Hyatt acquisisce i brand lifestyle The Standard e Bunkhouse Importante acquisizione in vista per il gruppo Hyatt, che ha annunciato l’acquisizione di Standard International, holding dei brand lifestyle The Standard e Bunkhouse Hotels. L’operazione dovrebbe chiudersi entro la fine dell’anno, per un prezzo base iniziale di 150 milioni di dollari, a cui si prevede possano aggiungersi ulteriori 185 milioni di incentivi legati a specifici piani di crescita e fee fino a 47 milioni. Standard è stata fondata nel 2010 dall’attuale presidente esecutivo Amar Lalvani in partnership con André Balazs, che però ha lasciato la compagnia nel 2013, anno di creazione della Standard International. L’acquisizione del gruppo Bunkhouse è invece successiva a quella data. Il portfolio Standard è completamente asset-light e include 21 strutture per un totale di circa 2 mila camere, tra cui proprietà a Londra, New York e Bangkok. Ulteriori 30 hotel sono attualmente in pipeline. I piani di Hyatt sono quelli di sviluppare un’offerta lifestyle in linea con il progetto originale di Lalvani, che diventerà presidente e creative director della nuova divisione. Amber Asher, ceo di Standard International negli ultimi tre anni, è invece destinato a lasciare la compagnia nel medio termine. Il gruppo Hyaat ha quintuplicato la propria offerta lifestyle dal 2017 al 2023, tramite una strategia di crescita organica e di acquisizioni multiple, che hanno riguardato tra gli altri Dream Hotel Group, Two Roads Hospitality, Miraval Group ed Apple Leisure Group. Tali operazioni sono state principalmente finanziate dalla dismissione di una serie di asset real estate, per un totale di 3,6 miliardi di dollari dal 2019 a oggi. La settimana scorsa, la compagnia ha inoltre annunciato la vendita dell’Hyatt Regency Orlando per 1,07 miliardi, cifra che rappresenta la più grande dismissione della storia della compagnia. Condividi

\r

La Lombardia si conferma protagonista nel panorama turistico mondiale, guadagnando ampio spazio sulle pagine dei principali media internazionali. Dai colossi dell'informazione come il New York Times e la CNN, fino ai prestigiosi quotidiani europei come il Times e Le Figaro, la regione viene celebrata come una delle mete turistiche più affascinanti e ricche di attrattive, con un’attenzione particolare ai suoi splendidi laghi\r

\r

\"I nostri laghi, come il Lago di Como, Garda, Maggiore e Iseo - afferma Barbara Mazzali, assessore regionale al turismo, marketing territoriale e moda. - sono diventati il fulcro dell’attenzione mediatica internazionale, con menzioni che ci onorano su testate di rilievo globale. Il Times ha persino dedicato un articolo che mette a confronto le peculiarità del Lago di Como e del Lago di Garda, sottolineando le bellezze uniche di entrambi: un’attenzione che rappresenta per noi una splendida vetrina\".\r

\r

L'assessore Mazzali sottolinea come anche Le Figaro abbia dedicato un approfondimento ai laghi lombardi, descrivendo ciascuno con una 'personalità ben marcata'.\r

Identità locali\r

\"Questo riconoscimento - aggiunge l'assessore - riflette l'importanza delle identità locali, numerose e variegate, che promuoviamo con il nostro nuovo brand ‘Lombardia Style’. Siamo presenti nelle principali fiere internazionali, negli incontri B2B e con campagne pubblicitarie negli aeroporti, per far conoscere al mondo le nostre eccellenze\".\r

\r

\"Non solo i grandi laghi - prosegue - ma anche le aree meno conosciute trovano spazio sui media esteri. \"Il New York Times ha voluto far scoprire agli americani le montagne e i piccoli borghi del Lecchese, con menzioni di località come Canzo, Brunate e Colico, mentre la CNN ha evidenziato il fascino del Lago d’Iseo, definendo Montisola 'un paradiso per gli amanti della natura'. Anche la stampa spagnola, come El Confidencial, ha posto l’accento sulle specialità enogastronomiche del Lago d’Iseo, un segno di quanto la nostra cultura locale sia apprezzata all’estero\".","post_title":"Lombardia, anche la grande stampa estera elogia la destinazione turistica","post_date":"2024-08-26T14:50:35+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1724683835000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"473140","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_473141\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] The Standard London[/caption]\r

