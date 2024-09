Il resort Barrière Cannes: offerta mice tra innovazione e tradizione Con il fascino e l’eleganza del lusso francese, arriva dalla Costa Azzurra l’offerta mice del resort Barrière Cannes. “Una proposta completa su due hotel, 5 e 4 stelle: il Majestic e il Gray d’Albion, ognuno con la propria identità e i propri punti di forza, sono sinonimo di esperienza del lusso e garanzia di qualità”, spiega Fabienne Butelli, direttrice ufficio comunicazioni del resort. L’azienda familiare, gruppo Barrière, nata nel 1950, oggi alla terza generazione, possiede una ventina di hotel e resort in Francia e all’estero, fiore all’occhiello dell’industria alberghiera francese. Non solo leasure, però: Le Majestic e Le Gray d’Albion ospitano eventi professionali durante tutto l’anno, accanto alle grandi manifestazioni di Cannes, la città dei festival. Le Majestic, a due passi dal Palazzo dei Festival e dei Congressi e la sua famosa scalinata, partecipa in particolare al successo di grandi kermesse come lo stesso Festival di Cannes, il Mipim, le CanneSeries o il Cannes Yachting Festival. – Due hotel e due identità distinte, dunque, in linea con i grandi palace della costa Azzurra: il Majestic 5 stelle con vista sul palazzo dei Festival, ospita 349 camere e suite, l’80% delle quali vista mare, e la spa Diane Barrière. Le Gray d’Albion, 4 stelle, più contemporaneo, è formato da 200 camere tutte con balcone. Il Majestic offre inoltre alla sua clientela business più di 15 sale riunioni con attrezzatura e comfort di alto livello: la boardroom Naoura, destinata ai consigli di amministrazione, il salon Marta, l’unico sulla Croisette a offrire una vista sul celebre lungomare della città. Eleganti e moderni, i saloni Croisette e Dinard sono perfetti per cena di gala o ricevimenti di prestigio. Dotato anche di cinemateca, Diane Barrière possiede uno schermo e sistema di proiezione 3d degni di un cinema, ideale per la presentazione in anteprima di un film. Le Gray d’Albion dedica poi gran parte del suo primo piano alle nove diverse sale riunioni, insonorizzate, climatizzate e attrezzate, e per la maggior parte con luce naturale. Nella ristorazione il marchio Fouquet’s, rappresenta un modello della brasserie francese di cui la terrazza del Fouquet’s Cannes e il Paradiso sono due dei punti di forza mice del Majestic. Segue la spiaggia Barrière le Majestic, terzo punto di forza. Molto mediatizzata durante tutto il festival, è un ambiente di grande valore con il suo famoso pontile, la sala coperta di 400 ospiti e il suo ristorante firmato Mauro Colagreco, chef 3 stelle. Si scopre inoltre, dal laboratorio con il barman Guillermo Pittaluga, che “giocando con le piante e i fiori del nostro giardino al roof top, mischiando mixologia, profumeria e botanica, lo chef barman Emanuele Balestra crea dei cocktail dove il gusto e l’olfatto lavorano simultaneamente in un’unica esperienza sensoriale”. Mademoiselle Gray è infine la spiaggia del Gray d’Albion, una delle più frequentate della Croisette con un arredamento hippie chic e una cucina tipicamente di tutto il Mediterraneo.



