Garibaldi Hotels, estate in positivo. Trentino e Puglia le più gettonate

Una stagione estiva conclusa con il segno + ma ridotta a poco più di due mesi, un turismo domestico che ha toccato quota 90%, Trentino e Puglia le destinazioni più gettonate per l’estate 2021. Sono queste le prime osservazioni post estate che arrivano da Garibaldi Hotels, gruppo alberghiero con 12 strutture ricettive in Puglia, Sicilia, Sardegna, Lazio, Trentino.

«Nonostante la complessità del momento storico in cui ci troviamo – dichiara Fabrizio Prete, Direttore Generale di Garibaldi Hotels – la stagione estiva ha registrato segnali positivi seppur con le difficoltà di una stagionalità molto corta e la mancanza di flussi turistici consistenti provenienti dall’estero. I risultati migliori sono arrivati da Puglia e Trentino. La prima vive oramai di una scia commerciale solida sviluppata negli anni, è diventata una meta turistica di riferimento per il sud molto prima del Covid e questa tendenza è proseguita quest’anno grazie anche alla maggiore facilità di raggiungerla per esempio rispetto alle isole. Il Trentino e la montagna in generale hanno forse beneficiato dell’idea di vacanza “salutare” all’aria aperta unitamente al turismo di prossimità per quanto riguarda tutto il Nord Italia».

L’estate 2021 ha segnato il debutto del Santina Resort in Sardegna, una nuova e moderna costruzione situata in località Valledoria (SS), sulla costa settentrionale dell’isola al centro del Golfo dell’Asinara. «I lavori al Santina si sono prolungati più del previsto – aggiunge Prete – abbiamo aperto con enorme ritardo sono nel mese di agosto. Non possiamo fare valutazioni su un periodo cosi breve ma abbiamo ricevuto molti feedback positivi e ha ottenuto l’ADR più alto di tutte le strutture del Gruppo. Il Santina ha suscitato, inoltre, l’interesse di diversi operatori stranieri provenienti dal mercato Tedesco, Polacco e Olandese che hanno visitato il Resort per valutare operazioni corpose nel 2022. Relativamente al mercato Italia (che ha avuto un peso di circa 85% del fatturato complessivo nell’estate 2021) siamo in trattativa con alcuni dei principali TO del Bel Paese. E’ stato un “test” positivo che ci da fiducia per proiettarci con ottimismo alla prossima estate».