\r

Importante acquisizione in vista per il gruppo Hyatt, che ha annunciato l'acquisizione di Standard International, holding dei brand lifestyle The Standard e Bunkhouse Hotels. L'operazione dovrebbe chiudersi entro la fine dell'anno, per un prezzo base iniziale di 150 milioni di dollari, a cui si prevede possano aggiungersi ulteriori 185 milioni di incentivi legati a specifici piani di crescita e fee fino a 47 milioni.\r

\r

Standard è stata fondata nel 2010 dall'attuale presidente esecutivo Amar Lalvani in partnership con André Balazs, che però ha lasciato la compagnia nel 2013, anno di creazione della Standard International. L'acquisizione del gruppo Bunkhouse è invece successiva a quella data. Il portfolio Standard è completamente asset-light e include 21 strutture per un totale di circa 2 mila camere, tra cui proprietà a Londra, New York e Bangkok. Ulteriori 30 hotel sono attualmente in pipeline.\r

\r

I piani di Hyatt sono quelli di sviluppare un'offerta lifestyle in linea con il progetto originale di Lalvani, che diventerà presidente e creative director della nuova divisione. Amber Asher, ceo di Standard International negli ultimi tre anni, è invece destinato a lasciare la compagnia nel medio termine.\r

\r

Il gruppo Hyaat ha quintuplicato la propria offerta lifestyle dal 2017 al 2023, tramite una strategia di crescita organica e di acquisizioni multiple, che hanno riguardato tra gli altri Dream Hotel Group, Two Roads Hospitality, Miraval Group ed Apple Leisure Group. Tali operazioni sono state principalmente finanziate dalla dismissione di una serie di asset real estate, per un totale di 3,6 miliardi di dollari dal 2019 a oggi. La settimana scorsa, la compagnia ha inoltre annunciato la vendita dell'Hyatt Regency Orlando per 1,07 miliardi, cifra che rappresenta la più grande dismissione della storia della compagnia.","post_title":"Hyatt acquisisce i brand lifestyle The Standard e Bunkhouse","post_date":"2024-08-26T13:00:04+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1724677204000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"473114","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\"L'evoluzione dei modelli di commissione tradizionali sta costringendo le agenzie di viaggio a ripensare le proprie strategie commerciali. Mentre il settore è alle prese con l'aumento della domanda e la riduzione della forza lavoro, gli agenti si trovano sotto pressione per offrire il servizio e allo stesso tempo navigare in un complesso panorama finanziario. Per mantenere la redditività e la competitività, le agenzie di viaggio devono adattarsi a nuovi flussi di entrate e ottimizzare le partnership strategiche per contribuire a incrementare i loro guadagni\". Lo sostiene vice president del Travel Agent Affiliate Program di Expedia, Robin Lawther, che in questo approfondimento sottolinea le soluzioni che la Ora mette a disposizioni delle agenzie.\r

\r

L'enigma della commissione\r

\r

\"In genere, gli agenti di viaggio guadagnano commissioni basate su una percentuale del valore delle prenotazioni effettuate dai fornitori, come hotel, compagnie aeree e tour operator. Le commissioni standard di solito vanno dal 5% al 15%, a seconda del tipo di prenotazione. Questo modello è stato la spina dorsale del business delle agenzie di viaggio, fornendo un flusso di reddito variabile che fluttua in base al volume delle prenotazioni e alle dinamiche del mercato.\r

\r

Nel corso degli anni, molti fornitori hanno ridotto o addirittura eliminato le commissioni per gli agenti di viaggio. Questo cambiamento crea un'ovvia sfida per gli adv, che devono destreggiarsi in un ambiente più complesso, cercando di mantenere il loro potenziale di guadagno. Per prosperare, il settore ha bisogno di modelli di commissione innovativi che diano potere agli agenti e, in ultima analisi, forniscano esperienze migliori ai viaggiatori.\r

