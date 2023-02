Emmy Stoel, European hotel manager of the year Ehma 2023 E’ Emmy Stoel la European hotel manager of the year Ehma 2023. La general manager del Sofitel Legend The Grand Amsterdam è stata premiata in occasione dell’assemblea generale della European Hotel Managers Association svoltasi recentemente a Lisbona. Il riconoscimento va ogni anno al socio attivo che ha ottenuto risultati gestionali eccezionali durante i 12 mesi precedenti e in tutta la propria carriera.

Con una lunga carriera nel settore dell’ospitalità di lusso, esperta di gastronomia e di gestione, Emmy Stoel si è laureata presso la Hotel management school di Maastricht; con un gmp presso la Cornell University, ha iniziato la propria carriera nel 1989 presso l’hotel de Arendshoeve. Negli anni successivi ha ricoperto diverse posizioni dirigenziali presso gli hotel Hilton e Okura Amsterdam, dove ha lavorato come general manager per sei anni. Il gruppo Accor ha assegnato a Emmy Stoel la posizione di general nanager del Sofitel Legend The Grand Amsterdam nel 2019. Ha ricevuto numerosi premi, tra cui l’Ehma Sustainability Award by Diversey 2021, il Virtuoso Culture Award 2021 per i suoi progetti Artists in Residence , i Villegiature Awards 2021 – Gran Premio Miglior Servizio in un hotel del mondo. Recentemente è stata premiata tra i top 100 Best hotel general managers per il 2022.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440302 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Klm incentiva gli spostamenti in treno sulle proprie rotte a breve percorrenza: in vista dell'estate la compagnia aerea ha acquistato posti supplementari su quattro treni Thalys per i passeggeri in transito tra Amsterdam e Bruxelles. La decisione si inserisce nel progetto di Klm di ridurre i quattro voli giornalieri ancora operati tra le due città. L'estensione del prodotto aereo/ferroviario sarà disponibile dal 26 marzo. Questa espansione della capacità segue il progetto pilota Klm-Thalys (da luglio a ottobre 2022), quando la compagnia aerea aveva sostituito uno dei suoi voli giornalieri tra Amsterdam e Bruxelles con un servizio ferroviario. Klm sostiene da tempo il Piano d'azione olandese per i servizi ferroviari e aerei, volto a migliorare i viaggi internazionali in treno come alternativa all'aereo per sei destinazioni prioritarie (Bruxelles, Parigi, Londra, Düsseldorf, Francoforte e Berlino). Il Piano d'azione è stato redatto alla fine del 2020 dall'Aeroporto di Amsterdam Schiphol, dall'operatore della rete ferroviaria olandese ProRail, da Klm e da NS Dutch Railways. L'approccio del vettore alla sostenibilità si concentra sulla riduzione delle emissioni e dell'impatto acustico, e il continuo sviluppo del prodotto aereo/ferroviario fa parte di questi sforzi. [post_title] => Klm aumenta la capacità posti sui collegamenti in treno (Thalys) fra Amsterdam e Bruxelles [post_date] => 2023-02-27T14:16:26+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677507386000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440298 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_440300" align="alignleft" width="300"] Il presidente Ehma, Panos Almyantis, consegna il premio a Emmy Stoel[/caption] E' Emmy Stoel la European hotel manager of the year Ehma 2023. La general manager del Sofitel Legend The Grand Amsterdam è stata premiata in occasione dell'assemblea generale della European Hotel Managers Association svoltasi recentemente a Lisbona. Il riconoscimento va ogni anno al socio attivo che ha ottenuto risultati gestionali eccezionali durante i 12 mesi precedenti e in tutta la propria carriera. Con una lunga carriera nel settore dell'ospitalità di lusso, esperta di gastronomia e di gestione, Emmy Stoel si è laureata presso la Hotel management school di Maastricht; con un gmp presso la Cornell University, ha iniziato la propria carriera nel 1989 presso l'hotel de Arendshoeve. Negli anni successivi ha ricoperto diverse posizioni dirigenziali presso gli hotel Hilton e Okura Amsterdam, dove ha lavorato come general manager per sei anni. Il gruppo Accor ha assegnato a Emmy Stoel la posizione di general nanager del Sofitel Legend The Grand Amsterdam nel 2019. Ha ricevuto numerosi premi, tra cui l'Ehma Sustainability Award by Diversey 2021, il Virtuoso Culture Award 2021 per i suoi progetti Artists in Residence , i Villegiature Awards 2021 – Gran Premio Miglior Servizio in un hotel del mondo. Recentemente è stata premiata tra i top 100 Best hotel general managers per il 2022. [post_title] => Emmy