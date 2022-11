Gruppo Nh: nel terzo trimestre ricavi superiori allo stesso periodo del 2019 E’ stato un terzo trimestre dell’anno davvero ottimo quello appena trascorso per il gruppo Nh, che ha registrato ricavi per 516 milioni di euro, pari al 18,3% in più rispetto allo stesso periodo del 2019. Tale risultato ha consentito alla compagnia controllata da Minor Hotels di raggiungere un giro d’affari di 1,26 miliardi nei primi nove mesi dell’anno, anche in questo caso mantenendosi su livelli superiori al 2019, seppur di poco. Risultati record sono stati in particolare registrati a settembre e giugno, quando l’operatore spagnolo ha fatto segnare un fatturato mensile rispettivamente pari a 200 milioni e 190 milioni di euro. Tra luglio e settembre Nh ha inoltre totalizzato profitti ricorrenti per 47 milioni di euro, dopo che nel medesimo periodo dell’anno scorso i conti erano rimasti ancora in rosso per 24,7 milioni. “La progressiva ripresa dei viaggi d’affari in tutta Europa, registrata a partire dal mese di giugno, ha rinforzato ulteriormente la nostra struttura di revenue – ha dichiarato il ceo di Nh Hotel Group, Ramón Aragonés -. Nonostante le difficoltà del primo trimestre dell’anno, ancora penalizzato dagli effetti della variante Omicron, a cominciare da marzo gli andamenti delle nostre tariffe medie e delle metriche occupazionali ci hanno consentito di ottenere risultati persino superiori a quelli dell’era pre-Covid. Allo stesso tempo siamo riusciti a tagliare sostanzialmente il nostro debito finanziario netto, che è passato dai 568 milioni di euro di fine 2021 ai 315 milioni di settembre. Nel medio termine, il continuo recupero del segmento mice e le ottime prospettive dei viaggi internazionali ci spinge infine a essere moderatamente ottimisti per il futuro”.