\r

La soluzione Expedia Taap\r

\r

Le agenzie di viaggio devono affrontare diverse sfide quando si tratta di commissioni, con i pagamenti puntuali in cima alla lista. Molti agenti sono frustrati dal dover spesso recuperare le proprie commissioni e sono sempre più alla ricerca di modelli che garantiscano pagamenti puntuali.\r

\r

Un altro punto dolente è la complessità della riscossione delle commissioni da più fornitori. Prenotare direttamente con gli hotel può essere vantaggioso in alcuni casi, come per esempio nel caso di alti volumi di prenotazioni, ma diventa una seccatura quando si ha a che fare con numerose strutture, soprattutto per le prenotazioni più piccole o per quelle in località remote. Il tempo e le risorse impiegati per recuperare i singoli pagamenti possono essere considerevoli, sottraendo tempo alle responsabilità principali degli agenti.\r

\r

Secondo diverse fonti del settore, molte commissioni comportano discrepanze o mancati pagamenti, creando una notevole incertezza finanziaria. I modelli di commissione che semplificano questo processo, come la garanzia di un pagamento completo per tutti i soggiorni completati, consentono agli agenti di concentrarsi sull'offerta del servizio ai loro clienti piuttosto che sul recupero di pagamenti in ritardo.\r

\r

Un altro fattore chiave nelle strutture delle commissioni è il modo in cui vengono calcolate. Le aziende spesso indicano un tasso di commissione più alto, ma che in genere esclude le tasse e gli oneri; e ciò può fare una differenza significativa nei guadagni dell'agente di viaggio.\r

\r

Piattaforme come la nostra Expedia Taap pagano le commissioni agli agenti di viaggio in base al valore totale lordo delle prenotazioni, tasse e oneri inclusi. In questo caso, gli adv ricevono una quota più equa del ricavo totale di ogni prenotazione, con tasse e oneri inclusi nell'importo della commissione. Questo crea un vantaggio non solo per le agenzie di viaggio ma anche per i loro clienti. Poiché la piattaforma non aumenta i prezzi per finanziare commissioni più elevate, le agenzie di viaggio beneficiano di un pagamento più consistente e i loro clienti ottengono\r

prezzi più competitivi. Per finire, Expedia Taap offre agli agenti di viaggio la massima tranquillità\r

grazie alla garanzia di commissioni pagate su tutti i soggiorni completati.\r

\r

Questo programma allevia anche l'onere che molti agenti di viaggio devono affrontare per ottenere il pagamento delle commissioni. Le agenzie di viaggio che utilizzano Expedia Taap hanno la garanzia di pagamenti puntuali, in quanto Expedia assicura che i pagamenti vengano inviati alle agenzie il mese successivo al completamento della prenotazione.\r

\r

Come massimizzare i guadagni delle commissioni\r

\r

Una domanda comune tra gli agenti di viaggio è come incrementare i guadagni e assicurarsi commissioni più alte. La risposta sta nel comprendere le piattaforme di prenotazione e i modelli di commissione che utilizzano.\r

\r

In molti casi, le piattaforme di prenotazione offrono strumenti per ottimizzare il potenziale delle commissioni. Le strutture di commissioni su più livelli, per esempio, consentono agli agenti di dare priorità alle prenotazioni più remunerative. Inoltre, queste piattaforme facilitano il confronto tra i fornitori in base alle commissioni, agli incentivi e al valore complessivo. Questo permette agli agenti di selezionare le opzioni più redditizie, tenendo conto dello sforzo necessario per riscuotere le commissioni.\r

\r

Sfruttare i programmi fedeltà delle piattaforme, abbinare servizi (come il noleggio di auto o le offerte pacchetto) e coltivare solide relazioni con le agenzie che si occupano di ospitalità può migliorare ulteriormente i guadagni. Le partnership preferenziali spesso includono vantaggi esclusivi e strutture di commissioni migliorate.\r

\r

Gli agenti che lavorano con un'agenzia di host o che la stanno prendendo in considerazione dovrebbero cercare di comprendere appieno le partnership preferenziali e i loro vantaggi, in quanto queste partnership spesso comportano vantaggi esclusivi e migliori strutture di commissioni.\r

