Club del Sole chiude l’estate con il 51% di presenze in più rispetto al 2019 “La nostra storia è il racconto di un’avventura; un’avventura che continua tutt’ora”: queste le parole di Riccardo Giondi, fondatore e presidente di Club del Sole. L’operatore open air ha tirato le somme su una stagione estiva dai numeri interessanti e tracciato le linee guida per il futuro. Sono state in particolare 3 milioni le presenze registrate a fine estate 2022 (il 51% in più rispetto al 2019), per un fatturato complessivo di 80 milioni di euro. “Stiamo intercettando anche nuovi mercati – spiega Angelo Cartelli, direttore generale della compagnia -. I dati estivi hanno registrato un ritorno di turisti stranieri, con le loro presenze nei nostri villaggi pari al 38%. Noi ora puntiamo a raggiungere il 45% per il 2023. In un’ottica di un continuo potenziamento dell’offerta, abbiamo operato inoltre rilevanti investimenti che hanno coinvolto diverse strutture del gruppo”. Il cliente post-Covid è alla ricerca di un maggiore contatto con la natura e di una nuova dimensione di vita: “E noi, nei nostri villaggi, offriamo un tipo di esperienza che si vorrebbe vivere sempre: la vita, come dovrebbe essere sempre – aggiunge Cartelli -. Un’esperienza di vacanza a contatto con gli altri e con la natura, completa di quegli elementi che nella quotidianità abbiamo perso, piena di valori. Questo sarà il nostro nuovo posizionamento per il futuro”. “Risultati tanto positivi ci spronano verso nuovi investimenti, nuovi mercati e acquisizioni – conclude infine il ceo del Club del Sole, Francesco Giondi -: cinque operazioni già in pipeline andranno quindi a consolidare la nostra presenza in Abruzzo, Marche, Emilia Romagna, Veneto e Friuli, nonché Trentino Alto Adige. Quest’ultima operazione ci permetterà tra l’altro di destagionalizzare l’offerta assicurando continuità occupazionale al personale”.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 431857 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Oltre 5 milioni di euro di vendite nei soli mesi tra marzo e settembre, con un numero di clienti partiti che ha superato quota 3.500 unità. Si presenta così al mercato la nuova rete Travel Angels. Fondata lo scorso gennaio da Deborah Rainis, direttore tecnico di agenzia da oltre 20 anni, raccoglie oggi 50 consulenti di viaggio. La nuova realtà sarà quindi presente alla fiera di Rimini (pad. C3 - 020), per presentare la propria offerta rivolta a consulenti di viaggio, ex agenti di viaggio e blogger/influencer venditori, nonché il nuovo sito www.travelangels.it. Proprio l'indirizzo web è una delle grandi novità, in quanto è stato pensato ed è strutturato per raccogliere le richieste dei clienti e permettere quindi ai consulenti di lavorare in modo mirato su segmento di specializzazione, con il vantaggio di ridurre al minimo richieste da clientela non in target con le proprie competenze e le pratiche non chiuse. L’idea che porta Travel Angels nel settore è infatti quella di organizzare il lavoro per specializzazioni, così da rispondere in modo più efficace ed efficiente ai bisogni dei viaggiatori e garantire al contempo una miglior gestione del lavoro per il professionista. “Il nostro nome ispira il nostro intento: essere gli angeli custodi di ogni viaggiatore - spiega Deborah Rainis -. Il nostro scopo è sintetizzato nel nostro motto: diventare la figura di riferimento, la persona di cui potersi fidare, la professionalità a cui potersi affidare nel momento in cui si pensa di viaggiare. E oggi, che in seguito alla pandemia il bisogno di sicurezza, la garanzia di assistenza, la necessità di supporto sono diventati improvvisamente fondamentali, è necessario rimettere in gioco la grande professionalità del consulente di viaggio, che merita il giusto riconoscimento per il suo lavoro e per la sua assistenza” [post_title] => La nuova rete Travel Angels ha realizzato oltre 5 mln di euro di vendite in soli sette mesi [post_date] => 2022-10-07T10:52:03+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1665139923000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 431849 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => “La nostra storia è il racconto di un’avventura; un’avventura che continua tutt’ora”: queste le parole di Riccardo Giondi, fondatore e presidente di Club del Sole. L'operatore open air ha tirato le somme su una stagione estiva dai numeri interessanti e tracciato le linee guida per il futuro. Sono state in particolare 3 milioni le presenze registrate a fine estate 2022 (il 51% in più rispetto al 2019), per un fatturato complessivo di 80 milioni di euro. “Stiamo intercettando anche nuovi mercati – spiega Angelo Cartelli, direttore generale della compagnia -. I dati estivi hanno registrato un ritorno di turisti stranieri, con le loro presenze nei nostri villaggi pari al 38%. Noi ora puntiamo a raggiungere il 45% per il 2023. In un’ottica di un continuo potenziamento dell’offerta, abbiamo operato inoltre rilevanti investimenti che hanno coinvolto diverse strutture del gruppo”. Il cliente post-Covid è alla ricerca di un maggiore contatto con la natura e di una nuova dimensione di vita: “E noi, nei nostri villaggi, offriamo un tipo di esperienza che si vorrebbe vivere sempre: la vita, come dovrebbe essere sempre – aggiunge Cartelli -. Un’esperienza di vacanza a contatto con gli altri e con la natura, completa di quegli elementi che nella quotidianità abbiamo perso, piena di valori. Questo sarà il nostro nuovo posizionamento per il futuro”. “Risultati tanto positivi ci spronano verso nuovi investimenti, nuovi mercati e acquisizioni – conclude infine il ceo del Club del Sole, Francesco Giondi -: cinque operazioni già in pipeline andranno quindi a consolidare la nostra presenza in Abruzzo, Marche, Emilia Romagna, Veneto e Friuli, nonché Trentino Alto Adige. Quest’ultima operazione ci permetterà tra l'altro di destagionalizzare l'offerta assicurando continuità occupazionale al personale”. [post_title] => Club del Sole chiude l'estate con il 51% di presenze in più rispetto al 2019 [post_date] => 