Il brand Delta del gruppo Marriott tocca quota 100 con l’apertura del Dubai Investment Park Il brand Delta Hotels by Marriott giunge a quota 100, con l’apertura del Dubai Investment Park. Situata in una zona residenziale della città circondata da giardini, la struttura dispone di 248 camere e suite contraddistinte da un approccio moderno al design che si ispira alla tradizione artigianale, una piscina all’aperto, una spa e un centro fitness. La struttura comprende anche il Masian restaurant & bar, che propone cucina internazionale e narghilè, accompagnati da un menù ad hoc studiato per la cena, nonché birre artigianali e cocktail. Ad arricchire l’offerta la zona lounge, The Hub, con una caffetteria che serve bevande Lavazza, dolci, snack e piatti caldi e freddi, e il Pool bar, con una selezione di snack leggeri e bevande rinfrescanti per gli ospiti che desiderano rilassarsi a bordo piscina. Sono presenti anche Grab & Go e Delta Pantry, due degli storici locali del brand a livello globale. Grab & Go è l’opzione pensata per i viaggiatori sempre in movimento, che possono scegliere tra spuntini leggeri, frutta, succhi e altri prodotti freddi. Ideato per sembrare proprio come la cucina di casa, il Delta Pantry è aperto tutti i giorni ventiquattr’ore su ventiquattro e offre bevande e snack. Gli spazi per riunioni e conferenze sono dotati di attrezzature tecnologicamente avanzate e si estendono su tre aree, tra cui la Hall, che verrà inaugurata a breve, concepita per riunioni di lavoro ed eventi aziendali di grandi dimensioni. Dalla sua acquisizione nel 2015 con un portfolio di 37 strutture in Canada, il marchio Delta Hotels è cresciuto fino a diventare un brand globale e diversificato. “Dagli inizi nel Paese della foglia d’acero fino alla crescente diversificazione del portfolio, questa apertura segna un emozionante traguardo nel viaggio di Delta Hotels”, ha infatti dichiarato Manny Rappenecker, vicepresidente e global brand leader del marchio del gruppo Marriott.

\r

Fiavet Piemonte festeggia il Natale il 19 dicembre con un evento straordinario dedicato a tutti gli agenti di viaggi piemontesi, associati e non. Interverranno i rappresentanti di vertice delle istituzioni locali, dalla Regione ai comuni, coinvolti negli ultimi tre anni dall’intensa attività di promozione del territorio avviata da Gabriella Aires, presidente di Fiavet Piemonte e consigliere di amministrazione di Visit Piemonte.\r

La Rocca di Arignano, e altri 120 castelli\r

L’invito è per tutti alla Rocca di Arignano, maniero medievale ai confini del Monferrato che Luca Veronelli e Elsa Panini hanno riportato in vita dopo un sonno di sette secoli con un importante investimento, per farne un piccolo e raffinato relais top di gamma, nel più assoluto rispetto della struttura originaria.\r

\r

All’ingresso della Rocca l’importante opera intitolata \"Soglia: a Eduardo Chillida”, del grande scultore contemporaneo Arnaldo Pomodoro. \r

\r

“In Piemonte abbiamo un patrimonio straordinario di bellezza, paesaggio, di storia e di grande gusto da valorizzare – afferma Aires – più che mai ora che l’Italia è meta di tendenza sui grandi mercati. Noi professionisti del turismo abbiamo gli strumenti per farlo, e li offriamo alle istituzioni impegnate in questa direzione. Ad esempio con progetti come OroMonferrato, che mette a sistema 47 Comuni dal Moncalvese alla Valle Versa nel Nord Astigiano, una zona disseminata di decine di piccole pievi romaniche e decine di castelli. Com’è appunto la bella Rocca di Arignano, con la sua tavola gourmet e i suoi pregiatissimi vini, tutto dal nostro territorio”.\r

2023: quota ridotta per nuovi associati, cena inclusa\r

Nel contempo Fiavet Piemonte riduce la quota 2023 per i nuovi iscritti, incluso quest’ultimo scorcio del 2022, da 250 a 200 euro per azienda. La cifra include anche il costo della cena alla Rocca di Arignano per una persona per agenzia, per gli accompagnatori c’è una quota quasi simbolica di 40 euro per persona.\r

