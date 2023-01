Halldis, affitti brevi: cresce la richiesta per locazioni a medio-lungo periodo A scriverla in questo modo pare una contraddizione in termini: nel mercato degli affitti brevi cresce la domanda per locazioni a medio-lungo termine (ossia oltre i 30 giorni). Ma è un fenomeno reale che la società specializzata Halldis ha evidenziato in uno studio ad hoc condotto su un campione di 500 appartamenti distribuiti tra Bologna, Firenze, Roma e Milano. Le prenotazioni per i soggiorni mid-long term dal 2021 al 2022 sono infatti cresciute di oltre il 30% Nel dettaglio, a Bologna sono passate da sei a 15, a Firenze da otto a 46, a Roma da 28 a 117 a Roma e a Milano da 39 a 143. Interessante il dato relativo alla durata media che dal 2021 al 2022 diminuisce alquanto nel caso di Bologna (da 149 a 60 giorni), in modo moderato a Milano (da 129 a 125) e a Roma (da 104 a 100), mentre aumenta leggermente a Firenze (da 78 a 84). Dall’altra parte l’adp (average daily price, prezzo medio giornaliero) cresce in modo apprezzabile a Firenze (da 67 a 86 euro), in maniera modesto a Milano (da 93 a 95) e a Roma (da 85 a 87) e a un ritmo più sostenuto a Bologna (da 32 a 57 euro). “L’incremento della richiesta di soggiorni di lungo-medio termine – afferma Vincenzo Cella, managing director Halldis – va di pari passo con la ripresa del settore degli affitti brevi in generale. E il fatto che le dinamiche tra durata media e prezzi si incrociano in modo coerente, con le prime che si riducono seppur di poco e i secondi che sempre in modo lieve maggiorano, indicano che questa tendenza sarà duratura. Ciò implica per noi gestori professionali la necessità di mettere a punto un modus operandi dedicato, che integri e vada oltre quello per gli short rental (da meno di 30 giorni al solo weekend): un cliente che vuole una casa in affitto per un mese e più, necessita per esempio di un insieme di dotazioni più completo rispetto a quello di chi vi dimora il fine settimana. Anche i portali della distribuzione su cui ci appoggiamo sono differenti, spesso specifici e dedicati: è quindi necessaria una relazione particolare tra noi property manager e i canali.” “Il Covid – aggiunge Michele Diamantini, ceo di Halldis – ha rappresentato un momento di pausa per il settore, ma la ripresa cui assistiamo, con un 2022 superiore ai dati pre-pandemici, dimostra che la formula degli affitti brevi ha margini di crescita notevoli. La richiesta di affitti di medio-lungo termine riflette il nuovo modo di vivere e lavorare: dallo smart working all’affermarsi del fenomeno del cosiddetto bleisure travel (dall’unione di business e leisure); il fatto cioè che un professionista decida di lavorare alcuni periodi dell’anno in un Paese straniero e porti con sé la famiglia, così da conciliare lavoro, relax e turismo di qualità. A maggior ragione ci saranno sempre più da un lato la necessità di una gestione professionale degli immobili e delle proprietà, dall’altro la richiesta di abitazioni costruite e arredate per queste finalità, magari completate da parti comuni, servizi per le attività sportive delle famiglie e gli interessi culturali di ciascuno. Tale tendenza si verificherò non solo nei centri storici delle nostre città, ma in località secondarie, sui laghi o montagne minori: un ambito nel quale spesso sono censite molte delle seconde case. È auspicabile pensare anche a forme flessibili di durata tra short e mid-long term, a tutto vantaggio dei proprietari.”

