Hilton raggiunge quota otto a Roma: in arrivo un Hampton per il 2022

Si chiamerà Hampton by Hilton Rome North Fiano Romano l’ottava struttura capitolina del gruppo Usa con base in Virginia. Situato a pochi minuti dall’uscita Roma Nord dell’autostrada A1, l’albergo aprirà per la prima metà del 2022 e sarà dotato di 103 camere. A disposizione degli ospiti anche un’area fitness, un centro business aperto 24 ore su 24 e 260 metri quadrati di spazio flessibile per riunioni.

La novità è frutto di un accordo di franchising con Welcome Service. “Siamo lieti di collaborare con Welcome Service per annunciare il secondo hotel Hampton by Hilton nella provincia di Roma, situato in posizione strategica per accogliere i viaggiatori della fiorente business community romana”, commenta il senior vice president, development, Europe, Middle East and Africa di Hilton, Patrick Fitzgibbon.