2022-10-07T10:33:18+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1665138798000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 431845 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Fatturato in crescita del 20% rispetto all'anno pre-Covid 2019 per l'estate firmata Bluserena. Il gruppo ha in particolare registrato 1,2 milioni di presenze nelle sue 4.400 camere distribuite in 13 villaggi e resort mare a 4 e 5 stelle in Sardegna, Sicilia, Calabria, Puglia, Abruzzo. A trainare le performance, anche il costante investimento della compagnia sul miglioramento di strutture e servizi, favorito tra l'altro dall'acquisizione della stessa Blu Serena da parte del gruppo spagnolo Azora European Hotel & Leisure. L'operazione ha previsto infatti fin da subito un impegno di 30 milioni di euro per rinnovare i villaggi e progettare nuovi servizi per il cliente. L’estate 2022 è stata in particolare una stagione caratterizzata da importanti collaborazioni e attività, che hanno arricchito l’offerta di soggiorno nelle strutture della compagnia: grazie per esempio alla partnership con Toys Center e alla conferma della pluriennale collaborazione con le radio del gruppo Rtl 102.5, che hanno trasmesso live dal resort Is Serenas Badesi in Sardegna nei mesi di luglio e agosto. Inoltre, il complesso Ethra Reserve in Puglia, per qualche giorno si è trasformato in un set d’eccezione, ospitando il video clip della hit estiva dell’artista multiplatino Rocco Hunt con Elettra Lamborghini e Lola Índigo. Conclusa la stagione estiva, Bluserena si trasferisce ora sulla neve e dal 23 dicembre accoglierà i propri ospiti nel 4 stelle hotel Sansicario Majestic, a pochi chilometri da Sestriere. [post_title] => Bluserena: fatturato in crescita del 20% rispetto al 2019 [post_date] => 2022-10-07T10:16:03+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1665137763000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 431834 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il direttore generale tour operating di Alpitour World, Pier Ezhaya, è stato confermato dall'assemblea dell'associazione alla presidenza di Astoi Confindustria Viaggi per il secondo mandato consecutivo. Resterà in carica per il periodo 2022-2025 e guiderà anche il fondo Astoi a tutela dei viaggiatori. Ezhaya ha già ricoperto la carica di presidente nel biennio 2020-2022 e di vicepresidente vicario dal 2014 al 2018. "Il biennio 2020-2022 è stato estremamente sfidante: ci siamo dovuti confrontare con due governi, presidenza Conte 2 e Draghi, facendo sempre fatica a far emergere l’importanza di questo comparto, ancora troppo distante dalle priorità del governo - sottolinea lo stesso Ezhaya -. Ora dovremo relazionarci con un terzo governo, auspicando che riesca a comprendere le peculiarità e i bisogni del turismo organizzato. Prossimi obiettivi della nostra associazione saranno la prosecuzione del dialogo con le istituzioni, in particolare sui fondi stanziati ma non ancora erogati, e la ripresa delle strategie concrete del nostro core business. Vogliamo, infatti, essere parte attiva del Piano strategico per il turismo. Abbiamo tante incognite davanti a noi e non possiamo prevederle tutte, come ci ha insegnato la pandemia; ci portiamo via però, al termine di questa lunga crisi, anche una grande certezza ed è quella di aver capito, semmai ce ne fosse stato bisogno, che questo settore è coriaceo e forte, si piega ma non si spezza, fa leva sulla passione e sui valori umani che sono intrinseci del nostro mestiere per resistere e difendersi. E forse da questa pandemia abbiamo anche imparato che dobbiamo restare uniti, saper fare sistema prima di competere, creare valore prima delle quote di mercato che poi, nel caso, arriveranno da sole. Mi auguro perciò di collaborare efficacemente con le altre associazioni del settore, in particolare quelle del turismo organizzato come fin qui ho fatto, affinché si possa essere più forti e credibili nei confronti delle istituzioni e dei media". In base a quanto previsto dallo statuto, il presidente Astoi ha quindi nominato il vice presidente vicario, affidando l’incarico ad Andrea Mele (Viaggi del Mappamondo), mentre l’assemblea ha eletto Marco Peci (Quality Group) in qualità di vice presidente elettivo. Risultano inoltre eletti nel consiglio direttivo Lorenzo Agati (Wep), Mario Aprea (Ota Viaggi), Davide Catania (Alidays) , Michele Mosca (Guiness Travel), Frederic Naar (Naar To), Roberto Pagliara (Nicolaus Tour), Stefano Pompili (Veratour), Fabio Savelloni (Idee per Viaggiare), Carlo Schiavon (Costa Crociere), Ludovico Scortichini (Go World), Stefano Maria Simei (Th Resorts) e Andrea Vannucci (Sporting Vacanze). Sono stati eletti membri del collegio dei revisori dei conti Alessandro Seghi (gruppo Alpitour), Andrea Angeli (Quality Group), Giuseppe Tanzarella (Nicolaus Tour), nonché membri del collegio dei probiviri Francesco Caputo (Inter-Studio Viaggi), Mario Di Nicolantonio (Dimensione Turismo) e Armanda Vendemini (Boscolo Tours). Il collegio dei revisori dei conti del fondo Astoi è invece composto da Fabio Piciucchi, nonché ancora da Alessandro Seghi (gruppo Alpitour) e Giuseppe Tanzarella (Nicolaus Tour). Il Presidente Pier Ezhaya lavorerà in squadra e con il supporto dei due vicepresidenti, del consiglio direttivo e del direttore generale Flavia Franceschini; sarà inoltre affiancato da otto deleghe esecutive: rapporti con i vettori aerei; rapporti con le associazioni estere; gestione piattaforma osservatorio Astoi; gestione piattaforma Adv overview; marketing ed eventi; coordinamento delle commissioni; studi di settore e formazione; rapporti con enti del turismo. Ci saranno poi tre commissioni (education, Italia e tailor made) e quattro gruppi di lavoro (fiscale, legale, amministrazione del personale e spedizione cataloghi). Risultano inoltre eletti nel consiglio direttivo del fondo Astoi a tutela dei viaggiatori Mario Aprea (Ota Viaggi), Frederic Naar (Naar To); Roberto Pagliara (Nicolaus Tour); Marco Peci (Quality Group), Fabio Savelloni (Idee per Viaggiare) e Stefano Pompili (Veratour). Tra gli obiettivi per il triennio 