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437304 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dopo la recente inaugurazione di una Primarete a Cortina, Ivano Zilio, presidente del gruppo, annuncia l’apertura di nuove agenzie anche a Mestre e a Castelfranco. Ed è sempre Zilio a non mancare di sottolineare come la filosofia della compagnia sia quella di rilanciare il brand non solo nel Triveneto ma anche in tutte le altre regioni d’Italia: "Abbiamo lavorato sodo a nuovi progetti in questi anni difficili, col fine di potenziare il network in tutta Italia. Lo si vede anche dall’ampiamento a oggi della rete con nove sales/tutor: in un momento ancora di incertezza come quello che stiamo vivendo, alla fine si tratta di un segnale importante di investimento". Al centro del progetto c’è una sorta di rivoluzione del gruppo Primarete: "Gli affiliati manterranno la propria identità anche nei confronti dei fornitori - conclude Zilio -. Il nostro obiettivo principale però è che le agenzie del nostro modello vedano incrementati i loro ricavi, ottenendo con i tanti servizi erogati la riduzione dei costi e la semplificazione dell’operatività quotidiana". [post_title] => Il network Primarete cresce in Veneto con l'apertura di due adv a Mestre e Castelfranco [post_date] => 2023-01-13T13:28:26+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1673616506000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437294 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nuova iniziativa del gruppo Destination Italia, che ha appena sottoscritto strumenti finanziari partecipativi (sfp) in Engagigo, pmi proprietaria del portale www.endu.net. Il tutto con l’obiettivo di sviluppare servizi ad hoc dedicati al segmento di mercato del turismo sportivo. La prima fase della partnership vedrà in particolare lo sviluppo di pacchetti dedicati ai partecipanti alle migliaia di competizioni di endurance organizzate in Italia: maratone, trail running, gare ciclistiche su strada e off-road, nuoto in piscina e mare aperto, sci di fondo, triathlon e gare miste. Già oggi Endu conta su 750 mila utenti registrati, 2.200 squadre sportive e oltre 300 mila iscrizioni online a eventi sportivi. I pacchetti saranno veicolati attraverso il portale stesso e resi disponibili ai tour operator internazionali, clienti b2b di Destination Italia. Nel medio-lungo periodo, la collaborazione prevede poi lo sviluppo di nuovi prodotti turistici esperienziali dedicati agli appassionati di sport outdoor ed endurance, focalizzati su alcuni territori italiani ad alta vocazione e attrattività. “Il nostro gruppo ha grandi ambizioni - spiega l'azionista di riferimento di Destination Italia, Dina Ravera -: la più importante è quella di diventare un market maker internazionale, capace di incidere sull’export del turismo italiano, intercettando e convogliando i flussi di viaggiatori internazionali verso la nostra Penisola, con un forte focus sui segmenti alto-spendenti. Solo negli ultimi due mesi abbiamo annunciato il progetto di acquisizione di Portale Sardegna, un’altra società quotata su Euronext Growth Milan, fortemente sinergica con noi, e il lancio di Destination Beauty: una start-up innovativa focalizzata sul turismo aspirazionale della bellezza italiana. Con l’investimento in Endu, intendiamo proseguire nello sviluppo di servizi fortemente verticali, in questo caso specifici per il segmento degli appassionati di sport di endurance e sport outdoor, che a livello mondiale è costituito da milioni di praticanti in tutto il mondo. Nella sola Italia, si contano oltre un milione di amatori e 100 mila agonisti (fonti: Nielsen ed Endu). Sono comunità coese, organizzate in team e società sportive, che viaggiano regolarmente in gruppo in tutto il mondo per partecipare a gare ed eventi, o anche solo per praticare il loro sport in zone turistiche particolarmente adatte e suggestive. Nella strategia di sviluppo del gruppo, l’offerta di prodotti turistici verticali proprietari, sviluppati e gestiti da noi, è fondamentale per portare in Italia viaggiatori alto-spendenti che ritornano più volte nel tempo, per ragioni diverse e in momenti diversi dell’anno. Anche nel settore sportivo l’Italia ha da offrire destinazioni da sogno. Basti pensare, per esempio, al fascino esercitato dal ciclismo su strada nelle regioni collinari e di montagna del Nord Italia, rese famose nel mondo dal Giro d’Italia. Tuttavia, queste destinazioni vanno proposte agli operatori internazionali proattivamente e soprattutto devono essere valorizzate attraverso offerte turistiche integrate”. [post_title] => Destination Italia punta sul turismo sportivo: al via una partnership con il portale Endu [post_date] => 2023-01-13T13:19:10+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1673615950000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437280 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sono dieci le ultime new entry tra le destinazioni Four Seasons Private Jet, compreso l'Antartide, con il debutto dell'itinerario Uncharted Discovery, nonché l'isola di Pasqua come parte dell'itinerario Ancient Explorer. Entrambi sono proposti sia nel 2023 sia nel 2024. Gli itinerari dei prossimi 18 mesi prevederanno quindi altre otto nuove mete: Fort Lauderdale, Taormina, New Orleans, Costa Rica, Bogotà, Johannesburg, Mauritius e Tokyo. "A partire dal viaggio inaugurale di Four Seasons Private Jet sette anni fa, abbiamo accompagnato i nostri ospiti in 20 rotte attraverso 35 Paesi, spesso in destinazioni inusuali e lontane, mostrando il meglio di grandi città, importanti attrazioni turistiche e luoghi quasi inesplorati, in puro stile Four Seasons", afferma Marc Speichert, executive vice president e chief commercial officer della compagnia - Il focus sull’esperienza dei nostri ospiti è da sempre al centro delle nostre innovazioni e decisioni. I feedback continuano perciò a plasmare l’esperienza, dalla progettazione del nuovo Four Seasons Private Jet all’introduzione di itinerari più brevi, come Asia Unveiled e African Wonders, dedicato alle famiglie". Ed è così che gli itinerari del 2024 si svolgeranno a bordo del nuovo Four Seasons Private Jet, progettato su misura: l'Airbus A321neo-Lr è stato completamente personalizzato secondo le rigorose specifiche di Four Seasons; offre la cabina più spaziosa della sua classe, con 48 posti e una configurazione che garantisce un comfort ancora maggiore. L’equipaggio di volo include un concierge dedicato, un executive chef e un medico. [post_title] => Dieci nuove destinazioni per il Four Seasons Private Jet che dal 2024 si presenta completamente rinnovato [post_date] => 2023-01-13T11:17:20+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1673608640000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437273 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_437277" align="alignleft" width="300"] Vincenzo Cella[/caption] A scriverla in questo modo pare una contraddizione in termini: nel mercato degli affitti brevi cresce la domanda per locazioni a medio-lungo termine (ossia oltre i 30 giorni). Ma è un fenomeno reale che la società specializzata Halldis ha evidenziato in uno studio ad hoc condotto su un campione di 500 appartamenti distribuiti tra Bologna, Firenze, Roma