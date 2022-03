Felix Hotels pensa in grande: in arrivo nuove acquisizioni. Lanciato anche un to interno

Allargare la famiglia Felix Hotels, ma soprattutto dare valore alle passioni della clientela. Sono gli obiettivi della compagnia alberghiera sarda nata in piena epoca Covid, che con la piena ripresa finalmente in vista si appresta a effettuare una serie di investimenti su nuove strutture, nonché interventi volti al miglioramento e ammodernamento di alcuni degli hotel già presenti in portafoglio, in particolare con la realizzazione di suite e l’apertura di nuovi ristoranti all’interno degli alberghi esistenti.

E non finisce qui, perché «abbiamo anche dato vita a Sardinia Felix– racconta l’amministratore delegato, Paolo Manca –: il tour operator del gruppo che propone tutta l’esperienza Felix, soggiorno, viaggi e servizi inclusi. Allo stesso tempo abbiamo anche creato una serie di offerte pacchettizzate che includono trasporti o altri servizi, come escursioni, bike e sport».

Ciò che interessa oggi maggiormente i clienti, prosegue Manca, è la chiarezza, la quantità di informazioni che trovano in rete e la trasparenza dei trattamenti: «Per questo nel gruppo è nato l’ufficio prenotazione unico per tutti gli hotel, a disposizione per ogni esigenza: dai biglietti di viaggio alle escursioni, dai ristoranti alle gite in barca. Crediamo infatti sia fondamentale avere un filo diretto con chi è nostro ospite, prima, durante e dopo la vacanza».

Una parola, infine, sull’andamento delle prenotazioni: la compagnia si attende dal mercato Italia un maggiore flusso nei prossimi mesi; l’estero, invece, che aveva già ripreso con volumi importanti, soprattutto da Germania, Regno Unito, Svizzera, Austria, Francia e Paesi Bassi, ora sta subendo un rallentamento, a causa della preoccupazione per la situazione internazionale.