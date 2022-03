Il gruppo Mira Hotels sposa la nuova tendenza dei micro-wedding

Una tendenza nata Oltreoceano ma che si sta ora espandendo anche da noi, sulla scorta degli effetti della pandemia e delle conseguenti limitazioni al numero di ospiti consentito in un evento. Mira Hotels & Resorts abbraccia la nuova tendenza del micro-wedding, portata agli onori della cronaca da celebrity e influencer: ci si sposa in una località da sogno, lontana da casa, e si festeggia per tre giorni interi, creando un evento più raccolto, con meno ospiti, massimo 50 o 60 invitati, ma molto curato sul piano dei dettagli e delle esperienze da vivere. I vincoli imposti dall’emergenza hanno infatti liberato l’immaginario legato al grande giorno, incoraggiando una visione più intima ed esclusiva, che si rivela assolutamente perfetta per le proposte wedding del gruppo.

Regista dell’operazione è la wedding planner Mira, che il gruppo mette a disposizione degli ospiti. Questi sono accolti da un welcome dinner informale, che incoraggia la creazione di un’atmosfera raccolta e conviviale, perfetta per riunire parenti e amici. L’indomani è dedicato alla festa, personalizzabile a piacere, mentre il terzo giorno si prolungano le celebrazioni con un farewell brunch, per rilassarsi con gli ospiti prima di salutarsi. E se qualcuno desidera fermarsi di più, approfittando del soggiorno per scoprire il territorio in compagnia di amici e persone care, può contare sulla professionalità del Mira experience advisor, che suggerisce e pianifica esperienze che permettono di immergersi nell’anima della destinazione. Il gruppo crea anche proposte dedicate agli addii al celibato e al nubilato, pacchetti per più giorni da vivere in spa, in masseria, nei borghi e nella natura, tra sport, biciclettate e giri in barca…

I quattro resort Mira si trovano in alcuni dei più bei territori italiani, come il Salento (l’Acaya Golf Resort & Spa), la Sicilia barocca (il Borgo di Luce i Monasteri Golf Resort & Spa di Siracusa), la costa maremmana (il Mira Riva Toscana Golf Resort & Spa) e le Alpi (l’Alagna Mountain Resort & Spa). Tutte permettono di ideare esperienze che ruotano intorno alla festa e alla cerimonia. Ogni struttura è immersa infatti in un contesto naturale d’eccezione, con una proposta beauty & wellness di alto livello e spa dotate di ogni comfort.