\r

Per i titolari di agenzia è fondamentale confrontarsi regolarmente con i propri fornitori per assicurarsi che i loro benefici siano ottimizzati al meglio. Valutare se gli agenti stanno massimizzando le commissioni e i benefici derivanti da questi rapporti consente ai titolari di agenzia di prendere decisioni consapevoli quando si tratta di adeguare le strategie o negoziare condizioni migliori, portando in ultima analisi a un aumento della redditività e a operazioni commerciali più efficaci.\r

\r

Con la continua evoluzione del settore dei viaggi, una struttura di commissioni affidabile e redditizia è essenziale per gli agenti. Cercando e adattandosi a modelli di commissione moderni e competitivi, gli agenti possono gestire meglio i loro guadagni, fornire un servizio di alto livello ai loro clienti e prosperare in un mercato competitivo\".","post_title":"Robin Lawther: le soluzioni Expedia Taap per aiutare le adv a risolvere l'enigma commissioni","post_date":"2024-08-26T10:55:46+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1724669746000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"473027","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si consolida la partnership tra Msc Crociere e la Formula 1. Il brand della compagnia di crociere sarà infatti presente anche nel film F1 diretto da Joseph Kosinski, prodotto da Apple Original Films e in distribuzione a partire da giugno 2025. Si potrà vedere così il logo Msc, tra le altre cose, sulla vettura al centro della vicenda, la ApxGp, e sull'abbigliamento del team, oltre che a bordo pista durante le gare.\r

\r

Il film sulla Formula 1 vede protagonista Brad Pitt nel ruolo di un ex pilota che ritorna alle gare, affiancato da Damson Idris, suo compagno di squadra all'ApxGp: un team di fantasia presente in griglia. Le immagini sono state realizzate durante i weekend dei Gran Premi reali, per simulare la competizione del team con i giganti dello sport. Il cast include anche Kerry Condon, candidata all'Academy award, Javier Bardem, vincitore dell'Academy award, Tobias Menzies, vincitore dell'Emmy award e candidato al Golden Globe, Sarah Niles, Kim Bodnia e Samson Kayo.","post_title":"Msc è sempre più Formula 1: il brand di crociere presente anche nel film F1 con Brad Pitt","post_date":"2024-08-09T10:39:27+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1723199967000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"473016","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ha aperto in questi giorni Silver Cape: la nuova area del parco acquatico del Lido di Jesolo, Caribe Bay, è situata in posizione panoramica e si raggiunge attraverso un percorso pedonale che si intreccia con le anse dello scivolo Silver Waterfalls, completamente rinnovato e composto da sette salti d’acqua incluso uno alto 17 metri. L’itinerario si snoda tra passaggi segreti, antiche rovine, ponti sospesi e tunnel nella vegetazione tropicale. Immersa in un palmeto di 300 esemplari, Silver Cape propone postazioni relax allestite con tende in stile piratesco, lettini king size e cassette di sicurezza, e offrirà un punto ristoro per pranzare con vista panoramica sul parco e sulle cascate.\r

\r

A prendere il nome da questa nuova area è anche lo spettacolo The Pirates of Silver Cove, che coinvolge tutti gli ospiti del Caribe Bay. Anticipato da potenti colpi di cannone, scintille ed effetti speciali, mette in scena un vero e proprio assalto al parco. Da segnalare anche il servizio gratuito Prenota attrazione, che, dopo il successo dello scorso anno, è stato esteso a tutte le zone più frequentate del Caribe Bay: lo scivolo più alto d’Europa, Captain Spacemaker, le discese al buio delle Scary Falls, le curve paraboliche del Tortuga Sky, le rapide delle Silver Waterfalls e le sfide di velocità dei Toboganes. Il sistema funziona tramite smartphone: basta puntare un Qr-code e presentarsi per il ritiro del gommone al turno assegnato…\r

\r

“Quest’anno abbiamo investito più di 2 milioni di euro tra ampliamenti e restyling, per un totale di 5 mila mq di spazi aggiuntivi a disposizione degli ospiti, che rendono il parco sempre più vivibile, anche nelle giornate di massima affluenza - sottolinea il ceo e founder del Caribe Bay, Luciano Pareschi -. Nonostante il meteo di giugno non sia stato particolarmente clemente, l’andamento della prima parte di luglio ci fa ben sperare per un’estate in linea con lo scorso anno, anche in considerazione delle buone performance degli arrivi dall’estero, con Germania ed Europa Centrale in testa, seguite da Slovenia e Ungheria”.","post_title":"Al Caribe Bay di Jesolo debutta l'area Silver Cape. Quest'anno investimenti per oltre 2 mln","post_date":"2024-08-09T09:48:11+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1723196891000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472962","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_218419\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] La Allure of the Seas[/caption]\r

