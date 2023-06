Cesarano, Posta Panoramic, Assisi: “Cresce la voglia di esperienze e contatto con i locali” Più esperienze, relax, natura e contatto con i locali. Sono le richieste dei viaggiatori post-Covid. Soprattutto in una destinazione che già tradizionalmente vantava una vocazione a un turismo più slow e attento al legame con il territorio quale Assisi: “La pandemia ha accelerato la necessità di adeguarsi o trasformarsi, per essere in grado di offrire un prodotto in linea con le nuove esigenze del mercato”, spiega Tiziana Cesarano, direttrice dell’hotel Posta Panoramic. Situato nei pressi della basilica di San Francesco, si tratta di un 3 stelle da 31 camere distribuite su tre piani, con ristorante di cucina umbra e mediterranea, nonché una piccola sala meeting da circa 20 persone dei capienza. “Quello dell’esperienza, nel senso più ampio del termine, è un filone valido anche nel business travel – prosegue Tiziana Cesarano -. Perché anche chi viaggia per lavoro, del proprio soggiorno non ricorda il colore della tenda della stanza, ma il servizio, l’accoglienza e la sensazione che la struttura è riuscita a trasmettere”. Assisi sta peraltro registrando buoni numeri in questa prima metà del 2023, con la domanda che al momento è del 15% superiore ai livelli pre-Covid del 2019. “Ma c’è ancora tanto lavoro da svolgere, anche perché la stagione estiva è appena iniziata”, sottolinea ancora Tiziana Cesarano. E poi c’è la questione costi: “Inevitabilmente ci siamo dovuti adeguare al contesto globale, apportando degli aumenti in relazione alla crescita dell’inflazione”, conclude la direttrice. Condividi

