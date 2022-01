Debellini, Th: in Val d’Aosta hotel a rischio catastrofe. Servono posti in terapia intensiva

E’ un grido d’allarme con carattere di estrema urgenza quello che il presidente di Th Group, Graziano Debellini, lancia in un’intervista ad Andkronos/Labitalia. La Val d’Aosta sta infatti rischiando di andare in zona rossa per la carenza di una decina di posti letto in terapia intensiva, “per di più già finanziati”, denuncia lo stesso Debellini.

Se ciò dovesse accadere, gli impianti sciistici saranno chiusi con conseguenze catastrofiche per l’intero comparto turistico della destinazione, che da solo contribuisce per il 17% alla formazione del pil regionale. Debellini fa allora un accorato appello alle istituzioni locali: “Siamo ancora in tempo, realizziamo velocemente dieci posti di terapia intensiva, mettiamole in piedi, coinvolgendo magari anche le strutture private accreditate, come è accaduto in altre regioni”.

Th Group in Val d’Aosta gestisce circa mille camere distribuite tra Pila, Courmayeur e La Thuile. “Ma noi ci facciamo portavoce di tutte le 1.200 imprese che operano nel turismo della regione – prosegue Debellini -. . Se dovesse scattare la zona rossa, avremmo una tragedia più grande dell’anno scorso, perché quest’anno abbiamo assunto personale e abbiamo programmato“. Non solo: “Pioveranno le disdette e l’unico risultato sarebbe che banche e proprietari delle strutture pretenderemmo il rispetto degli accordi presi dagli albergatori, visto che comunque sono rimasti aperti”.

Infine la denuncia: “Ci hanno detto che per le terapie intensive serve il nuovo ospedale, tra dieci anni. Allora mi auguro che le informazioni che ci hanno dato siano inattendibili perché altrimenti ci sarebbe da chiedere le dimissioni dell’intera giunta regionale. L’Asl di Aosta ha chiuso il bilancio in attivo, ma non facciamo le terapie intensive. Allora qui ci deve essere qualcosa che va chiarito”.