Stoel, European hotel manager of the year Ehma 2023 [post_date] => 2023-02-27T13:46:27+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677505587000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440292 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' Greg Smith il nuovo presidente del consiglio d'amministrazione di American Airlines: ufficialmente in carica dal prossimo 30 aprile, raccoglierà il testimone da Doug Parker. "La transizione del nostro ceo è stata impeccabile grazie all'ottimo lavoro di Robert Isom, del suo team e del nostro consiglio di amministrazione - ha dichiarato Parker - Ora è il momento giusto per la transizione del nostro presidente e siamo fortunati ad avere Greg Smith in grado di assumere questo ruolo. Greg ha dato un contributo eccezionale da quando è entrato a far parte del consiglio di amministrazione di American, e la sua forte conoscenza dell'industria aeronautica e la sua esperienza decennale di leadership saranno preziose per il futuro". Smith (nella foto) è entrato a far parte del consiglio di amministrazione di American nel gennaio 2022 dopo una carriera di oltre 30 anni presso The Boeing Company. Di recente è stato vicepresidente esecutivo e direttore finanziario di Boeing, alla guida delle organizzazioni Enterprise Operations, Finance, Strategy e Shared Services dell'azienda. Ha gestito le attività finanziarie complessive di Boeing e ha avuto la supervisione dei team di produzione, operazioni, supply chain, qualità e gestione dei programmi dell'azienda. [post_title] => American Airlines sceglie Greg Smith quale nuovo presidente del consiglio di amministrazione [post_date] => 2023-02-27T13:32:58+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677504778000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440294 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [post_title] => Travel Open Day Hospitality: Iscriviti alla prima tappa di Urbino!clicca qui [post_date] => 2023-02-27T13:32:48+00:00 [category] => Array ( [0] => travel-comunica ) [category_name] => Array ( [0] => Travel Comunica ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677504768000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440285 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il turismo open air conferma il proprio trend di crescita per il 2022: un settore che si è avvantaggiato molto della ripresa post Covid, con risultati che vanno oltre i numeri del 2019. “Il comparto sta vivendo una fortissima crescita già da diversi anni legata soprattutto alla domanda straniera - sottolinea il presidente nazionale di Faita-Federcamping, Alberto Granzotto, in occasione di un panel ad hoc alla Bit -: dalla Germania si registrano in particolari incrementi a doppia cifra. I dati testimoniano una ricerca di qualità crescente. Ma chi non ha mai fatto una vacanza all’aria aperta, vive ancora i pregiudizi del passato. Questo ci impone una forte campagna di comunicazione per far conoscere l’evoluzione del prodotto sia nella parte mobile, sia nella parte fissa. Una sfida importante. Stiamo inoltre lavorando molto sul digitale e questo sta determinando l’avvicinamento di nuova clientela”. Valori come la sostenibilità ambientale, l’accoglienza e l’accessibilità degli ospiti sono importanti per l'open air e spingono in un’unica direzione, verso un prodotto di sempre maggiore qualità. “In questi ultimi due anni abbiamo lavorato per migliorare i nostri servizi, forti del fatto che l’open air ha nel suo dna la natura: una caratteristica che in epoca Covid ha rassicurato molto i nostri ospiti - aggiunge la chief marketing officer di Human Company, Valentina Fioravanti. Da Vacanze nel Cuore, specialista in glamping, arriva invece la testimonianza di una nuova tendenza: la richiesta di servizi e qualità esclusivi nel camping. Il suo fondatore Loek Van De Loo, attivo da 40 anni nel settore, spiega come dal primo camping sul lago di Garda nel 1978 si sia oggi passati al primo glamping in Toscana nel 2018. “Stiamo lavorando allo sviluppo di prodotti nuovi che attirino nuovi clienti. Nei nostri Wow, le principali attrattive sono location, privacy, integrazione col territorio, strutture immerse nella natura, adatte ai bambini, ecosostenibilità... I valori sono cambiati. I clienti domandano contatto con il territorio e mobilità locale. A Londra è persino sorto un glamping sul tetto di un albergo. Tanti nuovi trend e offerte da comunicare e da mettere in campo per attrarre nuovi clienti”. [post_title] => L'open air cambia pelle: più qualità e prodotti inediti per attirare nuovi clienti [post_date] => 