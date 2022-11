Il gruppo Numa apre il Prestigio e sale a quota quattro a Siviglia New entry a Siviglia per il gruppo Numa: il nuovo boutique hotel della compagnia, Prestigio, vanta quattro appartamenti situati in un edificio luminoso e ricco di colori del Ventesimo secolo, situato nel quartiere centrale e storico di San Bernardo. Il Numa Prestigio vanta inoltre un’ampia terrazza con vista panoramica e una piscina per rilassarsi. Gli appartamenti, dal design moderno e spazioso, hanno cucine attrezzate, bagni contemporanei e possono ospitare da quattro a sei persone. “Siviglia è una destinazione di grande richiamo per i turisti a livello nazionale e internazionale – spiega il co-fondatore e presidente del gruppo, Dimitri Chandogin -. Il clima ottimo quasi tutto l’anno dona alla città un fascino particolare. Siviglia è una destinazione cruciale per noi: per questo motivo abbiamo aperto questo nuovo boutique hotel”. Numa conta altri tre indirizzi nella destinazione andalusa, aperte a ottobre 2021: il Numa Soleá, situato nel vivace quartiere del Museo, oltre al Numa Molina e al Numa Jondo a Santa Cruz.