\r

Anticipa inoltre Aires: “Coglieremo l’occasione per presentare tutti gli importanti servizi che offriamo ai nostri associati, tra gratuiti e a prezzo ‘politico’. Sono servizi al top, anche grazie ai professionisti che supportano Fiavet Nazionale, per la fiscalità e con il servizio legale che ci assicura l’avvocato Federico Lucarelli. Noi stiamo aggiungendo anche un servizio di supporto alla comunicazione dei nostri associati con i media locali, grazie ai giornalisti e ai blogger che ci seguono”.\r

\r

Dopo la visita della Rocca – solo sette camere in stile medievale e perfino una ’microspa medievale’ per solo due persone – si va a tavola alla Locanda della Rocca, dove la carta è firmata da Ugo Alciati, chef 1 stella Michelin di Guido ristorante, affidata nella quotidianità all’executive chef Fabio Sgrò. Frutto di studi e indagini che risalgono fino al Medioevo, la proposta singolare della Locanda si gioca creativamente tra il passato e la contemporaneità, e sulla scelta di materia prima locale, stagionale ed etica, in continuità con il territorio e in sintonia con il panorama naturale.\r

\r

Dunque in tavola a Natale con Fiavet Piemonte solo specialità del Monferrato: dall’antipasto con la Robiola di Cocconato, cosparsa di granella di nocciole di Marentino al Salame cotto del Monferrato ai grissini di Andezeno, tutto sarà abbinato con sapienza ai migliori vini della ‘terra dei Santi’ (qui sono nati San Giovanni Bosco, San Domenico Savio, i Cafasso). Portata dopo portata sfileranno\r

\r

Freisa D’Asti e Malvasia, entrambi vinificati in spumante, Barbera d’Asti per il primo e Nebbiolo del basso Monferrato che qui si chiama Albugnano doc, infine la Malvasia di Castelnuovo Don Bosco, celebre vino rosso ‘da signore’, mosso e dolce, abbinato alla torta di nocciole con zabaione.\r

\r

\r

\r

Un pullman di Bus Company sarà a disposizione degli agenti di viaggi per raggiungere la Rocca di Arignano, in partenza da Torino alle ore 17.50 da Corso San Martino angolo piazza 18 dicembre, e alle ore 18,10 da Piazzale Caio Mario, lato caffè Royal.\r

\r

Per confermare la propria presenza si scrive a segreteria@fiavet.piemonte.it.","post_title":"Fiavet Piemonte: festa di Natale il 19 dicembre alla Rocca di Arignano","post_date":"2022-12-13T11:27:58+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1670930878000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"435808","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Budapest mostra il suo volto più scintillante e gioioso in occasione delle festività natalizie, periodo ideale per vivere un’esperienza unica nel cuore d’Europa.\r

I mercatini natalizi sono la più grande attrazione della città e accolgono i turisti fino alla prima settimana di gennaio. Ogni anno più di 800.000 visitatori fanno tappa fra le numerose bancarelle di legno che regalano una vera e propria immersione nella cultura del paese; qui i viaggiatori possono trovare un'ampia e colorata varietà di merci ungheresi: le ceramiche, il miele, vestiti e gioielli fatti a mano, candele e giocattoli artigianali.\r

La fiera di Natale più popolare è quella di Piazza Vörösmarty, dove si tengono anche concerti dal vivo, spettacoli di burattini e laboratori per tutta la famiglia, mentre il Festival dell'Avvento, situato accanto alla Basilica di Santo Stefano, accoglie i visitatori con lezioni di pattinaggio sul ghiaccio per bambini. Questo mercatino vanta anche uno dei più grandi spettacoli di light painting in 3D dell'Europa centrale, con spettacolari animazioni, che includono scene festive e religiose proiettate sulla facciata della Basilica. Poco distante da qui si trova l’enorme ruota panoramica, Budapest Eye, perfetta per una veduta spettacolare sulla città illuminata.\r

Infine, d'obbligo una sosta tra le piste di pattinaggio della capitale ungherese, come quella posizionata davanti alla Basilica di Santo Stefano e la City Park Ice Rink, accanto al Castello Vajdahunyad. La pista ghiacciata ha una storia tutta sua: è la più grande e una delle più antiche del continente e da anni intrattiene i visitatori trasportandoli in una dimensione magica.","post_title":"Budapest: tutta la magia dell'inverno fra mercatini, festival e piste di pattinaggio","post_date":"2022-12-13T11:16:54+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1670930214000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"435784","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_435789\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Roberto Boni[/caption]\r