2022-2025, si segnalano la prosecuzione del dialogo con le istituzioni, per veder distribuiti i fondi non ancora assegnati, pari a 39,3 milioni di euro. L'intenzione, inoltre, di dedicarsi finalmente alle strategie che durante l’emergenza pandemica erano state congelate, in particolare al fine di potenziare i rapporti con le associazioni estere e con un focus sulla delega agli studi di settore e alla formazione in uno scenario economico e turistico in continuo mutamento. Il tutto senza dimenticare la validità di un progetto federativo con le altre associazioni, affinché si possa essere più forti e credibili nei confronti di istituzioni e media. [post_title] => Pier Ezhaya confermato alla presidenza Astoi: "Siamo un settore coriaceo" [post_date] => 2022-10-07T10:00:26+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza [1] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza [1] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1665136826000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 431828 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => I turisti italiani in Spagna nei primi otto mesi del 2022 hanno recuperato l'86% dei numeri pre-pandemia. Tra gennaio e agosto 2.721.503 di nostri connazionali si sono recati nel Paese, con un incremento del 224% sul 2021, 639.323 presenze nel solo mese di agosto. Numeri che confermano il ritorno a livello globale dei turisti stranieri in Spagna: 48,1 milioni negli otto mesi considerati. "Questi dati sono molto positivi - dichiara Isabel Garaña, Console aggiunto e direttrice dell’Ente Spagnolo del Turismo di Milano, alla II Convention di Turespaña - con l’incremento nel mese di agosto del 106,4% di presenze rispetto all’anno scorso. Spiccano, inoltre, i dati sulla spesa turistica degli italiani che fino ad agosto è arrivata quasi ai livelli dello stesso periodo del 2019 (oltre il 94%)». La spesa media giornaliera dei visitatori italiani è di 1.030 euro (148 euro al giorno) per un totale di 2.418.000 euro. Destinazione prediletta degli italiani è la Cataluña, seguita dalle Baleari, poi Canarie, Comunità Valenciana e Andalusia; infine Madrid. Dall’Italia è arrivato il 9,2% del totale dei viaggiatori in aereo, registrando così una crescita del 69,1%; nell’80% dei casi, inoltre, gli italiani hanno scelto le compagnie a basso costo. La durata della permanenza in Spagna dei turisti italiani in agosto è mediamente di 6,9 giorni. [post_title] => Spagna: oltre 2,7 milioni di turisti italiani nei primi otto mesi del 2022 [post_date] => 2022-10-07T09:25:01+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1665134701000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 431823 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_431824" align="alignright" width="300"] 787 ZA005 First Flight Air to AirK64962-15_FA256205[/caption] Lot ha siglato un accordo di interline con JetBlue Airways che consentirà ai passeggeri in partenza da Varsavia per gli Stati Uniti di proseguire il loro viaggio verso le oltre 100 destinazioni del network della compagnia americana. Dal suo hub nella capitale polacca Lot vola attualmente fino a 35 volte alla settimana verso le città statunitensi di New York (aeroporti di Newark e Jfk), Miami, Chicago e Los Angeles. La compagnia prevede inoltre di riprendere i voli verso gli Usa da Budapest, entro l'estate del 2023. Grazie al nuovo accordo con JetBlue Airways, i passeggeri Lot possono ora raggiungere molte altre destinazioni negli Stati Uniti, come Boston, Las Vegas, Orlando, San Francisco e Seattle, nonché in America Latina, a Porto Rico e nella Repubblica Dominicana.. "Questo nuovo accordo ci permette di offrire ai nostri passeggeri molte più opzioni di volo in Nord America - spiega Michal Fijol, chief commercial officer del vettore polacco - . Possono prenotare un'unica tariffa verso la loro destinazione finale, con un solo biglietto e possono, naturalmente, imbarcare il loro bagaglio fino alla destinazione finale. Voliamo da Varsavia verso gli Stati Uniti da 50 anni e vediamo una domanda sempre più alta dalla Polonia, da numerosi altri Paesi europei e ora anche dall'India". [post_title] => Lot sigla un accordo di interline con JetBlue Airways [post_date] => 2022-10-07T09:00:49+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1665133249000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 431800 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una cifra pari a 85 milioni di euro: è arrivata la conferma di quanto il Ministero del Turismo mette a disposizione per la digitalizzazione delle agenzie di viaggio e tour operator, secondo quanto già previsto dal Pnrr. Le domande potranno essere presentate a partire da mercoledì prossimo, 12 ottobre, sul sito di Invitalia: avranno diritto ad accedere anche gli operatori che avevano già beneficiato del precedente bando. “Si tratta di un intervento che punta ad utilizzare al meglio le risorse messe a disposizione del Pnrr per migliorare l’efficienza dell’offerta turistica" commenta Massimo Garavaglia, ministro del Turismo. [post_title] => Agenzie e to: dal Pnrr arrivano 85 milioni di euro per la digitalizzazione [post_date] => 2022-10-06T13:31:51+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1665063111000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 431810 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Stagione estiva da incorniciare per IOBUS, la compagnia tutta italiana di bus turistici per tours cittadini: nei mesi clou del periodo estivo – da maggio a metà settembre – sono stati trasportati quasi 100mila passeggeri, con picchi di 18-20mila turisti nei mesi di luglio ed agosto. “In pochi mesi dall’avvìo dell’attività la nostra start-up – commenta Giuseppe Cilia, presidente di Iobus - ha fatto registrare perfomance superiori alle aspettative, in taluni giorni siamo andati sold out, seguendo il trend di ripresa turistica nella Capitale. Abbiamo anche scelto di adottare un pricing adeguato all’alto standard del nostro servizio che ci è stato riconosciuto dai commenti sui social. Prosegue poi con nostra grande soddisfazione la