Il gruppo Banyan Tree lancia cinque nuovi brand e punta a raddoppiare il proprio portfolio entro il 2025

Piani ambizioni per Banyan Tree. Il gruppo alberghiero con sede a Singapore e specializzato nell’offerta benessere e sostenibile ha infatti dichiarato l’intenzione di raddoppiare il proprio portfolio attuale di 54 strutture distribuite in 23 Paesi differenti entro il 2025. Il tutto supportato anche dal lancio di ben cinque nuovi brand nei prossimi 18 mesi.

I marchi veri e propri sarebbero tre, Garrya, Homm e Folio, a cui si aggiungono due sotto-brand Banyan Tree, chiamati Veya ed Escape. Ciascuno dei nuovi prodotti sarebbe stato individuato e creato in risposta ai trend del turismo emergenti a livello regionale e globale; tendenze ulteriormente accelerate dall’impatto della pandemia, come il rinnovato interesse per le strutture situate in mete secondarie, le opportunità di conversioni nelle destinazioni resort, nonché la crescente domanda per prodotti benessere e attenti alla sostenibilità.

Banyan Tree, che dal 2016 vanta tra l’altro una partnership di lungo periodo con il gruppo Accor, nel corso di quest’anno ha già aperto sette nuovi hotel, inclusa l’inaugurazione del mese scorso del primo Garrya, l’Houzhou Lucun in Cina, seguito dal debutto dell’Homm Bliss Southbeach Patong e dal soft-opening del Banyan Tree Veya Phuket. La compagnia ha inoltre siglato una ulteriore ventina di contratti di management in destinazioni come il Benin, il Messico, la Grecia, l’Arabia Saudita, la Corea, la Thailandia, la Cina e il Vietnam, inclusi accordi per quattro nuovi Garrya e due Homm in Asia. Nel 2022 sono in particolare in calendario le inaugurazioni di 19 strutture, inclusi tre Banyan Tree, un Banyan Tree Escape, tre Banyan Tree Veya, sei Angsana, tre Dhawa, due Garrya e un Homm, distribuit in sette Paesi differenti: Maldive, Thailandia, Cina, Indonesia, Cambogia, Mozambico e Arabia Saudita. Negli ultimi tre casi, si tratterà del debutto del gruppo in tali destinazioni.