\r

Autenticità, esperienza, avventura e active sono le nuove parole chiave che completano gli itinerari di Quality Group, che mantengono al contempo saldo il loro dna fondato su tre pilastri: natura, cultura, storia. Un modo insolito per rileggere i grandi classici dedicati ad Australia (con Nuova Zelanda e Polinesia), Canada e Perù. \r

\r

Australia, Nuova Zelanda e Polinesia\r

\r

Discover Australia presenta quindi una programmazione innovativa chiamata significativamente Fancy Australia Revolution. Si tratta di una proposta accessibile a tutti, grazie a quattro nuovissimi itinerari di breve durata (11/13 giorni), che riescono a conservare gli highlight della destinazione a un prezzo appetibile. Il tutto, favorito dal nuovo collegamento diretto tra Roma Fiumicino e Perth, che ha anche consentito lo sviluppo di proposte su tutto il Western Australia. “Abbiamo riconfermato tutti i prodotti e i programmi anche esclusivi d’epoca pre-Covid, fatto non del tutto scontato, con un calendario di partenze di tour in esclusiva con guida in italiano, distribuite sull'intero corso dell’anno - spiega il product manager Roberto Boni -. Sia per l’Australia, sia per la Nuova Zelanda presentiamo due nostri tour in esclusiva che si aggiungono agli itinerari classici, rivisti anche in chiave Fancy, parcellizzati sull’est e sull'ovest del paese, per estendere l’esperienza di viaggio in Australia a chi non può concedersi periodi particolarmente lunghi. Una scelta premiante a quanto dimostrano i dati: le vendite, concentrate nel secondo semestre, sono infatti in ripresa e rispetto al passato notiamo un incremento delle richieste di viaggi individuali e in famiglia”.\r

\r

Anche la Nuova Zelanda performa bene con un buoni riempimenti sulle partenze da marzo soprattutto per fly & drive e per la Polinesia, best seller nel 2022 che riconferma la sua crescita, sia come meta stand alone sia come estensione di tour. Sono state perciò ampliate le opportunità di soggiorno grazie ad accordi con alcune catene alberghiere che permettono di proporre un’offerta molto competitiva in strutture di differente categoria, dallo standard al lusso per soddisfare ogni budget.\r

\r

Canada\r

\r

[caption id=\"attachment_435795\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Rosanna Nicastro[/caption]\r

\r

Il Canada del Diamante registra un buon andamento delle prenotazioni e rileva un cambio di passo della clientela, sempre più incline alla qualità del servizio e del prodotto. “Viaggiare bene è la richiesta che arriva dalla nostra clientela e che contraddistingue questo 2022 - racconta la product manager della destinazione, Rosanna Nicastro -. Sono infatti in netto incremento le prenotazioni di posti in business class e premium economy e chi viaggia con noi non lascia nulla al caso, cercando di completare gli itinerari con esperienze insolite e possibilmente uniche. Per rispondere a questa tendenza abbiamo inserito nella nostra programmazione la nuova sezione Canada Experience & Wildelife, che racchiude un’ampia selezione di proposte consigliate per rendere il viaggio indimenticabile”.\r

\r

Canada Experience & Wildelife suggerisce in particolare pacchetti esperienziali nella natura, spaziando da soggiorni sul lago Sacacomie da dedicare alla pesca o alla canoa, al trekking e alla mountain bike per ammirare cervi, alci o caribù, fino ai tour in barca alla ricerca di balene e puffins, o alle escursioni dedicate all’avvistamento degli orsi neri, dei grizzly e degli orsi polari... Tra le novità si aggiunge il tour in esclusiva Il Diamante Le meraviglie canadesi dell’ovest, con tre partenze tra agosto e settembre; è il solo tour di gruppo con guida in italiano che include una tappa a Campbell River, punto di partenza ideale per avvistare gli orsi grizzly solitamente inclusa solo nei fly & drive. E’ stata inoltre potenziata la sezione dedicata ai viaggi in treno con In treno da Halifax a Toronto: un viaggio individuale consigliato a chi preferisce la comodità del treno, mantenendo la propria autonomia, per un itinerario che attraversa il New Brunswick fino a raggiungere Toronto.\r

\r

Perù\r

\r

[caption id=\"attachment_435800\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Gian Marco Caprotti[/caption]\r

