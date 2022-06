Il Gruppo Bwh si espande in Sardegna con il Best Western Blumarea

Il Best Western Hotel Blumarea di Castelsardo è l’ultima novità del gruppo Bwh in Italia. La struttura riapre per la stagione estiva 2022 a conclusione di un restyling rilevante, che ha interessato aree comuni, camere, spazi esterni e piscina. Un progetto di rinnovamento curato dall’architetto Sergio Bizzarro, che ha puntato sui colori della palette degli azzurri, in un naturale rimando al nuovo nome e alle sfumature del mare, nonché sui materiali del territorio.

“Abbiamo incontrato Bwh più di due anni fa – spiega la general manager, Paola Sini -. Insieme abbiamo condiviso un percorso fatto di decisioni strategiche per il rilancio e la riapertura della struttura. A partire dal nuovo nome, che rievoca colori e suggestioni del nostro territorio, fino agli aspetti commerciali e di marketing, di posizionamento e distribuzione”.

Il design delle 53 camere riflette così colori e materiali del territorio. In hotel sono presenti anche due sale per accogliere incontri fino a 50 e 150 persone e un lounge bar aperto pure agli ospiti esterni. La spiaggia di Lu Bagnu dista solo 100 metri dall’albergo. In hotel è possibile prenotare il servizio di noleggio ombrelloni e lettini. Per gli amanti della piscina, l’hotel mette a disposizione anche un’area dedicata con solarium dotato di ombrelloni, lettini e teli mare.