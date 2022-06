Il gruppo Numa spinge sull’Italia e aggiunge quattro nuove strutture a Roma e Milano

Sono ben quattro le nuove strutture tricolori del gruppo Numa. E’ questo il primo importante annuncio italiano, dopo la sigla della partnership strategica con LaSalle Investment Management, volta a sostenere un piano di sviluppo paneuropea da 500 milioni di euro. I quattro edifici saranno presto trasformati in hotel di design, completamente digitalizzati e riposizionati secondo le esigenze del mercato contemporaneo.

Il Numa Camperio House disporrà in particolare di 23 chiavi eleganti e spaziose nel cuore di Milano, al civico 9 della via omonima. Un progetto di design contemporaneo per le camere, completamente rinnovate. La proprietà è ubicata a pochi passi dal castello Sforzesco e da piazza Duomo, ideale per chi vuole vivere la città in una zona centralissima, ma riservata. Il secondo nuovo indirizzo della compagnia nel capoluogo è in via Passarella, 4, a 300 metri da palazzo Reale e da piazza Duomo. Numa propone qui una soluzione con appartamenti dal design contemporaneo, completamente rinnovati.

A Roma la prima novità è in vicolo del Leonetto 23: una struttura con 26 chiavi, di cui nove con balconi o terrazzi nel centro storico della capitale, a pochi passi dal Pantheon, da piazza di Spagna e da Città del Vaticano. L’hotel è stato ricavato in un edificio storico, che in passato è stato residenza di cardinali, alti prelati ed esponenti della nobiltà romana. Le camere, completamente rinnovate, presentano uno stile in linea con l’eleganza del palazzo di epoca rinascimentale. Il Numa Tullo, infine, è un indirizzo raffinato a Trastevere, in via della Cisterna, 7: un palazzo storico nascosto tra le vie di uno dei quartieri più storici di Roma, che conta su un’offerta di 17 chiavi con bar e ristorante di cucina romana.

“Siamo orgogliosi di questa ulteriore crescita sul mercato italiano – sottolinea Gabriele Coen, director real estate expansion di Numa Italia –. Queste nuove proprietà confermano la massima attenzione per l’Italia, in particolare in città di primo piano come Roma e Milano, che sono il cuore pulsante del Belpaese”.