e Milano. Le prenotazioni per i soggiorni mid-long term dal 2021 al 2022 sono infatti cresciute di oltre il 30% Nel dettaglio, a Bologna sono passate da sei a 15, a Firenze da otto a 46, a Roma da 28 a 117 a Roma e a Milano da 39 a 143. Interessante il dato relativo alla durata media che dal 2021 al 2022 diminuisce alquanto nel caso di Bologna (da 149 a 60 giorni), in modo moderato a Milano (da 129 a 125) e a Roma (da 104 a 100), mentre aumenta leggermente a Firenze (da 78 a 84). Dall’altra parte l’adp (average daily price, prezzo medio giornaliero) cresce in modo apprezzabile a Firenze (da 67 a 86 euro), in maniera modesto a Milano (da 93 a 95) e a Roma (da 85 a 87) e a un ritmo più sostenuto a Bologna (da 32 a 57 euro). “L’incremento della richiesta di soggiorni di lungo-medio termine – afferma Vincenzo Cella, managing director Halldis - va di pari passo con la ripresa del settore degli affitti brevi in generale. E il fatto che le dinamiche tra durata media e prezzi si incrociano in modo coerente, con le prime che si riducono seppur di poco e i secondi che sempre in modo lieve maggiorano, indicano che questa tendenza sarà duratura. Ciò implica per noi gestori professionali la necessità di mettere a punto un modus operandi dedicato, che integri e vada oltre quello per gli short rental (da meno di 30 giorni al solo weekend): un cliente che vuole una casa in affitto per un mese e più, necessita per esempio di un insieme di dotazioni più completo rispetto a quello di chi vi dimora il fine settimana. Anche i portali della distribuzione su cui ci appoggiamo sono differenti, spesso specifici e dedicati: è quindi necessaria una relazione particolare tra noi property manager e i canali.” [caption id="attachment_437278" align="alignright" width="300"] Michele Diamantini,[/caption] “Il Covid – aggiunge Michele Diamantini, ceo di Halldis – ha rappresentato un momento di pausa per il settore, ma la ripresa cui assistiamo, con un 2022 superiore ai dati pre-pandemici, dimostra che la formula degli affitti brevi ha margini di crescita notevoli. La richiesta di affitti di medio-lungo termine riflette il nuovo modo di vivere e lavorare: dallo smart working all’affermarsi del fenomeno del cosiddetto bleisure travel (dall’unione di business e leisure); il fatto cioè che un professionista decida di lavorare alcuni periodi dell’anno in un Paese straniero e porti con sé la famiglia, così da conciliare lavoro, relax e turismo di qualità. A maggior ragione ci saranno sempre più da un lato la necessità di una gestione professionale degli immobili e delle proprietà, dall’altro la richiesta di abitazioni costruite e arredate per queste finalità, magari completate da parti comuni, servizi per le attività sportive delle famiglie e gli interessi culturali di ciascuno. Tale tendenza si verificherò non solo nei centri storici delle nostre città, ma in località secondarie, sui laghi o montagne minori: un ambito nel quale spesso sono censite molte delle seconde case. È auspicabile pensare anche a forme flessibili di durata tra short e mid-long term, a tutto vantaggio dei proprietari.” [post_title] => Halldis, affitti brevi: cresce la richiesta per locazioni a medio-lungo periodo [post_date] => 2023-01-13T11:00:29+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1673607629000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437272 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Allora guardiamo bene cosa c'è dentro la legge di bilancio per il turismo come riportato fedelmente dal Sole 24 Ore. Con il fine di promuovere l'attrattività turistica e di incentivare i flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici garantendo la sicurezza degli impianti, l’articolo 1, comma 592 istituisce un fondo destinato alle imprese esercenti attività di risalita a fune e di innevamento artificiale, anche dismettendo impianti non più utilizzati o obsoleti (comma 593). Lo stanziamento deve essere destinato a realizzare interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione. Il Fondo ha una dotazione complessiva di 200 milioni: 30 per l’anno 2023, 50 milioni per l’anno 2024, 70 milioni per l’anno 2025 e 50 milioni per l’anno 2026. Le altre voci Vediamo quali sono le altre voci a cui hanno assegnato finanziamenti: istituzione di 3 nuovi fondi presso il ministero del turismo per accrescere il livello e l’offerta professionale nel settore (commi 603-606), sostegno ai piccoli comuni a vocazione turistica (commi 607- 609), per i cammini religiosi (comma 610) e per il turismo sostenibile (commi 611-612). La legge di Bilancio tende la mano al turismo garantendo investimenti per milioni di euro, in alcuni casi destinati a protrarsi fino al 2026. Insomma come al solito il turismo organizzato rimane fuori. Non si capisce il motivo per il quale migliaia di aziende che hanno perso tutto o quasi in due anni di lockdown debbano essere messe così da parte quando si tratta di scelte finanziarie e di risorse. Qualcuno lo chieda al ministro. [post_title] => Legge bilancio: 200 milioni per la montagna. Per il turismo organizzato niente [post_date] => 2023-01-13T10:53:37+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1673607217000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437247 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Emirates porterà la banda larga ad alta velocità a bordo di 50 nuovi aeromobili Airbus A350. L’entrata in servizio della banda larga è prevista per il 2024. Gli Airbus A350 saranno i primi aeromobili di Emirates a sfruttare la rete satellitare Global Xpress (GX) di Inmarsat, che alimenta la prima e unica rete a banda larga disponibile a livello globale, garantendo ai passeggeri una connettività globale ininterrotta, indipendentemente dalla loro destinazione, incluso il Polo Nord. Le avanzate capacità ad alta velocità della banda larga consentiranno ai passeggeri della compagnia di rimanere in contatto con familiari e amici, navigare su internet e usufruire dei social media, il tutto dal proprio posto. “Offrire un'esperienza a bordo di livello mondiale è sempre stato fondamentale per Emirates e comprendiamo l'importanza di restare connessi durante i voli - ha dichiarato Adel al Redha, chief operating officer di Emirates -. Nel corso degli anni, abbiamo lavorato a stretto contatto con Inmarsat e con i nostri partner fornitori per garantire a tutti i passeggeri la connettività Wi-Fi a bordo dei nostri aerei. Le capacità avanzate introdotte dai prossimi satelliti sono particolarmente importanti, in quanto ciò aumenterà la capacità della nostra rete globale, compresi gli aerei che sorvolano l'Artico per le rotte tra il Medio Oriente e l'America". [post_title] => Emirates: banda larga ad alta velocità su 50 Airbus A350, dal 2024 [post_date] => 2023-01-13T09:44:16+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1673603056000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437204 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_437208" align="alignleft" width="300"] Jason Krimmel[/caption] Importanti novità ai vertici dell'organizzazione Norwegian Cruise Line: Jason Krimmel è stato infatti nominato vice president of international della compagnia, mentre Kevin Bubolz, già managing director Europe dal 2018, è diventato