2023-02-27T13:00:09+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677502809000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440284 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => VisitBritain ha varato la nuova campagna di marketing internazionale ‘See Things Differently’, che invita i visitatori a "vedere le cose in modo diverso", mostrando la Gran Bretagna come una destinazione dinamica, variegata ed emozionante, ricca di attività da sperimentare. La prima fase della campagna 2023, con un budget di 9,8 milioni di sterline, prende il via questa settimana e si protrarrà fino all'inizio della primavera, concentrandosi sui mercati in cui VisitBritain sta registrando una forte ripresa, tra cui gli Stati Uniti, il suo mercato più grande e di maggior valore, il Canada, i Paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo (Ccg) e i mercati europei, tra cui Francia, Germania e Spagna. In Europa e nel Ccg, la campagna pubblicitaria "See Things Differently" - "Spilling the Tea on Great Britain" - utilizza un gioco di immagini e brevi filmati sulla destinazione per raccontare una storia fresca ed emozionante sulle esperienze offerte, mostrando ai visitatori che "qualunque sia la vostra tazza di tè, noi ce l'abbiamo". "Sappiamo che c'è una domanda repressa di viaggi e che il turismo è anche un'industria globale estremamente competitiva - ha dichiarato Patricia Yates, ceo di VisitBritain -. La nostra priorità è costruire sulla base della ripresa che abbiamo visto, soprattutto nei mercati in cui stiamo assistendo a una forte crescita, puntando sulle motivazioni di viaggio per indirizzare le prenotazioni". Le campagne si focalizzeranno anche gli eventi più importanti del 2023, tra cui l'incoronazione di Re Carlo III a maggio e l'l'Eurovision Song Contest, che si svolgerà a Liverpool, sempre a maggio: occasioni preziose per mostrare l'accoglienza, la creatività e la capacità della Gran Bretagna di ospitare eventi di altissimo livello. [post_title] => VisitBritain vara la nuova campagna multi-milionaria ‘See Things Differently’ [post_date] => 2023-02-27T12:59:31+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677502771000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440281 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Suddivisi in 23 viaggi e due Grand Journeys da settembre 2024 ad aprile 2025, le crociere abbracceranno 24 Paesi, alla scoperta di 73 destinazioni uniche nel loro genere, di cui ben otto mai raggiunte prima. Il brand luxury di casa Msc, Explora Journeys, apre le vendite per gli itinerari autunno-inverno 2024/2025, che si svolgeranno da settembre dell'anno prossimo ad aprile 2025. Tra le nuove località in programma spiccano in particolare Macapá, Alter do Chaõ e Manaus lungo il Rio delle Amazzoni, nonché l'isola del Diavolo nella Guyana francese. La proposta include tra gli altri il Journey to Trailing Whales and Falling Leaves: un'esperienza di otto notti alla scoperta delle balene e del Nord America in autunno. Il viaggio inizierà l'8 ottobre 2024 da New York alla volta di Boston, Portland e Halifax, per poi passare attraverso i mistici corridoi Blu delle balene e il golfo di San Lorenzo, con rotta finale verso Québec City. Per la prima volta nella sua storia, Explora Journeys offrirà poi due diversi viaggi di sette notti a bordo della Explora I lungo il Rio delle Amazzoni, caratterizzati da escursioni in kayak a lume di torcia e tour a terra alla scoperta dei villaggi locali. A Journey into Wild and Wonderful Amazonia partirà il 22 novembre 2024 da Bridgetown, Barbados. La prima destinazione sarà l'isola del Diavolo nella Guyana francese, da cui si farà rotta verso Macapá, Alter do Chaõ e Manaus in Brasile. A Journey to the Meeting Waters on the Almighty Amazon partirà il 29 novembre 2024, risalendo il Rio delle Amazzoni fino a Macapá, dirigendosi poi a Bequia prima di fare ritorno a Bridgetown. A Journey of Tantalising Transatlantic Adventures è un'esperienza di 14 notti attraverso l'Atlantico. Explora I partirà da Bridgetown il 3 aprile 2025, direzione Europa, viaggiando verso Capo Verde. A Grand Journey to Amazonia & Tropical Isles (28 notti) e A Grand Transatlantic Odyssey in the Atlantic (32 notti), offriranno poi agli ospiti anche la possibilità di provare tutte le emozioni di una traversata oceanica. "Gli ospiti avranno l'opportunità di immergersi in una coinvolgente celebrazione delle culture del mondo: dai tour privati al MoMa di New York alle escursioni in battello nell'Amazzonia - commenta la head of itinerary planning and destination experiences di Explora Journeys, Sacha Rougier -. Scopriranno