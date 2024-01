Il soft brand Autograph Collection si espande in Turchia con l’Orient Occident Istanbul New entry turca per il soft brand Autograph Collection di casa Marriott: l’hotel Orient Occident Istanbul è situato nel cuore della città, a pochi passi dal vivace Spice bazar, dal Grand bazaar e da altri luoghi culturali come la Blu Mosque e Hagia Sofia; si tratta di un boutique hotel da 40 camere. Risalente al 1900, l’edificio è un esempio di stile Belle Époque. Restaurato dall’architetto Stephan Hamamdjian, preserva il proprio patrimonio culturale, inclusa una facciata con ghirlande di rose e nastri. Ispirato alla sintesi tra Oriente e Occidente, nonché allo spirito aristocratico di Istanbul, il design d’interni attinge a una palette di colori con tonalità di blu profondo, verdi ricche e bordeaux. Le proposte culinarie includono il ristorante e bar Mezzepotamia sul tetto, che offre un menu in stile mediterraneo abbinato a viste sul Bosforo, Eminönü e Haliç. L’Orient Occident Patisserie è invece il luogo perfetto per un momento di indulgenza, grazie alla sua selezione di dolci: dalle paste mattutine a torte e petit fours con caffè. La struttura include anche l’Occident Spa, un rifugio tranquillo nella vivace città con un bagno turco e una sauna, insieme a una piscina all’aperto e un moderno centro fitness. Condividi