vice president & managing director Cemea (Europa continentale, Israele, Medio Oriente e Africa). Nel suo nuovo ruolo, Krimmel supervisionerà le vendite, il marketing e la comunicazione di Ncl al di fuori degli Stati Uniti e del Canada. In particolare, si occuperà di ottimizzare la collaborazione tra le regioni, di far emergere nuove opportunità di vendita e di promuovere efficaci campagne through-the-line. In questo ruolo, risponderà a Todd Hamilton, senior vice president of sales dell'azienda. [caption id="attachment_437210" align="alignright" width="200"] Kevin Bubolz[/caption] Da quando è entrato a far parte di Ncl nel 2003 come business development manager per il Texas settentrionale, Krimmel ha ricoperto diversi ruoli, tra cui quello di director of field sales and business development, guidando tutti i business development manager con sede negli Stati Uniti; è inoltre stato vice president of trade marketing and engagement: un ruolo mirato a costruire strategicamente l’awareness del settore e a convertire gli agenti di viaggio in partner commerciali duraturi. Nel ruolo più recente di vice president of international marketing and global creative strategy, insieme al suo team ha lanciato con successo Break Free, la più ampia campagna di marketing internazionale di Ncl fino a oggi, con inserzioni televisive a livello globale. "Sono entusiasta di guidare gli affari internazionali della compagnia e di far crescere ulteriormente i mercati più promettenti - commenta lo stesso Krimmel -. L'atteso arrivo della Norwegian Viva, la diciannovesima nave della nostra pluripremiata flotta, e il ritorno nelle destinazioni di tutto il mondo ci permetteranno di capitalizzare appieno la domanda repressa di crociere e di trasformare il 2023 nel nostro anno di maggior successo". Bubolz è invece entrato a far parte di Ncl nel 2005 e da allora ha ricoperto diversi ruoli nel settore del marketing, delle vendite e del revenue management, tra cui quello di vice president of commercial and business planning presso la Norwegian Cruise Line Holdings, la società madre che raggruppa Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises e Regent Seven Seas Cruises. [post_title] => Ncl: Jason Krimmel e Kevin Bubolz nominati vice president international e managing director Cemea [post_date] => 2023-01-12T12:23:10+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1673526190000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437200 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si chiama Spark by Hilton, è il diciannovesimo brand della compagnia Usa e punta deciso sul segmento economy. La crescente polarizzazione del mercato, di una domanda sempre più concentrata verso i lati opposti dell'offerta luxury e budget, ha evidentemente spinto il gruppo a stelle e strisce a esplorare un'area di prodotto fino a oggi mai approcciata. Spark sarà un marchio dedicato esclusivamente alle operazioni di conversione o rebranding di strutture esistenti: "Non ci poniamo limiti riguardo alle location in cui svilupparci - ha dichiarato a Hotel News Now il responsabile globale di Hilton per l'offerta focused service e all suites, Bill Duncan -. Inizialmente però ci concentreremo soprattutto sulle destinazioni secondarie e terziarie, mentre la dimensione tipo delle strutture sarà compresa tra le 80 e le 120 camere". Al momento il gruppo avrebbe trattative aperte per un centinaio di alberghi negli Stati Uniti, ma la compagnia già vede ottime potenzialità di sviluppo del nuovo brand anche a livello internazionale. A chi deciderà di entrare nel marchio Spark verrà richiesto di rinnovare stanze, lobby ed esterni, in modo da conformare la propria proposta agli standard minimi del prodotto. Il digital chek-in attivo 24 ore su 24 ore e le chiavi virtuali da mobile saranno tra gli altri elementi richiesti ai partner alberghieri. [post_title] => Hilton punta sul segmento economy con Spark, diciannovesimo brand del gruppo [post_date] => 2023-01-12T12:04:32+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1673525072000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437177 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sono state festività da tutto esaurito o quali quelle appena trascorse per Alpitour World. Ciononostante, e a discapito dei primi segnali positivi che arrivano dal mercato, a preoccupare Pier Ezhaya è il trend crescente dell'inflazione, che farà inevitabilmente sentire i propri effetti sull'estate che verrà. "Le vacanze natalizie sono obiettivamente una storia a sé – spiega il general manager tour operating del gruppo -. È come pensare di giudicare le performance dei ristoranti considerando solo il sabato sera: i locali sono sempre pieni, perché la domanda va semplicemente dove trova posto. I veri trend si vedono nelle stagioni di spalla, quando c’è maggiore scelta. E poi il pubblico dell’estate è completamente diverso da quello invernale. Nei mesi più freddi solitamente si fa la seconda vacanza. Il target ha mediamente budget più elevati, c’è meno concorrenza sul lato offerta e il peso delle low cost si fa sentire di meno. Questo non vuol dire che a Natale e Capodanno l’inflazione non abbia pesato per nulla: qualcuno per la verità ha optato per una soluzione a 4 stelle al posto di quelle a 5. Ma noi non abbiamo lasciato praticamente nessun posto vuoto". I prezzi sono saliti in media del 15%-20% Per il target della vacanza estiva invece un aumento di 50 euro a persona pesa di più: "Oggi i prezzi sono saliti mediamente del 15%-20% - prosegue Ezhaya -. Ciò vuol dire che chi fino all’anno scorso spendeva 3 mila euro per un viaggio di tre persone, oggi rischia di doverne sborsare fino a 3.700. Noi però non possiamo assorbire tutti gli aumenti. L’unica cosa che siamo in grado eventualmente di fare è di adeguare le tariffe all’incremento dei costi, lasciando fermi i valori assoluti dei nostri margini. Nonostante ciò, il rischio evidente è che la domanda si sposti verso soluzioni magari un po’ meno appetibili, ma più competitive». Eden Viaggi protagonista della prossima estate E la concorrenza sarà senz’ombra di dubbio agguerrita. «Ma noi ci stiamo attrezzando – conclude Ezhaya -. Già oggi prevediamo volumi di richieste in crescita su Egitto e Tunisia, che probabilmente guadagneranno quote di mercato su destinazioni più costose come la Spagna e la Grecia. In generale ci aspettiamo inoltre più medio e meno lungo raggio. A livello di brand riteniamo quindi che il protagonista dell’estate sarà Eden Viaggi: il nostro marchio no frills dall’elevato rapporto qualità-prezzo, che mira tra le altre cose a intercettare quote di mercato normalmente attive al di fuori dell’orizzonte del turismo organizzato». [post_title] => Ezhaya, Alpitour: Natale da sold-out ma per l'estate preoccupa l'inflazione [post_date] => 2023-01-12T11:22:51+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1673522571000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "halldis affitti brevi cresce la richiesta per locazioni a medio lungo periodo" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":55,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1470,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437304","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