il blu unico dei Caraibi e a Rio potranno assistere allo spettacolo più grandioso del mondo da una prospettiva esclusiva e coinvolgente: grazie alle nostre Experience, i nostri ospiti potranno infatti unirsi ai festeggiamenti fianco a fianco con i protagonisti della sfilata". [post_title] => Explora Journeys apre le vendite degli itinerari autunno-inverno 2024-2025 della Explora I [post_date] => 2023-02-27T12:35:12+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677501312000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440271 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Thailandia chiama il trade a raccolta: tornano infatti i roadshow organizzati dall'Ente nazionale per il turismo con una prima tappa in programma il prossimo 14 marzo a Milano (The Westin Palace, Piazza della Repubblica, 20). Saranno presenti 25 albergatori selezionati che arriveranno dal Paese del sorriso per incontrare 25 tour operator italiani nel corso di un evento che inizierà alle 14.30 del pomeriggio con delle brevi presentazioni per poi passare al focus principale della giornata gli incontri one to one, per terminare con l’estrazione dei premi messi a diposizione sia dagli alberghi che dalle 4 compagnie aeree presenti Cathay Pacific, Emirates, Qatar Airways e Turkish Airlines. “Siamo convinti – commenta il marketing manager Sandro Botticelli – che la formula del roadshow sia alla base della nostra crescita e la nostra intenzione è di puntare sempre più su questa formula. Causa Covid mancavamo da 5 anni. Un’eternità. Questo momento di incontro deve essere il punto di partenza di una rinnovata ed essenziale partnership tra due key players fondamentali della filiera turistica: ‘l’operatore italiano e l’albergo thailandese’. Stiamo coinvolgendo nuovi tour operator. Last but not least non ci può essere un pacchetto turistico senza il supporto delle compagnie aeree e siamo orgogliosi di poter ospitare al nostro evento 4 dei più importanti vettori operanti dal mercato italiano.” Tour operator partecipanti: Alidays, Aliviaggi, Alpitour, Belltravel, Caledoscopio, Combo Tour, Etnia Travel, Futurviaggi, Girovagando. Go Asia, Going, Idee per viaggiare, Karisma, Kibo, Mapo Travel, Viaggi del Mappamondo, Mosaico, Naar, Viaggi del Firmamento, Quicky, Travel World Escape, Tibi World, Viaggi Idea, Yara Tours, Mistral Tour. [post_title] => La Thailandia incontra gli operatori italiani: il roadshow parte da Milano il 14 marzo [post_date] => 2023-02-27T11:50:06+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677498606000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440275 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Aeroitalia collegherà Perugia ad Olbia: la nuova rotta decollerà il prossimo 1 giugno con due frequenze settimanali, servite da un Boeing 737-800 da 189 posti, ogni giovedì e domenica. "Aeroitalia è orgogliosa di iniziare le operazioni presso l'aeroporto di Perugia, uno scalo in forte crescita, al servizio di un territorio di grande bellezza ed interesse che comprende una vasta area del centro Italia, andando a raccogliere la forte domanda che il mercato non riesce ancora a soddisfare", afferma Gaetano Intrieri, chief executive officer di Aeroitalia. "Una rotta già in passato operativa e più volte richiesta dal territorio, che permetterà di rafforzare i legami tra due aree straordinarie quali l'Umbria ed il nord della Sardegna. È un piacere poter accogliere Aeroitalia, sesta compagnia ad operare presso il nostro scalo, con la quale ci auguriamo di intraprendere una lunga e proficua collaborazione", sottolinea Umberto Solimeno, direttore generale dell'aeroporto dell'Umbria. [post_title] => Aeroitalia debutta a Perugia con un nuovo collegamento per Olbia, dal 1° giugno [post_date] => 2023-02-27T11:42:04+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677498124000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "emmy stoel european hotel manager of the year ehma 2023" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":47,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":3444,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440302","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Klm incentiva gli spostamenti in treno sulle proprie rotte a breve percorrenza: in vista dell'estate la compagnia aerea ha acquistato posti supplementari su quattro treni Thalys per i passeggeri in transito tra Amsterdam e Bruxelles. La decisione si inserisce nel progetto di Klm di ridurre i quattro voli giornalieri ancora operati tra le due città. L'estensione del prodotto aereo/ferroviario sarà disponibile dal 26 marzo.\r

