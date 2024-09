Il piemontese Castello Dal Pozzo entra in Preferred Hotels & Resorts C’è entusiasmo nel relais piemontese Castello Dal Pozzo per l’entrata della proprietà nel network internazionale Preferred Hotels & Resorts. “Guardiamo al futuro con grande entusiasmo e ottimismo. Questa affiliazione rappresenta un passo fondamentale nella nostra strategia di crescita e consolidamento nel mercato dell’ospitalità di lusso – sottolinea infatti l’amministratore, Aimone Dal Pozzo -. Le prospettive sono molto promettenti: grazie a questa alleanza, intendiamo aumentare la visibilità del nostro brand e attrarre una clientela globale“. Riedificato nel diciassettesimo secolo e trasformato in un esemplare unico in Italia di stile neogotico Vittoriano dall’architetto Richard Popwell Pullan, il relais, di proprietà della famiglia Dal Pozzo da sei generazioni, si trova a 25 minuti dall’aeroporto di Milano Malpensa e ad appena due chilometri dal lago Maggiore. Offre 46 camere, il ristorante gourmet Le Fief, un american bar, la Dan Garden lounge e una piscina con il bistrò Folia Life. Il tutto immerso in 24 ettari di parco secolare all’inglese. “La storia del castello affonda le sue radici in un passato millenario – racconta il presidente Cassiano Dal Pozzo -. Da sempre, ha rappresentato un punto di riferimento essenziale per la comunità di Oleggio, che deve il suo nome proprio a questa storica dimora. Con passione, dedizione e una visione chiara, abbiamo intrapreso un lungo e complesso percorso di recupero, aggiornando strutture e servizi per soddisfare le esigenze contemporanee”.

Riedificato nel diciassettesimo secolo e trasformato in un esemplare unico in Italia di stile neogotico Vittoriano dall'architetto Richard Popwell Pullan, il relais, di proprietà della famiglia Dal Pozzo da sei generazioni, si trova a 25 minuti dall'aeroporto di Milano Malpensa e ad appena due chilometri dal lago Maggiore. Offre 46 camere, il ristorante gourmet Le Fief, un american bar, la Dan Garden lounge e una piscina con il bistrò Folia Life. Il tutto immerso in 24 ettari di parco secolare all'inglese. "La storia del castello affonda le sue radici in un passato millenario - racconta il presidente Cassiano Dal Pozzo -. Da sempre, ha rappresentato un punto di riferimento essenziale per la comunità di Oleggio, che deve il suo nome proprio a questa storica dimora. Con passione, dedizione e una visione chiara, abbiamo intrapreso un lungo e complesso percorso di recupero, aggiornando strutture e servizi per soddisfare le esigenze contemporanee". 