Dopo la recente inaugurazione di una Primarete a Cortina, Ivano Zilio, presidente del gruppo, annuncia l’apertura di nuove agenzie anche a Mestre e a Castelfranco. Ed è sempre Zilio a non mancare di sottolineare come la filosofia della compagnia sia quella di rilanciare il brand non solo nel Triveneto ma anche in tutte le altre regioni d’Italia: \"Abbiamo lavorato sodo a nuovi progetti in questi anni difficili, col fine di potenziare il network in tutta Italia. Lo si vede anche dall’ampiamento a oggi della rete con nove sales/tutor: in un momento ancora di incertezza come quello che stiamo vivendo, alla fine si tratta di un segnale importante di investimento\".\r

\r

Al centro del progetto c’è una sorta di rivoluzione del gruppo Primarete: \"Gli affiliati manterranno la propria identità anche nei confronti dei fornitori - conclude Zilio -. Il nostro obiettivo principale però è che le agenzie del nostro modello vedano incrementati i loro ricavi, ottenendo con i tanti servizi erogati la riduzione dei costi e la semplificazione dell’operatività quotidiana\".","post_title":"Il network Primarete cresce in Veneto con l'apertura di due adv a Mestre e Castelfranco","post_date":"2023-01-13T13:28:26+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1673616506000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437294","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuova iniziativa del gruppo Destination Italia, che ha appena sottoscritto strumenti finanziari partecipativi (sfp) in Engagigo, pmi proprietaria del portale www.endu.net. Il tutto con l’obiettivo di sviluppare servizi ad hoc dedicati al segmento di mercato del turismo sportivo. La prima fase della partnership vedrà in particolare lo sviluppo di pacchetti dedicati ai partecipanti alle migliaia di competizioni di endurance organizzate in Italia: maratone, trail running, gare ciclistiche su strada e off-road, nuoto in piscina e mare aperto, sci di fondo, triathlon e gare miste. Già oggi Endu conta su 750 mila utenti registrati, 2.200 squadre sportive e oltre 300 mila iscrizioni online a eventi sportivi. I pacchetti saranno veicolati attraverso il portale stesso e resi disponibili ai tour operator internazionali, clienti b2b di Destination Italia. Nel medio-lungo periodo, la collaborazione prevede poi lo sviluppo di nuovi prodotti turistici esperienziali dedicati agli appassionati di sport outdoor ed endurance, focalizzati su alcuni territori italiani ad alta vocazione e attrattività.\r

\r

“Il nostro gruppo ha grandi ambizioni - spiega l'azionista di riferimento di Destination Italia, Dina Ravera -: la più importante è quella di diventare un market maker internazionale, capace di incidere sull’export del turismo italiano, intercettando e convogliando i flussi di viaggiatori internazionali verso la nostra Penisola, con un forte focus sui segmenti alto-spendenti. Solo negli ultimi due mesi abbiamo annunciato il progetto di acquisizione di Portale Sardegna, un’altra società quotata su Euronext Growth Milan, fortemente sinergica con noi, e il lancio di Destination Beauty: una start-up innovativa focalizzata sul turismo aspirazionale della bellezza italiana. Con l’investimento in Endu, intendiamo proseguire nello sviluppo di servizi fortemente verticali, in questo caso specifici per il segmento degli appassionati di sport di endurance e sport outdoor, che a livello mondiale è costituito da milioni di praticanti in tutto il mondo. Nella sola Italia, si contano oltre un milione di amatori e 100 mila agonisti (fonti: Nielsen ed Endu). Sono comunità coese, organizzate in team e società sportive, che viaggiano regolarmente in gruppo in tutto il mondo per partecipare a gare ed eventi, o anche solo per praticare il loro sport in zone turistiche particolarmente adatte e suggestive. Nella strategia di sviluppo del gruppo, l’offerta di prodotti turistici verticali proprietari, sviluppati e gestiti da noi, è fondamentale per portare in Italia viaggiatori alto-spendenti che ritornano più volte nel tempo, per ragioni diverse e in momenti diversi dell’anno. Anche nel settore sportivo l’Italia ha da offrire destinazioni da sogno. Basti pensare, per esempio, al fascino esercitato dal ciclismo su strada nelle regioni collinari e di montagna del Nord Italia, rese famose nel mondo dal Giro d’Italia. Tuttavia, queste destinazioni vanno proposte agli operatori internazionali proattivamente e soprattutto devono essere valorizzate attraverso offerte turistiche integrate”.","post_title":"Destination Italia punta sul turismo sportivo: al via una partnership con il portale Endu","post_date":"2023-01-13T13:19:10+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1673615950000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437280","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono dieci le ultime new entry tra le destinazioni Four Seasons Private Jet, compreso l'Antartide, con il debutto dell'itinerario Uncharted Discovery, nonché l'isola di Pasqua come parte dell'itinerario Ancient Explorer. Entrambi sono proposti sia nel 2023 sia nel 2024. Gli itinerari dei prossimi 18 mesi prevederanno quindi altre otto nuove mete: Fort Lauderdale, Taormina, New Orleans, Costa Rica, Bogotà, Johannesburg, Mauritius e Tokyo.\r

