfort in un ambiente di design e tendenza. Il nostro obiettivo – continua Falconieri – è creare un prodotto nuovo e unico sul territorio di alto livello che incontri sempre di più i gusti del cliente italiano. Per la comunicazione sul mercato italiano ci avvaliamo del supporto dell’agenzia Easycom che contribuirà al posizionamento del nuovo Laguna Faro Suites attraverso una coordinata attività di PR e promozione sui media»