collaborazione operativa con Itabus, un player d’eccellenza nel trasporto su gomma a lunga percorrenza”. A certificare il successo di Iobus ci sono state poi le recensioni postate sui social e sulle piattaforme OTA dove, come sottolinea Fabiola Cilia, general manager di Iobus: “Sono stati espressi lusinghieri giudizi sul nostro servizio, sulla componente digitale con i commentari in 8 lingue ed una audio-guida per bambini, e ancora sulla cortesia, efficienza del nostro staff e sulla pulizia a bordo dei bus. In generale l’indice di gradimento del nostro prodotto, in una scala da 1 a cinque, si è attestato sui 4 punti, facendo risultare Iobus tra le migliori compagnie di tours nella Capitale”. Dunque una prima stagione operativa che rappresenta un promettente viatico per il futuro di Iobus, già pianificato: “Oltre ad aver potenziato il nostro personale con nuove assunzioni – aggiunge infatti Fabiola Cilia - abbiamo raggiunto accordi commerciali con le maggiori OTA internazionali, da GetYouGuide a Booking, da Isango ad Attraction World; e conclusa una importante partnership con ‘Tickets’. Stiamo poi chiudendo una intesa con Musement e con una OTA particolarmente forte nei mercati asiatici. Sempre per la stagione 2023 è previsto l’aumento della flotta a 8 bus che garantiranno una frequenza del servizio ogni 12 minuti”. Riguardo infine al potenziamento del prodotto, Iobus ha già diversificato l’offerta con i tours delle catacombe, col servizio per l’Outlet di Castel Romano e la vendita diretta dei biglietti per i Musei Vaticani. E ora sono in via di allestimento altri Info-point in città: accanto ai punti vendita di Piazza dei Cinquecento (Stazione Termini), Via IV Novembre, Via della Conciliazione, Piazza San Silvestro, infatti, verranno assicurati altri 20 punti-vendita nel centro-città grazie ad accordi di esclusiva raggiunti con alcune edicole storiche nel cuore della Capitale. [post_title] => Iobus chiude la stagione estiva a pieno regime, 100mila pax da maggio [post_date] => 2022-10-06T13:06:06+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1665061566000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 431797 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_412544" align="alignright" width="300"] Roberta Garibaldi, ad Enit[/caption] Enit porta l'offerta congressuale italiana sul palcoscenico di Imex America, in calendario dall’11 al 13 ottobre prossimi. Ottime le performance dell’Europa per numero di meeting internazionali promossi dalle associazioni: nella Top 20 Destination Performance Index di Icca, il 70% dei paesi e l’80% delle città sono destinazioni europee. Seguono i Paesi asiatici (15%) e i Paesi nordamericani (10%), mentre l’Oceania, rappresentata dall'Australia, ha una quota di mercato del 5%. La Spagna balza di 2 posizioni rispetto al 2019 e diventa la seconda destinazione per meeting a livello globale, dopo gli Stati Uniti che restano saldi al primo posto per numero di congressi ospitati. Dopo la Germania al 3° e la Francia al 4°, l'Italia nel 2021 ottiene il 5° posto, scavalcando il Regno Unito che scende di una posizione rispetto al 2019. Nella classifica delle città, Roma entra nelle prime 20 posizioni e si piazza al 16° posto. Nel 2021 in Italia sono stati realizzati complessivamente 86.438 eventi in presenza o in formato ibrido con una crescita del +23,7% rispetto al 2020, per un totale di 4.585.433 partecipanti (+14,7% sul 2020). Sempre lo scorso anno, la spesa internazionale per viaggi d’affari in Italia nel 2021, circa 4,3 miliardi di euro (+50,8% sul 2020), è cresciuta più di quella per vacanze (+16,8%). Sono 10,8 milioni i viaggiatori internazionali in Italia per motivi di lavoro/affari nel 2021 (+18,2% sul 2020) per un totale di circa 33 milioni di notti (+16,7%). (Fonte Ufficio Studi su dati Banca d’Italia) Nei primi 6 mesi del 2022, i viaggiatori dall’estero in Italia per motivi di lavoro spendono quasi 3 miliardi di euro (fonte: Ufficio Studi su dati Banca d’Italia – 2022 provvisori). Il settore mice troverà il vigore di un tempo nel 2026. "Il successo dei meeting face to face dovrà essere basato in futuro sulla qualità dei contenuti e l’apporto che la destinazione può dare al raggiungimento degli obiettivi dell’evento, l’affiancamento di elementi virtuali, l’offerta di un’effettiva esperienza di networking, la sostenibilità" dichiara l'ad Enit, Roberta Garibaldi. "Se analizziamo i dati disponibili ci rendiamo conto di quanto sia aumentata la determinazione di fattori come la reputazione, l’accessibilità dei luoghi, i fattori ambientali, il clima, le opportunità extra conferenze, le caratteristiche delle strutture ricettive per qualità e standard di sicurezza e come ci si orienti anche su strutture con meno camere con un’ospitalità più familiare. E’ cresciuto l’interesse per strutture con aree esterne con flessibilità degli spazi, attenzione alla sostenibilità e all’enogastronomia e con avanzata dotazione tecnologica”. [post_title] => Enit porta l'Italia a Imex America: il nostro Paese è la quinta destinazione Mice al mondo [post_date] => 2022-10-06T12:41:01+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1665060061000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "club del sole chiude lestate con il 51 di presenze in piu rispetto al 2019" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":66,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":3518,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"431857","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Oltre 5 milioni di euro di vendite nei soli mesi tra marzo e settembre, con un numero di clienti partiti che ha superato quota 3.500 unità. Si presenta così al mercato la nuova rete Travel Angels. Fondata lo scorso gennaio da Deborah Rainis, direttore tecnico di agenzia da oltre 20 anni, raccoglie oggi 50 consulenti di viaggio. La nuova realtà sarà quindi presente alla fiera di Rimini (pad. C3 - 020), per presentare la propria offerta rivolta a consulenti di viaggio, ex agenti di viaggio e blogger/influencer venditori, nonché il nuovo sito www.travelangels.it.\r