\r

Questa espansione della capacità segue il progetto pilota Klm-Thalys (da luglio a ottobre 2022), quando la compagnia aerea aveva sostituito uno dei suoi voli giornalieri tra Amsterdam e Bruxelles con un servizio ferroviario. \r

\r

Klm sostiene da tempo il Piano d'azione olandese per i servizi ferroviari e aerei, volto a migliorare i viaggi internazionali in treno come alternativa all'aereo per sei destinazioni prioritarie (Bruxelles, Parigi, Londra, Düsseldorf, Francoforte e Berlino). Il Piano d'azione è stato redatto alla fine del 2020 dall'Aeroporto di Amsterdam Schiphol, dall'operatore della rete ferroviaria olandese ProRail, da Klm e da NS Dutch Railways. L'approccio del vettore alla sostenibilità si concentra sulla riduzione delle emissioni e dell'impatto acustico, e il continuo sviluppo del prodotto aereo/ferroviario fa parte di questi sforzi.","post_title":"Klm aumenta la capacità posti sui collegamenti in treno (Thalys) fra Amsterdam e Bruxelles","post_date":"2023-02-27T14:16:26+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1677507386000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440298","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_440300\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Il presidente Ehma, Panos Almyantis, consegna il premio a Emmy Stoel[/caption]\r

\r

E' Emmy Stoel la European hotel manager of the year Ehma 2023. La general manager del Sofitel Legend The Grand Amsterdam è stata premiata in occasione dell'assemblea generale della European Hotel Managers Association svoltasi recentemente a Lisbona. Il riconoscimento va ogni anno al socio attivo che ha ottenuto risultati gestionali eccezionali durante i 12 mesi precedenti e in tutta la propria carriera.\r

Con una lunga carriera nel settore dell'ospitalità di lusso, esperta di gastronomia e di gestione, Emmy Stoel si è laureata presso la Hotel management school di Maastricht; con un gmp presso la Cornell University, ha iniziato la propria carriera nel 1989 presso l'hotel de Arendshoeve. Negli anni successivi ha ricoperto diverse posizioni dirigenziali presso gli hotel Hilton e Okura Amsterdam, dove ha lavorato come general manager per sei anni. Il gruppo Accor ha assegnato a Emmy Stoel la posizione di general nanager del Sofitel Legend The Grand Amsterdam nel 2019. Ha ricevuto numerosi premi, tra cui l'Ehma Sustainability Award by Diversey 2021, il Virtuoso Culture Award 2021 per i suoi progetti Artists in Residence , i Villegiature Awards 2021 – Gran Premio Miglior Servizio in un hotel del mondo. Recentemente è stata premiata tra i top 100 Best hotel general managers per il 2022.","post_title":"Emmy Stoel, European hotel manager of the year Ehma 2023","post_date":"2023-02-27T13:46:27+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1677505587000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440292","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' Greg Smith il nuovo presidente del consiglio d'amministrazione di American Airlines: ufficialmente in carica dal prossimo 30 aprile, raccoglierà il testimone da Doug Parker.\r

