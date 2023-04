Club del Sole insieme al Milanese Imbruttito per comunicare i nuovi concept dell’open air Un sito dedicato per acquistare dei soggiorni vacanza da veri Imbruttiti. E’ una della declinazioni della partnership tra Club del Sole e il milanese più famoso d’Italia. Una collaborazione nata dall’esigenza di comunicare il nuovo posizionamento dell’offerta open air, che si è tradotta anche in un video ad hoc. Il cortometraggio, con tono ironico e divertente, tipico del Milanese Imbruttito, vuole mettere in risalto le caratteristiche principali di una vacanza in un villaggio Club del Sole: connubio tra comfort e natura, un’ampia proposta enogastronomica dedicata alla cucina del territorio, un ricco programma di animazione ed esperienze alla scoperta dei dintorni, l’attenzione alla tecnologia e alla digitalizzazione. Tutti elementi distintivi dell’offerta del gruppo, che si possono vivere nei suoi 20 villaggi in sette regioni d’Italia. Non possono inoltre mancare speciali attenzioni per gli amici a quattro zampe, per i quali Club del Sole ha pensato a un protocollo di ospitalità dedicato, il Family Dog Friendly, e servizi tailor-made, tra cui aree di sgambamento, spiagge dedicate, dog sitter e dog trainer, piscine per cani e l’immancabile Bau Box di benvenuto.

