Ha aperto in Messico la nuova struttura per soggiorni lunghi Residence Inn By Marriott Playa del Carmen

Il Residence Inn by Marriott Playa del Carmen ha aperto ufficialmente le proprie porte la settimana scorsa, in una location posta sulla Federal Highway Cancun, Chetumal, nelle immediate vicinanze delle spiagge locali. Si tratta del terzo indirizzo del brand del gruppo Usa dedicato ai soggiorni lunghi in Messico. Situato nel complesso di Playacar, il Residence Inn Playa del Carmen dispone di 149 suite pet-friendly dotate di cucina completamente attrezzata con frigorifero, fornelli, microonde, lavastoviglie, elettrodomestici, piatti e utensili da cucina. A completare l’offerta zone living e notte separate, oltre a un servizio personalizzato e a un’area meeting di oltre 54 metri quadrati.

“Cancun e Playa del Carmen continuano a essere le destinazioni più popolari del Messico tra i viaggiatori locali e internazionali – spiega Arturo Cruz, sales director della proprietà -. La regione è diventata un hub per l’aviazione, in grado di attrarre investimenti di alto livello nel turismo e nell’ospitalità: un fattore chiave per la crescita dell’area. In precedenza in questa zona non erano presenti hotel specializzati in soggiorni a lungo termine, quindi il nostro residence arriva proprio al momento giusto”.