\r

\"La transizione del nostro ceo è stata impeccabile grazie all'ottimo lavoro di Robert Isom, del suo team e del nostro consiglio di amministrazione - ha dichiarato Parker - Ora è il momento giusto per la transizione del nostro presidente e siamo fortunati ad avere Greg Smith in grado di assumere questo ruolo. Greg ha dato un contributo eccezionale da quando è entrato a far parte del consiglio di amministrazione di American, e la sua forte conoscenza dell'industria aeronautica e la sua esperienza decennale di leadership saranno preziose per il futuro\".\r

\r

Smith (nella foto) è entrato a far parte del consiglio di amministrazione di American nel gennaio 2022 dopo una carriera di oltre 30 anni presso The Boeing Company. Di recente è stato vicepresidente esecutivo e direttore finanziario di Boeing, alla guida delle organizzazioni Enterprise Operations, Finance, Strategy e Shared Services dell'azienda. Ha gestito le attività finanziarie complessive di Boeing e ha avuto la supervisione dei team di produzione, operazioni, supply chain, qualità e gestione dei programmi dell'azienda.","post_title":"American Airlines sceglie Greg Smith quale nuovo presidente del consiglio di amministrazione","post_date":"2023-02-27T13:32:58+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1677504778000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440294","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"","post_title":"Travel Open Day Hospitality: Iscriviti alla prima tappa di Urbino!clicca qui","post_date":"2023-02-27T13:32:48+00:00","category":["travel-comunica"],"category_name":["Travel Comunica"],"post_tag":[]},"sort":[1677504768000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440285","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il turismo open air conferma il proprio trend di crescita per il 2022: un settore che si è avvantaggiato molto della ripresa post Covid, con risultati che vanno oltre i numeri del 2019. “Il comparto sta vivendo una fortissima crescita già da diversi anni legata soprattutto alla domanda straniera - sottolinea il presidente nazionale di Faita-Federcamping, Alberto Granzotto, in occasione di un panel ad hoc alla Bit -: dalla Germania si registrano in particolari incrementi a doppia cifra. I dati testimoniano una ricerca di qualità crescente. Ma chi non ha mai fatto una vacanza all’aria aperta, vive ancora i pregiudizi del passato. Questo ci impone una forte campagna di comunicazione per far conoscere l’evoluzione del prodotto sia nella parte mobile, sia nella parte fissa. Una sfida importante. Stiamo inoltre lavorando molto sul digitale e questo sta determinando l’avvicinamento di nuova clientela”.\r

\r

Valori come la sostenibilità ambientale, l’accoglienza e l’accessibilità degli ospiti sono importanti per l'open air e spingono in un’unica direzione, verso un prodotto di sempre maggiore qualità. “In questi ultimi due anni abbiamo lavorato per migliorare i nostri servizi, forti del fatto che l’open air ha nel suo dna la natura: una caratteristica che in epoca Covid ha rassicurato molto i nostri ospiti - aggiunge la chief marketing officer di Human Company, Valentina Fioravanti. Da Vacanze nel Cuore, specialista in glamping, arriva invece la testimonianza di una nuova tendenza: la richiesta di servizi e qualità esclusivi nel camping. Il suo fondatore Loek Van De Loo, attivo da 40 anni nel settore, spiega come dal primo camping sul lago di Garda nel 1978 si sia oggi passati al primo glamping in Toscana nel 2018. “Stiamo lavorando allo sviluppo di prodotti nuovi che attirino nuovi clienti. Nei nostri Wow, le principali attrattive sono location, privacy, integrazione col territorio, strutture immerse nella natura, adatte ai bambini, ecosostenibilità... I valori sono cambiati. I clienti domandano contatto con il territorio e mobilità locale. A Londra è persino sorto un glamping sul tetto di un albergo. Tanti nuovi trend e offerte da comunicare e da mettere in campo per attrarre nuovi clienti”.","post_title":"L'open air cambia pelle: più qualità e prodotti inediti per attirare nuovi clienti","post_date":"2023-02-27T13:00:09+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1677502809000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440284","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"VisitBritain ha varato la nuova campagna di marketing internazionale ‘See Things Differently’, che invita i visitatori a \"vedere le cose in modo diverso\", mostrando la Gran Bretagna come una destinazione dinamica, variegata ed emozionante, ricca di attività da sperimentare.\r