\r

Le richieste per viaggi Qactive, Qsmart e Qexperience in Perù con Mistral Tour sono in significativo incremento, con numeri raddoppiati rispetto sia al 2019, sia alle previsioni del 2020. \"Se le proposte di itinerari guidati in bus e gli over 50 continuano a rappresentare lo zoccolo duro della programmazione e della nostra clientela, è sicuramente in atto un cambiamento che riguarda sia la fascia d’età, sia le abitudini di consumo - sottolinea il product manager Perù, Gian Marco Caprotti -. Si amplia infatti il target dai 20 anni in su, che è la fascia di clientela sulla quale l’operatore sta scommettendo dal 2019, investendo nella costruzione di proposte di viaggio rispondenti alle loro esigenze; di pari passo sono cambiate le abitudini dei clienti che, in generale, richiedono sempre più frequentemente itinerari Qexperience, che includono percorsi in bici a Lima o il trekking sulle montagne arcobaleno, piuttosto che escursioni in dune buggy a Paracas oppure esperienze soft, ma allo stesso tempo adrenaliniche, coinvolgenti, autentiche ed emozionanti come l’e-bike in valle sacra\".\r

\r

Se Sulle tracce degli Incas e Active Perù restano quindi tra le proposte più richieste, per rispondere ai nuovi trend di domanda Mistral riconferma gli 11 tour di gruppo ormai iconici della programmazione, impreziositi dagli itinerari Experience Perù e Active Perù, rinnovati e arricchiti. Ritorna a grande richiesta anche la proposta Qsmart Party Perù, ideale per spiriti liberi di tutte le età: un viaggio classico ristrutturato in chiave moderna, perché concepito come un tour di gruppo con una struttura precostituita ma con una buona flessibilità per lasciare spazio alla personalizzazione, senza andare a incidere troppo sui costi. Per gli amanti della natura, novità di Mistral Tour, si consiglia la crociera di tre o quattro giorni per immergersi e ammirare la foresta Amazzonica, da poter abbinare a tutti gli itinerari proposti. Infine, per scoprire il Perù con un tocco di charme, Mistral permette di personalizzare e completare l’esperienza di viaggio partendo dal soggiorno e scegliendo di alloggiare in case coloniali, piuttosto che palazzi storici o fazenda.\r

\r

","post_title":"Quality: esperienza e avventura per innovare i classici su Australia, Canada e Perù","post_date":"2022-12-13T10:21:54+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1670926914000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"435671","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"2 giorni, 3 sessioni, 30 relatori per interrogarsi sul ruolo del turismo nelle dinamiche di sviluppo e gestione dei territori più piccoli e marginali, superando la narrazione celebrativa dei borghi: martedì 13 e mercoledì 14 dicembre all’Auditorium di Santa Caterina a Finalborgo (SV) va in scena DEDECO 2022 – Destination Design Conference, dal titolo “Piccolo è (bello) fragile. Maneggiare con cura”.\r

\r

Nel cuore della riviera ligure di Ponente, due giornate di dibattito, approfondimento e formazione, che accendono i riflettori sulle diverse implicazioni della valorizzazione turistica dei borghi, o meglio dei piccoli paesi e delle aree interne, tra bellezza e fragilità, attraverso la lente del destination design, cioè dell’insieme delle attività di gestione, comunicazione e promozione, finalizzate a posizionare una destinazione nella competizione globale tra territori turistici.\r

\r

Identità, reti e innovazione sono le tre chiavi di lettura complementari che possono vedere il destination design protagonista e alle quali saranno dedicate le tre sessioni di DEDECO 2022, articolate tra speech individuali, confronti, testimonianze con esperti del turismo nel panorama nazionale e tavole rotonde.\r

\r

Si parte nella mattina di martedì 13 dicembre parlando di identità, perché ripensare i luoghi in chiave turistica significa ragionare innanzitutto proprio di identità, comunità e visione, elementi imprescindibili per la “rinascita” dei piccoli territori. Dopo i saluti istituzionali e la presentazione dell’indagine condotta da Destinaction per raccontare i territori fragili attraverso lo sguardo dei destination manager di domani, l’intervento di apertura sarà affidato all’agricoltore di montagna Federico Chierico, fondatore di Paysage à Manger, che ai piedi del Monte Rosa coltiva oltre 60 varietà di patate, antiche e rare, e per questo fortemente identitarie.\r