\r

\"A partire dal viaggio inaugurale di Four Seasons Private Jet sette anni fa, abbiamo accompagnato i nostri ospiti in 20 rotte attraverso 35 Paesi, spesso in destinazioni inusuali e lontane, mostrando il meglio di grandi città, importanti attrazioni turistiche e luoghi quasi inesplorati, in puro stile Four Seasons\", afferma Marc Speichert, executive vice president e chief commercial officer della compagnia - Il focus sull’esperienza dei nostri ospiti è da sempre al centro delle nostre innovazioni e decisioni. I feedback continuano perciò a plasmare l’esperienza, dalla progettazione del nuovo Four Seasons Private Jet all’introduzione di itinerari più brevi, come Asia Unveiled e African Wonders, dedicato alle famiglie\".\r

\r

Ed è così che gli itinerari del 2024 si svolgeranno a bordo del nuovo Four Seasons Private Jet, progettato su misura: l'Airbus A321neo-Lr è stato completamente personalizzato secondo le rigorose specifiche di Four Seasons; offre la cabina più spaziosa della sua classe, con 48 posti e una configurazione che garantisce un comfort ancora maggiore. L’equipaggio di volo include un concierge dedicato, un executive chef e un medico.","post_title":"Dieci nuove destinazioni per il Four Seasons Private Jet che dal 2024 si presenta completamente rinnovato","post_date":"2023-01-13T11:17:20+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1673608640000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437273","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_437277\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Vincenzo Cella[/caption]\r

\r

A scriverla in questo modo pare una contraddizione in termini: nel mercato degli affitti brevi cresce la domanda per locazioni a medio-lungo termine (ossia oltre i 30 giorni). Ma è un fenomeno reale che la società specializzata Halldis ha evidenziato in uno studio ad hoc condotto su un campione di 500 appartamenti distribuiti tra Bologna, Firenze, Roma e Milano. Le prenotazioni per i soggiorni mid-long term dal 2021 al 2022 sono infatti cresciute di oltre il 30%\r

\r

Nel dettaglio, a Bologna sono passate da sei a 15, a Firenze da otto a 46, a Roma da 28 a 117 a Roma e a Milano da 39 a 143. Interessante il dato relativo alla durata media che dal 2021 al 2022 diminuisce alquanto nel caso di Bologna (da 149 a 60 giorni), in modo moderato a Milano (da 129 a 125) e a Roma (da 104 a 100), mentre aumenta leggermente a Firenze (da 78 a 84). Dall’altra parte l’adp (average daily price, prezzo medio giornaliero) cresce in modo apprezzabile a Firenze (da 67 a 86 euro), in maniera modesto a Milano (da 93 a 95) e a Roma (da 85 a 87) e a un ritmo più sostenuto a Bologna (da 32 a 57 euro).\r

\r

“L’incremento della richiesta di soggiorni di lungo-medio termine – afferma Vincenzo Cella, managing director Halldis - va di pari passo con la ripresa del settore degli affitti brevi in generale. E il fatto che le dinamiche tra durata media e prezzi si incrociano in modo coerente, con le prime che si riducono seppur di poco e i secondi che sempre in modo lieve maggiorano, indicano che questa tendenza sarà duratura. Ciò implica per noi gestori professionali la necessità di mettere a punto un modus operandi dedicato, che integri e vada oltre quello per gli short rental (da meno di 30 giorni al solo weekend): un cliente che vuole una casa in affitto per un mese e più, necessita per esempio di un insieme di dotazioni più completo rispetto a quello di chi vi dimora il fine settimana. Anche i portali della distribuzione su cui ci appoggiamo sono differenti, spesso specifici e dedicati: è quindi necessaria una relazione particolare tra noi property manager e i canali.”\r

\r

[caption id=\"attachment_437278\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Michele Diamantini,[/caption]\r