\r

La prima fase della campagna 2023, con un budget di 9,8 milioni di sterline, prende il via questa settimana e si protrarrà fino all'inizio della primavera, concentrandosi sui mercati in cui VisitBritain sta registrando una forte ripresa, tra cui gli Stati Uniti, il suo mercato più grande e di maggior valore, il Canada, i Paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo (Ccg) e i mercati europei, tra cui Francia, Germania e Spagna.\r

\r

In Europa e nel Ccg, la campagna pubblicitaria \"See Things Differently\" - \"Spilling the Tea on Great Britain\" - utilizza un gioco di immagini e brevi filmati sulla destinazione per raccontare una storia fresca ed emozionante sulle esperienze offerte, mostrando ai visitatori che \"qualunque sia la vostra tazza di tè, noi ce l'abbiamo\".\r

\r

\"Sappiamo che c'è una domanda repressa di viaggi e che il turismo è anche un'industria globale estremamente competitiva - ha dichiarato Patricia Yates, ceo di VisitBritain -. La nostra priorità è costruire sulla base della ripresa che abbiamo visto, soprattutto nei mercati in cui stiamo assistendo a una forte crescita, puntando sulle motivazioni di viaggio per indirizzare le prenotazioni\".\r

\r

Le campagne si focalizzeranno anche gli eventi più importanti del 2023, tra cui l'incoronazione di Re Carlo III a maggio e l'l'Eurovision Song Contest, che si svolgerà a Liverpool, sempre a maggio: occasioni preziose per mostrare l'accoglienza, la creatività e la capacità della Gran Bretagna di ospitare eventi di altissimo livello.","post_title":"VisitBritain vara la nuova campagna multi-milionaria ‘See Things Differently’","post_date":"2023-02-27T12:59:31+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1677502771000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440281","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Suddivisi in 23 viaggi e due Grand Journeys da settembre 2024 ad aprile 2025, le crociere abbracceranno 24 Paesi, alla scoperta di 73 destinazioni uniche nel loro genere, di cui ben otto mai raggiunte prima. Il brand luxury di casa Msc, Explora Journeys, apre le vendite per gli itinerari autunno-inverno 2024/2025, che si svolgeranno da settembre dell'anno prossimo ad aprile 2025. Tra le nuove località in programma spiccano in particolare Macapá, Alter do Chaõ e Manaus lungo il Rio delle Amazzoni, nonché l'isola del Diavolo nella Guyana francese.\r

\r

La proposta include tra gli altri il Journey to Trailing Whales and Falling Leaves: un'esperienza di otto notti alla scoperta delle balene e del Nord America in autunno. Il viaggio inizierà l'8 ottobre 2024 da New York alla volta di Boston, Portland e Halifax, per poi passare attraverso i mistici corridoi Blu delle balene e il golfo di San Lorenzo, con rotta finale verso Québec City.\r

\r

Per la prima volta nella sua storia, Explora Journeys offrirà poi due diversi viaggi di sette notti a bordo della Explora I lungo il Rio delle Amazzoni, caratterizzati da escursioni in kayak a lume di torcia e tour a terra alla scoperta dei villaggi locali. A Journey into Wild and Wonderful Amazonia partirà il 22 novembre 2024 da Bridgetown, Barbados. La prima destinazione sarà l'isola del Diavolo nella Guyana francese, da cui si farà rotta verso Macapá, Alter do Chaõ e Manaus in Brasile. A Journey to the Meeting Waters on the Almighty Amazon partirà il 29 novembre 2024, risalendo il Rio delle Amazzoni fino a Macapá, dirigendosi poi a Bequia prima di fare ritorno a Bridgetown.\r

\r

A Journey of Tantalising Transatlantic Adventures è un'esperienza di 14 notti attraverso l'Atlantico. Explora I partirà da Bridgetown il 3 aprile 2025, direzione Europa, viaggiando verso Capo Verde. A Grand Journey to Amazonia & Tropical Isles (28 notti) e A Grand Transatlantic Odyssey in the Atlantic (32 notti), offriranno poi agli ospiti anche la possibilità di provare tutte le emozioni di una traversata oceanica.\r