\r

Si entra poi nel vivo del tema della valorizzazione delle risorse identitarie dei territori nel confronto tra Paolo Manfredi, responsabile sviluppo digitale di Confartigianato Imprese, e Stefano Mosca, direttore dell’Ente Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, e con la testimonianza di Isabella Parrucci, direttrice generale del Ginesio Fest, esperienza di rilancio, rivitalizzazione e rifunzionalizzazione degli spazi di Borgo San Ginesio, nelle Marche attraverso la cultura. La tavola rotonda che concluderà la sessione sull’identità proverà infine a spiegare come tradurre i fattori identitari e una visione di territorio in brand, promozione e prodotto turistico, coinvolgendo, oltre a tutti gli ospiti della mattinata, anche Roberta Milano, Travel & Tourism marketing strategist, Josep Ejarque, Destination Manager, e Federico Alberto, CEO di StudioWiki.\r

\r

É dedicata alle reti la seconda sessione di DEDECO 2022, nel pomeriggio di martedì 13 dicembre. Per risultare attrattivo e competitivo sul mercato turistico, un territorio, per di più “piccolo”, è chiamato infatti a superare i propri confini e a ragionare in logica di rete per affermarsi come destinazione. Lo spiegherà bene Matteo Negrin, Direttore della Fondazione Piemonte dal Vivo. DEDECO metterà poi a confronto due diversi modelli di cooperazione: quello dei distretti dell’economia civile, con Alessio D’Addezio, coordinatore dell’Ufficio Economia Civile di Legambiente, e quello delle cooperative di comunità, del turismo e della cultura, con Roberto (Pucci) La Marca, Presidente di CulTurMedia Legacoop Liguria.\r

\r

DEDECO 2022 si chiuderà mercoledì 14 dicembre con una mattinata dedicata all’innovazione, perché i territori marginali, al di là dei fenomeni di spopolamento, invecchiamento e abbandono, costituiscono straordinari laboratori di sperimentazione.\r

\r

Evoluzione dei Travel Marketing Days, che proprio da Finale Ligure sono partiti nel 2016, la Destination Design Conference è organizzata da De.De Destination Design – rete di imprese composta da Itur, Ideazione e Studiowiki, tre società con competenze differenti per rafforzare e far crescere le destinazioni turistiche - e Wikiacademy – centro studi di Studiowiki.\r

\r

DEDE.CO 2022 è sostenuta dal Comune di Finale Ligure, con il patrocinio di Regione Liguria, Università degli Studi di Genova e Ordine dei Giornalisti della Liguria e in partnership con l’associazione I Borghi Più Belli d’Italia, UNA (Aziende della Comunicazione Unite), Provincia di Savona, Federalberghi Savona e Unione Provinciale degli Albergatori della Provincia di Savona. Sono content partner Uncem (Unione Nazionale dei Comuni e delle Comunità Montane) e DestinAction. Partner tecnici l’Istituto Alberghiero A. Migliorini e Asta del Mobile.\r

\r

\r

\r

","post_title":"DeDeCo 2022, a Finale Ligure il 13 e 14 dicembre l’evento “Piccolo è fragile. Maneggiare con cura”","post_date":"2022-12-13T10:13:17+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1670926397000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"435760","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Leolandia è pronta ad avviare nuove selezioni di personale per il 2023 e precisamente a gennaio, in vista della nuova stagione che partirà sabato 18 febbraio, con un mese di anticipo rispetto agli anni precedenti, per dare alle famiglie con bambini l’occasione di trascorrere Carnevale al parco.\r

\r

Diverse le posizioni disponibili, con riferimento a tutte le aree di attività del parco: accoglienza e assistenza clienti, biglietterie, operatori giostre e giochi a premio, commessi, addetti alla ristorazione incluso un pizzaiolo e un aiuto cuoco, truccabimbi, animatori con esperienza attoriale o attitudine alla danza, personaggi character, operai per le pulizie del parco, un manutentore meccanico senior e un aspirante manutentore. Posizioni aperte anche nel settore sviluppo per l’ufficio tecnico e nel marketing, per attività legate alla realizzazione di sondaggi e ricerche di mercato. \r

\r

Gli interessati possono segnalare la propria candidatura o avere maggiori informazioni alla pagina dedicata del sito web di Leolandia.\r

“Leolandia a pieno regime occupa circa 600 persone ed è un volano per l’occupazione di tutto il territorio. – dichiara il presidente Giuseppe Ira – Nel nostro panel possono quindi avere un ruolo importante anche le fasce solitamente più fragili che si affacciano sul mercato, come i giovani alle prime armi, a cui offriamo un’opportunità interessante per entrare nel mondo del lavoro e mettersi alla prova, scoprendo le proprie inclinazioni professionali in un ambiente dinamico e divertente”.\r