\r

“Il Covid – aggiunge Michele Diamantini, ceo di Halldis – ha rappresentato un momento di pausa per il settore, ma la ripresa cui assistiamo, con un 2022 superiore ai dati pre-pandemici, dimostra che la formula degli affitti brevi ha margini di crescita notevoli. La richiesta di affitti di medio-lungo termine riflette il nuovo modo di vivere e lavorare: dallo smart working all’affermarsi del fenomeno del cosiddetto bleisure travel (dall’unione di business e leisure); il fatto cioè che un professionista decida di lavorare alcuni periodi dell’anno in un Paese straniero e porti con sé la famiglia, così da conciliare lavoro, relax e turismo di qualità. A maggior ragione ci saranno sempre più da un lato la necessità di una gestione professionale degli immobili e delle proprietà, dall’altro la richiesta di abitazioni costruite e arredate per queste finalità, magari completate da parti comuni, servizi per le attività sportive delle famiglie e gli interessi culturali di ciascuno. Tale tendenza si verificherò non solo nei centri storici delle nostre città, ma in località secondarie, sui laghi o montagne minori: un ambito nel quale spesso sono censite molte delle seconde case. È auspicabile pensare anche a forme flessibili di durata tra short e mid-long term, a tutto vantaggio dei proprietari.”","post_title":"Halldis, affitti brevi: cresce la richiesta per locazioni a medio-lungo periodo","post_date":"2023-01-13T11:00:29+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1673607629000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437272","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Allora guardiamo bene cosa c'è dentro la legge di bilancio per il turismo come riportato fedelmente dal Sole 24 Ore. Con il fine di promuovere l'attrattività turistica e di incentivare i flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici garantendo la sicurezza degli impianti, l’articolo 1, comma 592 istituisce un fondo destinato alle imprese esercenti attività di risalita a fune e di innevamento artificiale, anche dismettendo impianti non più utilizzati o obsoleti (comma 593). Lo stanziamento deve essere destinato a realizzare interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione. Il Fondo ha una dotazione complessiva di 200 milioni: 30 per l’anno 2023, 50 milioni per l’anno 2024, 70 milioni per l’anno 2025 e 50 milioni per l’anno 2026.\r

Le altre voci\r

Vediamo quali sono le altre voci a cui hanno assegnato finanziamenti: istituzione di 3 nuovi fondi presso il ministero del turismo per accrescere il livello e l’offerta professionale nel settore (commi 603-606), sostegno ai piccoli comuni a vocazione turistica (commi 607- 609), per i cammini religiosi (comma 610) e per il turismo sostenibile (commi 611-612). La legge di Bilancio tende la mano al turismo garantendo investimenti per milioni di euro, in alcuni casi destinati a protrarsi fino al 2026.\r

Insomma come al solito il turismo organizzato rimane fuori. Non si capisce il motivo per il quale migliaia di aziende che hanno perso tutto o quasi in due anni di lockdown debbano essere messe così da parte quando si tratta di scelte finanziarie e di risorse. Qualcuno lo chieda al ministro.\r

","post_title":"Legge bilancio: 200 milioni per la montagna. Per il turismo organizzato niente","post_date":"2023-01-13T10:53:37+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1673607217000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437247","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Emirates porterà la banda larga ad alta velocità a bordo di 50 nuovi aeromobili Airbus A350. L’entrata in servizio della banda larga è prevista per il 2024.\r

Gli Airbus A350 saranno i primi aeromobili di Emirates a sfruttare la rete satellitare Global Xpress (GX) di Inmarsat, che alimenta la prima e unica rete a banda larga disponibile a livello globale, garantendo ai passeggeri una connettività globale ininterrotta, indipendentemente dalla loro destinazione, incluso il Polo Nord. Le avanzate capacità ad alta velocità della banda larga consentiranno ai passeggeri della compagnia di rimanere in contatto con familiari e amici, navigare su internet e usufruire dei social media, il tutto dal proprio posto.\r

“Offrire un'esperienza a bordo di livello mondiale è sempre stato fondamentale per Emirates e comprendiamo l'importanza di restare connessi durante i voli - ha dichiarato Adel al Redha, chief operating officer di Emirates -. Nel corso degli anni, abbiamo lavorato a stretto contatto con Inmarsat e con i nostri partner fornitori per garantire a tutti i passeggeri la connettività Wi-Fi a bordo dei nostri aerei. Le capacità avanzate introdotte dai prossimi satelliti sono particolarmente importanti, in quanto ciò aumenterà la capacità della nostra rete globale, compresi gli aerei che sorvolano l'Artico per le rotte tra il Medio Oriente e l'America\".","post_title":"Emirates: banda larga ad alta velocità su 50 Airbus A350, dal 2024","post_date":"2023-01-13T09:44:16+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1673603056000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437204","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_437208\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Jason Krimmel[/caption]\r

\r

Importanti novità ai vertici dell'organizzazione Norwegian Cruise Line: Jason Krimmel è stato infatti nominato vice president of international della compagnia, mentre Kevin Bubolz, già managing director Europe dal 2018, è diventato vice president & managing director Cemea (Europa continentale, Israele, Medio Oriente e Africa). Nel suo nuovo ruolo, Krimmel supervisionerà le vendite, il marketing e la comunicazione di Ncl al di fuori degli Stati Uniti e del Canada. In particolare, si occuperà di ottimizzare la collaborazione tra le regioni, di far emergere nuove opportunità di vendita e di promuovere efficaci campagne through-the-line. In questo ruolo, risponderà a Todd Hamilton, senior vice president of sales dell'azienda.\r

\r

[caption id=\"attachment_437210\" align=\"alignright\" width=\"200\"] Kevin Bubolz[/caption]\r