\r

\"Gli ospiti avranno l'opportunità di immergersi in una coinvolgente celebrazione delle culture del mondo: dai tour privati al MoMa di New York alle escursioni in battello nell'Amazzonia - commenta la head of itinerary planning and destination experiences di Explora Journeys, Sacha Rougier -. Scopriranno il blu unico dei Caraibi e a Rio potranno assistere allo spettacolo più grandioso del mondo da una prospettiva esclusiva e coinvolgente: grazie alle nostre Experience, i nostri ospiti potranno infatti unirsi ai festeggiamenti fianco a fianco con i protagonisti della sfilata\".","post_title":"Explora Journeys apre le vendite degli itinerari autunno-inverno 2024-2025 della Explora I","post_date":"2023-02-27T12:35:12+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1677501312000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440271","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Thailandia chiama il trade a raccolta: tornano infatti i roadshow organizzati dall'Ente nazionale per il turismo con una prima tappa in programma il prossimo 14 marzo a Milano (The Westin Palace, Piazza della Repubblica, 20). Saranno presenti 25 albergatori selezionati che arriveranno dal Paese del sorriso per incontrare 25 tour operator italiani nel corso di un evento che inizierà alle 14.30 del pomeriggio con delle brevi presentazioni per poi passare al focus principale della giornata gli incontri one to one, per terminare con l’estrazione dei premi messi a diposizione sia dagli alberghi che dalle 4 compagnie aeree presenti Cathay Pacific, Emirates, Qatar Airways e Turkish Airlines. \r

\r

“Siamo convinti – commenta il marketing manager Sandro Botticelli – che la formula del roadshow sia alla base della nostra crescita e la nostra intenzione è di puntare sempre più su questa formula. Causa Covid mancavamo da 5 anni. Un’eternità. Questo momento di incontro deve essere il punto di partenza di una rinnovata ed essenziale partnership tra due key players fondamentali della filiera turistica: ‘l’operatore italiano e l’albergo thailandese’. Stiamo coinvolgendo nuovi tour operator. Last but not least non ci può essere un pacchetto turistico senza il supporto delle compagnie aeree e siamo orgogliosi di poter ospitare al nostro evento 4 dei più importanti vettori operanti dal mercato italiano.”\r

\r

Tour operator partecipanti: Alidays, Aliviaggi, Alpitour, Belltravel, Caledoscopio, Combo Tour, Etnia Travel, Futurviaggi, Girovagando. Go Asia, Going, Idee per viaggiare, Karisma, Kibo, Mapo Travel, Viaggi del Mappamondo, Mosaico, Naar, Viaggi del Firmamento, Quicky, Travel World Escape, Tibi World, Viaggi Idea, Yara Tours, Mistral Tour.","post_title":"La Thailandia incontra gli operatori italiani: il roadshow parte da Milano il 14 marzo","post_date":"2023-02-27T11:50:06+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1677498606000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440275","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aeroitalia collegherà Perugia ad Olbia: la nuova rotta decollerà il prossimo 1 giugno con due frequenze settimanali, servite da un Boeing 737-800 da 189 posti, ogni giovedì e domenica.\r

\r

\"Aeroitalia è orgogliosa di iniziare le operazioni presso l'aeroporto di Perugia, uno scalo in forte crescita, al servizio di un territorio di grande bellezza ed interesse che comprende una vasta area del centro Italia, andando a raccogliere la forte domanda che il mercato non riesce ancora a soddisfare\", afferma Gaetano Intrieri, chief executive officer di Aeroitalia.\r

\r

\"Una rotta già in passato operativa e più volte richiesta dal territorio, che permetterà di rafforzare i legami tra due aree straordinarie quali l'Umbria ed il nord della Sardegna. È un piacere poter accogliere Aeroitalia, sesta compagnia ad operare presso il nostro scalo, con la quale ci auguriamo di intraprendere una lunga e proficua collaborazione\", sottolinea Umberto Solimeno, direttore generale dell'aeroporto dell'Umbria.","post_title":"Aeroitalia debutta a Perugia con un nuovo collegamento per Olbia, dal 1° giugno","post_date":"2023-02-27T11:42:04+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1677498124000]}]}}