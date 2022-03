Il brand Radisson Red sbarca a Vienna sul canale del Danubio

Debutto viennese per il brand Radisson Red, che apre una struttura da 179 camere e suite situata ai margini del famoso quartiere Leopoldstadt, con vista sulla città e sul canale del Danubio. Il Radisson Red Vienna si trova un edificio di nuova costruzione con la facciata in metallo bianco, le finestre color oro e la casa di vetro sul tetto che lo distinguono dal resto. Le stanze dell’hotel offrono un design moderno con soffitti in cemento a vista, le ampie finestre a golfo che fungono anche da comodi posti a sedere per godere la vista del canale e della città. Delle opere d’arte che hanno come il tema ricorrente il colore rosso completano il design moderno delle camere.

Nell’ultimo piano dell’albergo la serra ospita il bar panoramico Istros. A pianterreno, invece, si trova il ristorante Sarai ispirato alla via della Seta. La sua cucina eclettica offre piatti dell’Asia orientale, dell’India, del Medio Oriente e dell’Europa. Ma Sarai è anche l’hub sociale dell’albergo con spazi di co-working, un bar e una lounge aperta pure ai residenti della città. Gli spazi per riunioni ed eventi includono una sala riunioni con luce naturale completamente attrezzata e un altro ambiente privato con tecnologia di videoconferenza che si collega al cortile e al ristorante Sarai.

“Al Radisson Red Vienna stiamo adottando un approccio fresco, flessibile e contemporaneo all’ospitalità – spiega l’area senior vice president Central & Eastern Europe del gruppo Radisson, Yilmaz Yildirimlar -. L’hotel riflette la sua posizione, l’ambiente è giovane ed energico in sintonia con la vivace vita notturna sul canale del Danubio. Con la sua hall, il suo ristorante, il suo cortile, il suo bar all’ultimo piano, si inserisce perfettamente nella scena sociale locale”.

Il Radisson Red Vienna è il quarto hotel del gruppo nella città, dopo il Radisson Blu Style Hotel, Vienna, il Radisson Blu Park Royal Palace Hotel, Vienna, vicino al castello di Schönbrunn e l’hotel Rathauspark, a member of Radisson Individuals, situato vicino alla sede del municipio.