\r

Per la maggior parte delle posizioni è previsto un periodo di formazione e affiancamento all’interno del parco: sono quindi sufficienti in fase di selezione una spiccata predisposizione alle relazioni interpersonali e al sorriso e la conoscenza delle lingue straniere per gli operatori a contatto con il pubblico.","post_title":"Leolandia seleziona personale per il 2023. Apertura anticipata al 18 febbraio, per Carnevale","post_date":"2022-12-12T14:31:03+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1670855463000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"435747","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_435748\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Vicash Purryag[/caption]\r

\r

Rebranding e nuovo sito per Sega Tours Indian Ocean, operatore incoming fondato nel 2010 a Mauritius, che offre servizi tailormade e prodotti pensati per le esigenze di un segmento di clientela medio-alto, specializzato in pacchetti per individuali, mice e gruppi, nonché in servizi a terra per compagnie di crociera. Tra i suoi prodotti anche altre isole dell'oceano come Reunion, Seychelles, Maldive, Madagascar e Rodrigues. L’Italia è stata individuata da Sega Tours come target primario nel 2020. E ora dopo la battuta di arresto dovuta alla pandemia, il mercato tricolore si conferma in crescita per Mauritius, al quarto posto per importanza in Europa.\r

\r

“I nostri servizi tailormade e lo staff di lingua italiano sono molto graditi dai turisti tricolori, mentre gli operatori apprezzano il nostro sistema di booking online che permette di consegnare all’istante il preventivo al cliente - racconta Isla de Casanove, general manager dell'operatore -. L’obiettivo è ora quello di crescere nel segmento tailor made offrendo servizi personalizzati e pacchetti costruiti su misura in base alle esigenze dei clienti\".\r

\r

“Abbiamo avviato il rebranding della nostra società proprio per rinforzare il nostro investimento sui mercati internazionali - aggiunge il ceo e fondatore di Sega Tours, Vicash Purryag -. Il nuovo sito web, rinnovato nella grafica e nei contenuti, rimane il nostro fiore all’occhiello, soprattutto nella parte dedicata al trade dove i nostri partner possono richiedere preventivi e ottenere conferma immediata, grazie agli investimenti tecnologici realizzati per la connessione diretta con i migliori resort di Mauritius”.","post_title":"Nuovo sito per l'operatore inbound mauriziano Sega Tours. Focus sull'Italia","post_date":"2022-12-12T12:43:48+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1670849028000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"435742","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_435745\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Un rendering del progetto[/caption]\r

\r

Con l'arrivo del parere positivo della Soprintendenza regionale è stata ufficialmente annunciata la data di avvio dei lavori per il recupero e la riqualificazione della colonia Olivetti di Marinella di Sarzana da parte del gruppo Bulgarella, proprietario del complesso. Il progetto, a cura dell'architetto Giuseppe Cosentino, si concretizzerà quindi a partire dall'inizio del 2023, con i lavori che dovrebbero concludersi entro Pasqua 2025. \r

\r

“Dobbiamo innanzitutto ringraziare la regione Liguria nella persona del presidente Toti per la sensibilità dimostrata verso la nostra iniziativa e per la rapidità di esecuzione in tutte le fasi di questa nostra iniziativa che farà nascere, nell’arco di 48 mesi, un hotel a 5 stelle per un investimento di circa 12-15 milioni di euro – ha dichiarato Ray Lo Faso, direttore generale del gruppo Bulgarella, in occasione della presentazione ufficiale del progetto -. Siamo inoltre grati al comune di Sarzana nella persona del sindaco, Cristina Ponzanelli, che fin dalle prime manifestazioni di interesse al bene ci ha supportato sollecitandoci a proseguire nell'investimento. Il gruppo Bulgarella è specializzato nel recupero e nella riconversione di beni tutelati o di interesse storico e architettonico in strutture alberghiere uniche. Basti pensare che 16 delle 27 strutture di nostra proprietà rientrano in questa casistica. Anche in questa circostanza l'architetto Cosentino si è mosso quindi garantendo la massima tutela della storia dell'immobile e del territorio. Ampio spazio e opportuno risalto verrà dato alla personalità di Olivetti, che ha rappresentato uno degli esempi più coraggiosi e lungimiranti dell'imprenditoria italiana”.","post_title":"Partiranno a inizio 2023 i lavori per la conversione dell'ex colonia Olivetti di Sarzana in un hotel a 5 stelle","post_date":"2022-12-12T12:31:30+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1670848290000]}]}}