\r

Proprio l'indirizzo web è una delle grandi novità, in quanto è stato pensato ed è strutturato per raccogliere le richieste dei clienti e permettere quindi ai consulenti di lavorare in modo mirato su segmento di specializzazione, con il vantaggio di ridurre al minimo richieste da clientela non in target con le proprie competenze e le pratiche non chiuse. L’idea che porta Travel Angels nel settore è infatti quella di organizzare il lavoro per specializzazioni, così da rispondere in modo più efficace ed efficiente ai bisogni dei viaggiatori e garantire al contempo una miglior gestione del lavoro per il professionista.\r

\r

“Il nostro nome ispira il nostro intento: essere gli angeli custodi di ogni viaggiatore - spiega Deborah Rainis -. Il nostro scopo è sintetizzato nel nostro motto: diventare la figura di riferimento, la persona di cui potersi fidare, la professionalità a cui potersi affidare nel momento in cui si pensa di viaggiare. E oggi, che in seguito alla pandemia il bisogno di sicurezza, la garanzia di assistenza, la necessità di supporto sono diventati improvvisamente fondamentali, è necessario rimettere in gioco la grande professionalità del consulente di viaggio, che merita il giusto riconoscimento per il suo lavoro e per la sua assistenza”","post_title":"La nuova rete Travel Angels ha realizzato oltre 5 mln di euro di vendite in soli sette mesi","post_date":"2022-10-07T10:52:03+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1665139923000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"431849","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"“La nostra storia è il racconto di un’avventura; un’avventura che continua tutt’ora”: queste le parole di Riccardo Giondi, fondatore e presidente di Club del Sole. L'operatore open air ha tirato le somme su una stagione estiva dai numeri interessanti e tracciato le linee guida per il futuro. Sono state in particolare 3 milioni le presenze registrate a fine estate 2022 (il 51% in più rispetto al 2019), per un fatturato complessivo di 80 milioni di euro. “Stiamo intercettando anche nuovi mercati – spiega Angelo Cartelli, direttore generale della compagnia -. I dati estivi hanno registrato un ritorno di turisti stranieri, con le loro presenze nei nostri villaggi pari al 38%. Noi ora puntiamo a raggiungere il 45% per il 2023. In un’ottica di un continuo potenziamento dell’offerta, abbiamo operato inoltre rilevanti investimenti che hanno coinvolto diverse strutture del gruppo”.\r

\r

Il cliente post-Covid è alla ricerca di un maggiore contatto con la natura e di una nuova dimensione di vita: “E noi, nei nostri villaggi, offriamo un tipo di esperienza che si vorrebbe vivere sempre: la vita, come dovrebbe essere sempre – aggiunge Cartelli -. Un’esperienza di vacanza a contatto con gli altri e con la natura, completa di quegli elementi che nella quotidianità abbiamo perso, piena di valori. Questo sarà il nostro nuovo posizionamento per il futuro”.\r

\r

“Risultati tanto positivi ci spronano verso nuovi investimenti, nuovi mercati e acquisizioni – conclude infine il ceo del Club del Sole, Francesco Giondi -: cinque operazioni già in pipeline andranno quindi a consolidare la nostra presenza in Abruzzo, Marche, Emilia Romagna, Veneto e Friuli, nonché Trentino Alto Adige. Quest’ultima operazione ci permetterà tra l'altro di destagionalizzare l'offerta assicurando continuità occupazionale al personale”.","post_title":"Club del Sole chiude l'estate con il 51% di presenze in più rispetto al 2019","post_date":"2022-10-07T10:33:18+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1665138798000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"431845","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Fatturato in crescita del 20% rispetto all'anno pre-Covid 2019 per l'estate firmata Bluserena. Il gruppo ha in particolare registrato 1,2 milioni di presenze nelle sue 4.400 camere distribuite in 13 villaggi e resort mare a 4 e 5 stelle in Sardegna, Sicilia, Calabria, Puglia, Abruzzo. A trainare le performance, anche il costante investimento della compagnia sul miglioramento di strutture e servizi, favorito tra l'altro dall'acquisizione della stessa Blu Serena da parte del gruppo spagnolo Azora European Hotel & Leisure. L'operazione ha previsto infatti fin da subito un impegno di 30 milioni di euro per rinnovare i villaggi e progettare nuovi servizi per il cliente.\r