\r

Da quando è entrato a far parte di Ncl nel 2003 come business development manager per il Texas settentrionale, Krimmel ha ricoperto diversi ruoli, tra cui quello di director of field sales and business development, guidando tutti i business development manager con sede negli Stati Uniti; è inoltre stato vice president of trade marketing and engagement: un ruolo mirato a costruire strategicamente l’awareness del settore e a convertire gli agenti di viaggio in partner commerciali duraturi. Nel ruolo più recente di vice president of international marketing and global creative strategy, insieme al suo team ha lanciato con successo Break Free, la più ampia campagna di marketing internazionale di Ncl fino a oggi, con inserzioni televisive a livello globale. \"Sono entusiasta di guidare gli affari internazionali della compagnia e di far crescere ulteriormente i mercati più promettenti - commenta lo stesso Krimmel -. L'atteso arrivo della Norwegian Viva, la diciannovesima nave della nostra pluripremiata flotta, e il ritorno nelle destinazioni di tutto il mondo ci permetteranno di capitalizzare appieno la domanda repressa di crociere e di trasformare il 2023 nel nostro anno di maggior successo\".\r

\r

Bubolz è invece entrato a far parte di Ncl nel 2005 e da allora ha ricoperto diversi ruoli nel settore del marketing, delle vendite e del revenue management, tra cui quello di vice president of commercial and business planning presso la Norwegian Cruise Line Holdings, la società madre che raggruppa Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises e Regent Seven Seas Cruises.","post_title":"Ncl: Jason Krimmel e Kevin Bubolz nominati vice president international e managing director Cemea","post_date":"2023-01-12T12:23:10+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1673526190000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437200","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiama Spark by Hilton, è il diciannovesimo brand della compagnia Usa e punta deciso sul segmento economy. La crescente polarizzazione del mercato, di una domanda sempre più concentrata verso i lati opposti dell'offerta luxury e budget, ha evidentemente spinto il gruppo a stelle e strisce a esplorare un'area di prodotto fino a oggi mai approcciata. Spark sarà un marchio dedicato esclusivamente alle operazioni di conversione o rebranding di strutture esistenti: \"Non ci poniamo limiti riguardo alle location in cui svilupparci - ha dichiarato a Hotel News Now il responsabile globale di Hilton per l'offerta focused service e all suites, Bill Duncan -. Inizialmente però ci concentreremo soprattutto sulle destinazioni secondarie e terziarie, mentre la dimensione tipo delle strutture sarà compresa tra le 80 e le 120 camere\".\r

\r

Al momento il gruppo avrebbe trattative aperte per un centinaio di alberghi negli Stati Uniti, ma la compagnia già vede ottime potenzialità di sviluppo del nuovo brand anche a livello internazionale. A chi deciderà di entrare nel marchio Spark verrà richiesto di rinnovare stanze, lobby ed esterni, in modo da conformare la propria proposta agli standard minimi del prodotto. Il digital chek-in attivo 24 ore su 24 ore e le chiavi virtuali da mobile saranno tra gli altri elementi richiesti ai partner alberghieri.","post_title":"Hilton punta sul segmento economy con Spark, diciannovesimo brand del gruppo","post_date":"2023-01-12T12:04:32+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1673525072000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437177","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono state festività da tutto esaurito o quali quelle appena trascorse per Alpitour World. Ciononostante, e a discapito dei primi segnali positivi che arrivano dal mercato, a preoccupare Pier Ezhaya è il trend crescente dell'inflazione, che farà inevitabilmente sentire i propri effetti sull'estate che verrà. \"Le vacanze natalizie sono obiettivamente una storia a sé – spiega il general manager tour operating del gruppo -. È come pensare di giudicare le performance dei ristoranti considerando solo il sabato sera: i locali sono sempre pieni, perché la domanda va semplicemente dove trova posto. I veri trend si vedono nelle stagioni di spalla, quando c’è maggiore scelta. E poi il pubblico dell’estate è completamente diverso da quello invernale. Nei mesi più freddi solitamente si fa la seconda vacanza. Il target ha mediamente budget più elevati, c’è meno concorrenza sul lato offerta e il peso delle low cost si fa sentire di meno. Questo non vuol dire che a Natale e Capodanno l’inflazione non abbia pesato per nulla: qualcuno per la verità ha optato per una soluzione a 4 stelle al posto di quelle a 5. Ma noi non abbiamo lasciato praticamente nessun posto vuoto\".\r

\r

I prezzi sono saliti in media del 15%-20%\r

\r

Per il target della vacanza estiva invece un aumento di 50 euro a persona pesa di più: \"Oggi i prezzi sono saliti mediamente del 15%-20% - prosegue Ezhaya -. Ciò vuol dire che chi fino all’anno scorso spendeva 3 mila euro per un viaggio di tre persone, oggi rischia di doverne sborsare fino a 3.700. Noi però non possiamo assorbire tutti gli aumenti. L’unica cosa che siamo in grado eventualmente di fare è di adeguare le tariffe all’incremento dei costi, lasciando fermi i valori assoluti dei nostri margini. Nonostante ciò, il rischio evidente è che la domanda si sposti verso soluzioni magari un po’ meno appetibili, ma più competitive».\r

\r

Eden Viaggi protagonista della prossima estate\r

\r

E la concorrenza sarà senz’ombra di dubbio agguerrita. «Ma noi ci stiamo attrezzando – conclude Ezhaya -. Già oggi prevediamo volumi di richieste in crescita su Egitto e Tunisia, che probabilmente guadagneranno quote di mercato su destinazioni più costose come la Spagna e la Grecia. In generale ci aspettiamo inoltre più medio e meno lungo raggio. A livello di brand riteniamo quindi che il protagonista dell’estate sarà Eden Viaggi: il nostro marchio no frills dall’elevato rapporto qualità-prezzo, che mira tra le altre cose a intercettare quote di mercato normalmente attive al di fuori dell’orizzonte del turismo organizzato».","post_title":"Ezhaya, Alpitour: Natale da sold-out ma per l'estate preoccupa l'inflazione","post_date":"2023-01-12T11:22:51+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1673522571000]}]}}