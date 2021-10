Il gruppo Nh apre a Copenaghen il proprio primo 5 stelle in Danimarca

Si chiama Nh Collection Copenaghen ed è il primo 5 stelle danese del gruppo spagnolo. Ottenuta dalla riconversione di un edificio storico e sostenibile, situata nel cuore del pittoresco quartiere di Christianshavn, la struttura offre 394 tra camere e suite, due ristoranti, un bar, un’area lounge, nonché sette sale meeting totalmente modulabili per organizzare riunioni di piccole e grandi dimensioni, con una capienza fino a 252 persone. Dispone inoltre di un parcheggio, di un’area fitness, di una sala relax e dell’accesso diretto al lungomare.

La facciata dell’edificio è stata completamente rinnovata e riqualificata da Atp Ejendomme, Arkitema Architects and Henning Larsen Architects, rispettando il progetto originale del 1962 dell’architetto Palle Suenson con forme pulite e linee rette. Gli interni sono stati progettati dallo studio di design svedese Krook & Tjader e le rifiniture sono firmate dallo studio di architettura e interni spagnolo Tbc, che ha progettato gli interni per molti altri hotel Nh Collection, come il München Bavaria e l’Amsterdam Flower Market.