\r

L’estate 2022 è stata in particolare una stagione caratterizzata da importanti collaborazioni e attività, che hanno arricchito l’offerta di soggiorno nelle strutture della compagnia: grazie per esempio alla partnership con Toys Center e alla conferma della pluriennale collaborazione con le radio del gruppo Rtl 102.5, che hanno trasmesso live dal resort Is Serenas Badesi in Sardegna nei mesi di luglio e agosto. Inoltre, il complesso Ethra Reserve in Puglia, per qualche giorno si è trasformato in un set d’eccezione, ospitando il video clip della hit estiva dell’artista multiplatino Rocco Hunt con Elettra Lamborghini e Lola Índigo. Conclusa la stagione estiva, Bluserena si trasferisce ora sulla neve e dal 23 dicembre accoglierà i propri ospiti nel 4 stelle hotel Sansicario Majestic, a pochi chilometri da Sestriere.","post_title":"Bluserena: fatturato in crescita del 20% rispetto al 2019","post_date":"2022-10-07T10:16:03+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1665137763000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"431834","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il direttore generale tour operating di Alpitour World, Pier Ezhaya, è stato confermato dall'assemblea dell'associazione alla presidenza di Astoi Confindustria Viaggi per il secondo mandato consecutivo. Resterà in carica per il periodo 2022-2025 e guiderà anche il fondo Astoi a tutela dei viaggiatori. Ezhaya ha già ricoperto la carica di presidente nel biennio 2020-2022 e di vicepresidente vicario dal 2014 al 2018.\r

\r

\"Il biennio 2020-2022 è stato estremamente sfidante: ci siamo dovuti confrontare con due governi, presidenza Conte 2 e Draghi, facendo sempre fatica a far emergere l’importanza di questo comparto, ancora troppo distante dalle priorità del governo - sottolinea lo stesso Ezhaya -. Ora dovremo relazionarci con un terzo governo, auspicando che riesca a comprendere le peculiarità e i bisogni del turismo organizzato. Prossimi obiettivi della nostra associazione saranno la prosecuzione del dialogo con le istituzioni, in particolare sui fondi stanziati ma non ancora erogati, e la ripresa delle strategie concrete del nostro core business. Vogliamo, infatti, essere parte attiva del Piano strategico per il turismo. Abbiamo tante incognite davanti a noi e non possiamo prevederle tutte, come ci ha insegnato la pandemia; ci portiamo via però, al termine di questa lunga crisi, anche una grande certezza ed è quella di aver capito, semmai ce ne fosse stato bisogno, che questo settore è coriaceo e forte, si piega ma non si spezza, fa leva sulla passione e sui valori umani che sono intrinseci del nostro mestiere per resistere e difendersi. E forse da questa pandemia abbiamo anche imparato che dobbiamo restare uniti, saper fare sistema prima di competere, creare valore prima delle quote di mercato che poi, nel caso, arriveranno da sole. Mi auguro perciò di collaborare efficacemente con le altre associazioni del settore, in particolare quelle del turismo organizzato come fin qui ho fatto, affinché si possa essere più forti e credibili nei confronti delle istituzioni e dei media\".\r

\r

In base a quanto previsto dallo statuto, il presidente Astoi ha quindi nominato il vice presidente vicario, affidando l’incarico ad Andrea Mele (Viaggi del Mappamondo), mentre l’assemblea ha eletto Marco Peci (Quality Group) in qualità di vice presidente elettivo. Risultano inoltre eletti nel consiglio direttivo Lorenzo Agati (Wep), Mario Aprea (Ota Viaggi), Davide Catania (Alidays) , Michele Mosca (Guiness Travel), Frederic Naar (Naar To), Roberto Pagliara (Nicolaus Tour), Stefano Pompili (Veratour), Fabio Savelloni (Idee per Viaggiare), Carlo Schiavon (Costa Crociere), Ludovico Scortichini (Go World), Stefano Maria Simei (Th Resorts) e Andrea Vannucci (Sporting Vacanze). Sono stati eletti membri del collegio dei revisori dei conti Alessandro Seghi (gruppo Alpitour), Andrea Angeli (Quality Group), Giuseppe Tanzarella (Nicolaus Tour), nonché membri del collegio dei probiviri Francesco Caputo (Inter-Studio Viaggi), Mario Di Nicolantonio (Dimensione Turismo) e Armanda Vendemini (Boscolo Tours). Il collegio dei revisori dei conti del fondo Astoi è invece composto da Fabio Piciucchi, nonché ancora da Alessandro Seghi (gruppo Alpitour) e Giuseppe Tanzarella (Nicolaus Tour).\r

\r

Il Presidente Pier Ezhaya lavorerà in squadra e con il supporto dei due vicepresidenti, del consiglio direttivo e del direttore generale Flavia Franceschini; sarà inoltre affiancato da otto deleghe esecutive: rapporti con i vettori aerei; rapporti con le associazioni estere; gestione piattaforma osservatorio Astoi; gestione piattaforma Adv overview; marketing ed eventi; coordinamento delle commissioni; studi di settore e formazione; rapporti con enti del turismo. Ci saranno poi tre commissioni (education, Italia e tailor made) e quattro gruppi di lavoro (fiscale, legale, amministrazione del personale e spedizione cataloghi). Risultano inoltre eletti nel consiglio direttivo del fondo Astoi a tutela dei viaggiatori Mario Aprea (Ota Viaggi), Frederic Naar (Naar To); Roberto Pagliara (Nicolaus Tour); Marco Peci (Quality Group), Fabio Savelloni (Idee per Viaggiare) e Stefano Pompili (Veratour).\r