\r

Oltre 35 opzioni per cenare e bere, tra cui il Pesky Parrot tiki bar, che è stato inaugurato di recente, oltre a nuove esperienze e occasioni per rilassarsi, con l'Ultimate Abyss di dieci piani, piscine in stile resort e altro ancora. Debutterà da Barcellona ad aprile del 2025 la Allure of the Seas completamente rinnovata dopo un restyling epico da oltre 100 milioni di dollari. Gli itinerari da sette notti nel Mediterraneo occidentale includeranno inoltre scali in Provenza (Marsiglia), a Firenze/Pisa (La Spezia), a Roma, a Palma di Maiorca e in altre mete ancora.\r

\r

Con l’aggiunta delle nuove Ultimate Panoramic suite sul ponte di Allure, che offrono una vista a 200 gradi sul mare, le nuove esperienze si sommano a una serie di attrazioni che ritornano. C'è di tutto: dall'intrattenimento di Royal Caribbean, con i suoi spettacoli che spaziano tra aria, ghiaccio, acqua e palcoscenico, alle emozioni come l'arrampicata su roccia e i simulatori di surf FlowRider. Senza dimenticare, naturalmente, i punti di ristoro come lo Schooner Bar, il pub inglese Bow & Stern, i classici italiani del Giovanni's Table, la steakhouse americana Chops Grille e altro ancora.\r

\r

Dopo il successo della rinnovata Oasis of the Seas nel 2019, Allure è l'ultima della classe Oasis a essere re-immaginata come parte del programma Royal Amplified di Rcl, inaugurato per la prima volta nel 2018. La Allure sarà una delle sei unità Royal Caribbean che salperanno da cinque destinazioni in Europa nell’estate del 2025, prima di dirigersi, a novembre, a Fort Lauderdale, in Florida.","post_title":"Restyling da 100 mln per la Allure of the Seas: debutto a Barcellona ad aprile 2025","post_date":"2024-08-08T11:01:12+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1723114872000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472959","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dopo un 2023 da primato, continua la crescita dei flussi internazionali verso Dubai. Stando ai dati appena rilasciati dal Dubai Economy & Tourism, nel primo semestre del 2024 la destinazione ha infatti accolto 9,31 milioni di visitatori dall'estero, per un +9% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Gli italiani sono stati 138.691, per un aumento del 7%.\r

\r

Scorporando i dati per area di provenienza, i mercati di prossimità del golfo Persico (Gcc) e dell'area Medio Oriente - Nord Africa (Mena) hanno contribuito per il 26% dei visitatori complessivi, rispettivamente 1,27 milioni (14%) e 1,09 milioni (12%) di arrivi, mentre l'Europa occidentale ha rappresentato il 20% dei turisti di Dubai, 1,89 milioni in totale. L'Asia meridionale è stata un altro importante mercato di provenienza, con 1,62 milioni di visitatori (17%), così come la Csi e l'Europa orientale con 1,37 milioni (15%). Il Nord-Est e il Sud-Est asiatico sono passati da una quota dell'8% all'inizio dell'anno a una quota del 10% (896 mila) del totale dei visitatori alla fine del primo semestre 2024, grazie alla forte ripresa della Cina. Anche altre regioni hanno registrato un aumento delle visite a Dubai, tra cui le Americhe con 617 mila (7%), l'Africa con 404 mila (4%) e l'Australasia con 154 mila (2%).\r

\r

“La nostra destinazione si è confermata all'avanguardia elevando ulteriormente gli standard con infrastrutture, esperienze e attrazioni innovative e distintive di livello mondiale - sottolinea il ceo della Dubai corporation for tourism and commerce marketing, Issam Kazim -. Il sostegno instancabile dei nostri partner e degli stakeholder sarà fondamentale per gestire le nostre importanti campagne globali e market-specific per l’estate, mentre continuiamo a lavorare su questa crescita positiva per il resto del 2024”.","post_title":"Nuovo record di flussi internazionali per il primo semestre di Dubai. Crescono anche gli italiani","post_date":"2024-08-08T10:27:04+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1723112824000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472953","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ha aperto in questi giorni il Courtyard Milano Linate, che rafforza la presenza italiana del marchio upscale di casa Marriott. Gestita dall'operatore italiano Amapa, la struttura presenta il nuovo design europeo del brand: nelle sue 154 camere e negli spazi comuni elementi in legno, colori neutri e tonalità della terra e texture evocano i motivi intricati dei tessuti, offrendo una sensazione di tranquillità durante il soggiorno.\r

\r

Grazie ai collegamenti con i mezzi di trasporto, la posizione dell'hotel consente agli ospiti di esplorare facilmente le principali attrazioni in centro città, tra cui il Duomo di Milano, il teatro alla Scala e il castello Sforzesco. Progettato dall'architetto Umberto Carlos Calloni dello studio Hcc, la proprietà trae ispirazione dal quartiere periferico e culturalmente vivace di Milano denominato Ortica, noto per la sua creatività e per gli spazi verdi.\r

\r

[gallery ids=\"472955,472956,472957\"]","post_title":"Cresce la presenza Courtyard by Marriott in Italia. Aperto il Milano Linate","post_date":"2024-08-08T10:13:04+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1723111984000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472889","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' in programma dal 7 al 9 febbraio 2025 a Ras Al Khaimah la quarta edizione di Highlander Adventure organizzata da Highlander, la più grande associazione internazionale di escursionismo al mondo. L'evento offrirà agli amanti dell'avventura la possibilità di mettersi alla prova sui percorsi del Jebel Jais, la vetta più alta degli Emirati, che con i suoi 80 chilometri ospita la rete di sentieri più lunga del Paese.\r

\r

Forte del successo degli anni precedenti, l'edizione 2025 offrirà ai partecipanti tre format di diversa durata e differenti chilometri di percorrenza: Highlander Pegasus è una sfida di 40 chilometri in tre giorni con lo zaino in spalla, che si svolgerà dal 7 al 9 febbraio, e deve il suo nome al cavallo alato della mitologia greca e dalla omonima costellazione settentrionale. Highlander Orion è invece un trekking di 25 chilometri in due giorni, dall'8 al 9 febbraio, il cui nome deriva dall'importante insieme di stelle visibili durante l'inverno nell'emisfero celeste settentrionale.\r

\r

La novità di questa edizione è però l'Highlander Lyra, che percorrerà 20 chilometri in un solo giorno. Questo nuovo format, che prende il nome dall'armoniosa Lira della mitologia greca e da una delle costellazioni più piccole, offre un mix di sfida e divertimento. I partecipanti inizieranno e termineranno la sfida il 9 febbraio, portando con sé solamente l'equipaggiamento essenziale per un'escursione di un giorno, senza bisogno di attrezzature da campeggio: si tratta quindi di un'introduzione per coloro che intendono acquisire fiducia, abilità e resistenza per escursioni più estese.\r

\r

\"La quarta edizione della Highlander Adventure riafferma l'attrattiva della nostra regione per gli appassionati di viaggi e sport d'avventura - spiega il managing director di Highlander Adventure Emirati Arabi e fondatore di Adventurati Outdoor, Fadi Hachicho -. L'evento dello scorso anno ha visto la partecipazione di 240 escursionisti provenienti da 20 Paesi diversi. Continueremo a mettere in risalto il ricco patrimonio e la cultura di questo emirato con ogni evento che organizzeremo, migliorando al contempo i nostri programmi di campeggio con ulteriori iniziative di intrattenimento e benessere. Highlander Adventure non è solo un evento escursionistico, ma una testimonianza del nostro impegno volto a celebrare la natura, promuovere la comunità e preservare l'ambiente\".","post_title":"Ras Al Khaimah: a febbraio al via la quarta edizione della Highlander Adventure","post_date":"2024-08-07T10:02:01+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1723024921000]}]}}