\r

Tra gli obiettivi per il triennio 2022-2025, si segnalano la prosecuzione del dialogo con le istituzioni, per veder distribuiti i fondi non ancora assegnati, pari a 39,3 milioni di euro. L'intenzione, inoltre, di dedicarsi finalmente alle strategie che durante l’emergenza pandemica erano state congelate, in particolare al fine di potenziare i rapporti con le associazioni estere e con un focus sulla delega agli studi di settore e alla formazione in uno scenario economico e turistico in continuo mutamento. Il tutto senza dimenticare la validità di un progetto federativo con le altre associazioni, affinché si possa essere più forti e credibili nei confronti di istituzioni e media.","post_title":"Pier Ezhaya confermato alla presidenza Astoi: \"Siamo un settore coriaceo\"","post_date":"2022-10-07T10:00:26+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza","topnews"],"post_tag_name":["In evidenza","Top News"]},"sort":[1665136826000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"431828","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"I turisti italiani in Spagna nei primi otto mesi del 2022 hanno recuperato l'86% dei numeri pre-pandemia. Tra gennaio e agosto 2.721.503 di nostri connazionali si sono recati nel Paese, con un incremento del 224% sul 2021, 639.323 presenze nel solo mese di agosto. Numeri che confermano il ritorno a livello globale dei turisti stranieri in Spagna: 48,1 milioni negli otto mesi considerati.\r

\r

\"Questi dati sono molto positivi - dichiara Isabel Garaña, Console aggiunto e direttrice dell’Ente Spagnolo del Turismo di Milano, alla II Convention di Turespaña - con l’incremento nel mese di agosto del 106,4% di presenze rispetto all’anno scorso. Spiccano, inoltre, i dati sulla spesa turistica degli italiani che fino ad agosto è arrivata quasi ai livelli dello stesso periodo del 2019 (oltre il 94%)». La spesa media giornaliera dei visitatori italiani è di 1.030 euro (148 euro al giorno) per un totale di 2.418.000 euro.\r

\r

Destinazione prediletta degli italiani è la Cataluña, seguita dalle Baleari, poi Canarie, Comunità Valenciana e Andalusia; infine Madrid. Dall’Italia è arrivato il 9,2% del totale dei viaggiatori in aereo, registrando così una crescita del 69,1%; nell’80% dei casi, inoltre, gli italiani hanno scelto le compagnie a basso costo. La durata della permanenza in Spagna dei turisti italiani in agosto è mediamente di 6,9 giorni.","post_title":"Spagna: oltre 2,7 milioni di turisti italiani nei primi otto mesi del 2022","post_date":"2022-10-07T09:25:01+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1665134701000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"431823","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_431824\" align=\"alignright\" width=\"300\"] 787 ZA005 First Flight Air to AirK64962-15_FA256205[/caption]\r

\r

Lot ha siglato un accordo di interline con JetBlue Airways che consentirà ai passeggeri in partenza da Varsavia per gli Stati Uniti di proseguire il loro viaggio verso le oltre 100 destinazioni del network della compagnia americana.\r

\r

Dal suo hub nella capitale polacca Lot vola attualmente fino a 35 volte alla settimana verso le città statunitensi di New York (aeroporti di Newark e Jfk), Miami, Chicago e Los Angeles. La compagnia prevede inoltre di riprendere i voli verso gli Usa da Budapest, entro l'estate del 2023. Grazie al nuovo accordo con JetBlue Airways, i passeggeri Lot possono ora raggiungere molte altre destinazioni negli Stati Uniti, come Boston, Las Vegas, Orlando, San Francisco e Seattle, nonché in America Latina, a Porto Rico e nella Repubblica Dominicana..\r

\r

\"Questo nuovo accordo ci permette di offrire ai nostri passeggeri molte più opzioni di volo in Nord America - spiega Michal Fijol, chief commercial officer del vettore polacco - . Possono prenotare un'unica tariffa verso la loro destinazione finale, con un solo biglietto e possono, naturalmente, imbarcare il loro bagaglio fino alla destinazione finale. Voliamo da Varsavia verso gli Stati Uniti da 50 anni e vediamo una domanda sempre più alta dalla Polonia, da numerosi altri Paesi europei e ora anche dall'India\".","post_title":"Lot sigla un accordo di interline con JetBlue Airways","post_date":"2022-10-07T09:00:49+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1665133249000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"431800","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una cifra pari a 85 milioni di euro: è arrivata la conferma di quanto il Ministero del Turismo mette a disposizione per la digitalizzazione delle agenzie di viaggio e tour operator, secondo quanto già previsto dal Pnrr.\r

Le domande potranno essere presentate a partire da mercoledì prossimo, 12 ottobre, sul sito di Invitalia: avranno diritto ad accedere anche gli operatori che avevano già beneficiato del precedente bando.\r

“Si tratta di un intervento che punta ad utilizzare al meglio le risorse messe a disposizione del Pnrr per migliorare l’efficienza dell’offerta turistica\" commenta Massimo Garavaglia, ministro del Turismo.","post_title":"Agenzie e to: dal Pnrr arrivano 85 milioni di euro per la digitalizzazione","post_date":"2022-10-06T13:31:51+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1665063111000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"431810","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Stagione estiva da incorniciare per IOBUS, la compagnia tutta italiana di bus turistici per tours cittadini: nei mesi clou del periodo estivo – da maggio a metà settembre – sono stati trasportati quasi 100mila passeggeri, con picchi di 18-20mila turisti nei mesi di luglio ed agosto.\r

\r

“In pochi mesi dall’avvìo dell’attività la nostra start-up – commenta Giuseppe Cilia, presidente di Iobus - ha fatto registrare perfomance superiori alle aspettative, in taluni giorni siamo andati sold out, seguendo il trend di ripresa turistica nella Capitale. Abbiamo anche scelto di adottare un pricing adeguato all’alto standard del nostro servizio che ci è stato riconosciuto dai commenti sui social. Prosegue poi con nostra grande soddisfazione la collaborazione operativa con Itabus, un player d’eccellenza nel trasporto su gomma a lunga percorrenza”.\r

\r

A certificare il successo di Iobus ci sono state poi le recensioni postate sui social e sulle piattaforme OTA dove, come sottolinea Fabiola Cilia, general manager di Iobus: “Sono stati espressi lusinghieri giudizi sul nostro servizio, sulla componente digitale con i commentari in 8 lingue ed una audio-guida per bambini, e ancora sulla cortesia, efficienza del nostro staff e sulla pulizia a bordo dei bus. In generale l’indice di gradimento del nostro prodotto, in una scala da 1 a cinque, si è attestato sui 4 punti, facendo risultare Iobus tra le migliori compagnie di tours nella Capitale”.\r

\r

Dunque una prima stagione operativa che rappresenta un promettente viatico per il futuro di Iobus, già pianificato: “Oltre ad aver potenziato il nostro personale con nuove assunzioni – aggiunge infatti Fabiola Cilia - abbiamo raggiunto accordi commerciali con le maggiori OTA internazionali, da GetYouGuide a Booking, da Isango ad Attraction World; e conclusa una importante partnership con ‘Tickets’. Stiamo poi chiudendo una intesa con Musement e con una OTA particolarmente forte nei mercati asiatici. Sempre per la stagione 2023 è previsto l’aumento della flotta a 8 bus che garantiranno una frequenza del servizio ogni 12 minuti”.\r

\r

Riguardo infine al potenziamento del prodotto, Iobus ha già diversificato l’offerta con i tours delle catacombe, col servizio per l’Outlet di Castel Romano e la vendita diretta dei biglietti per i Musei Vaticani. E ora sono in via di allestimento altri Info-point in città: accanto ai punti vendita di Piazza dei Cinquecento (Stazione Termini), Via IV Novembre, Via della Conciliazione, Piazza San Silvestro, infatti, verranno assicurati altri 20 punti-vendita nel centro-città grazie ad accordi di esclusiva raggiunti con alcune edicole storiche nel cuore della Capitale.\r

\r

","post_title":"Iobus chiude la stagione estiva a pieno regime, 100mila pax da maggio","post_date":"2022-10-06T13:06:06+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1665061566000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"431797","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_412544\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Roberta Garibaldi, ad Enit[/caption]\r

\r

Enit porta l'offerta congressuale italiana sul palcoscenico di Imex America, in calendario dall’11 al 13 ottobre prossimi. Ottime le performance dell’Europa per numero di meeting internazionali promossi dalle associazioni: nella Top 20 Destination Performance Index di Icca, il 70% dei paesi e l’80% delle città sono destinazioni europee. Seguono i Paesi asiatici (15%) e i Paesi nordamericani (10%), mentre l’Oceania, rappresentata dall'Australia, ha una quota di mercato del 5%. La Spagna balza di 2 posizioni rispetto al 2019 e diventa la seconda destinazione per meeting a livello globale, dopo gli Stati Uniti che restano saldi al primo posto per numero di congressi ospitati. Dopo la Germania al 3° e la Francia al 4°, l'Italia nel 2021 ottiene il 5° posto, scavalcando il Regno Unito che scende di una posizione rispetto al 2019. \r

\r

Nella classifica delle città, Roma entra nelle prime 20 posizioni e si piazza al 16° posto. Nel 2021 in Italia sono stati realizzati complessivamente 86.438 eventi in presenza o in formato ibrido con una crescita del +23,7% rispetto al 2020, per un totale di 4.585.433 partecipanti (+14,7% sul 2020). Sempre lo scorso anno, la spesa internazionale per viaggi d’affari in Italia nel 2021, circa 4,3 miliardi di euro (+50,8% sul 2020), è cresciuta più di quella per vacanze (+16,8%). Sono 10,8 milioni i viaggiatori internazionali in Italia per motivi di lavoro/affari nel 2021 (+18,2% sul 2020) per un totale di circa 33 milioni di notti (+16,7%). (Fonte Ufficio Studi su dati Banca d’Italia) \r

\r

Nei primi 6 mesi del 2022, i viaggiatori dall’estero in Italia per motivi di lavoro spendono quasi 3 miliardi di euro (fonte: Ufficio Studi su dati Banca d’Italia – 2022 provvisori). \r

\r

Il settore mice troverà il vigore di un tempo nel 2026. \"Il successo dei meeting face to face dovrà essere basato in futuro sulla qualità dei contenuti e l’apporto che la destinazione può dare al raggiungimento degli obiettivi dell’evento, l’affiancamento di elementi virtuali, l’offerta di un’effettiva esperienza di networking, la sostenibilità\" dichiara l'ad Enit, Roberta Garibaldi.\r

\r

\"Se analizziamo i dati disponibili ci rendiamo conto di quanto sia aumentata la determinazione di fattori come la reputazione, l’accessibilità dei luoghi, i fattori ambientali, il clima, le opportunità extra conferenze, le caratteristiche delle strutture ricettive per qualità e standard di sicurezza e come ci si orienti anche su strutture con meno camere con un’ospitalità più familiare. E’ cresciuto l’interesse per strutture con aree esterne con flessibilità degli spazi, attenzione alla sostenibilità e all’enogastronomia e con avanzata dotazione tecnologica”.","post_title":"Enit porta l'Italia a Imex America: il nostro Paese è la quinta destinazione Mice al mondo","post_date":"2022-10-06T12:41:01+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1665060061000]}]}}