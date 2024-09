CdsHotels: fatturato in crescita dell’8% nei primi otto mesi dell’anno Fatturato in crescita dell’8% nei primi otto mesi dell’anno per CdsHotels, che in questo modo consolida il trend positivo degli ultimi anni. “Siamo particolarmente soddisfatti dei risultati ottenuti – sottolinea il direttore commerciale, Ada Miraglia -. La nostra strategia, focalizzata sulla qualità dei servizi, sulla cura dei clienti e su politiche di prezzo oculate, ci ha consentito di crescere in modo significativo, anche in un anno complesso dovuto a una congiuntura internazionale instabile e alle difficoltà economiche che affrontano soprattutto le famiglie di fascia media. Una situazione che ha creato un mercato altalenante caratterizzato da un notevole early booking nella prima parte dell’anno, seguito da un periodo di quasi fermo nella tarda primavera, per segnare un picco dei last minute. Persino il settore mice ha registrato molte prenotazioni sotto data, impensabili sino a pochissimi anni fa. A riprova che anche le aziende sono caute prima di spendere e cercano di ridurre i costi” A spiccare tra le proprietà del gruppo, il siciliano CdsHotels Terrasini Città del Mare e il pugliese Riva Marina Resort di Carovigno che hanno rispettivamente registrato un incremento del +17% e del 13%. A livello complessivo, il gruppo ha visto un aumento di fatturato del 12% sul segmento villaggi turistici e del 4% sugli hotel. Le prospettive per il resto dell’anno sono altrettanto promettenti: da settembre a dicembre si prevede infatti una crescita del 22% rispetto allo stesso periodo del 2023, con settembre che ha già registrato il tutto esaurito in molte delle strutture, mentre l’occupazione per ottobre è in costante crescita. A livello di flussi, il mercato italiano ha mantenuto e quello straniero ha messo a segno un incremento del 12% rispetto al 2023: stesso incremento percentuale registrato l’anno scorso rispetto al 2022. Primo mercato la Francia, seguita da Gran Bretagna, Germania e Svizzera. Sul fronte dell’intermediazione, infine, CdsHotels mantiene un profilo equilibrato tra prenotazioni dirette e intermediate: il 39% del revenue proviene da vendite dirette, mentre il restante 61% è suddiviso tra gruppi, mice e intermediato. Condividi

\r

«L'acquisizione - afferma il ceo del gruppo - nel lungo termine significherà tre cose: uno, il contribuente italiano non dovrà più salvare Alitalia ogni due o tre anni. Due, le tariffe di Ita saranno più alte; tre, ci saranno maggiori opportunità per Ryanair di far crescere le rotte domestiche italiane e quelle internazionali dall'Italia verso altre destinazioni in Europa».\r

\r

Nello specifico O'Leary evidenzia «maggiori opportunità a livello regionale: pensiamo che quando Lufthansa avrà il pieno controllo di Ita orienterà parte dell'attività non più verso Roma e Milano, ma verso Monaco e Francoforte. È quello che già era accaduto con le acquisizioni di Brussels Airlines, Austrian e Swiss. E faranno esattamente la stessa cosa con Ita.\r

\r

Questo creerà maggiori opportunità di crescita per Ryanair. Stiamo quindi aumentando il numero di aeromobili basati negli aeroporti regionali italiani. Ma vogliamo continuare a crescere fortemente a Bergamo e pensiamo che ci saranno opportunità di crescita anche a Malpensa». \r

La stoccata a Wizz Air\r

Stuzzicato nel commentare le novità in casa dei competitor, O'Leary non si fa mancare la sferzata su Wizz Air, sottolineando come la crescita della low cost ungherese «negli ultimi due o tre anni sia rivolta al Medio Oriente. Sono in Arabia Saudita, Kuwait, Qatar. Si parla di rotte verso l'India e, più recentemente, di rotte verso la Cina (...) Cinque anni fa erano in concorrenza con Ryanair a Vienna e in Italia». \r

\r

Ora, secondo O'Leary, le cose sono cambiate, hanno capito che «non possono competere con Ryanair. Quindi penso che la loro strategia sia sensata». E ancora: «Li abbiamo superati a Budapest, che è il loro mercato domestico. L'anno scorso abbiamo aperto a Tirana, che era il loro mercato principale. Avevano l'80% del mercato albanese, credo che nei primi dodici mesi siamo cresciuti.\r

\r

\r

\r

","post_title":"O'Leary, Ryanair: «Ecco perché l'accordo Ita-Lufthansa è molto positivo»","post_date":"2024-09-17T12:00:13+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza","topnews"],"post_tag_name":["In evidenza","Top News"]},"sort":[1726574413000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"474637","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La quindicesima edizione del Salone del camper di Parma ha ufficialmente aperto i battenti nei giorni scorsi. La kermesse, organizzata presso Fiere di Parma, si è nuovamente consolidata come la fiera di riferimento per gli appassionati del turismo all’aria aperta in Italia e la seconda più importante d’Europa in termini di affluenza. Basti pensare che le presenze lo scorso anno sono state di oltre 100mila visitatori registrati.\r

\r

Al Salone di Parma presenziano oltre 330 espositori, 70 dei quali provenienti da 16 paesi diversi, che espongono più di 600 veicoli ricreazionali su una superficie di 110mila metri quadrati. Rispetto all’anno precedente, sia il numero degli espositori che l’area espositiva hanno registrato una crescita del 4%, confermando l’interesse sempre più vivo per i veicoli ricreativi e il turismo open-air.\r

\r

Il ministro Santanchè che ha prsenziato all'apertura del salone, ha annunciato l’imminente lancio di un bando da 33 milioni di euro, promosso dal Ministero del Turismo, destinato a finanziare la realizzazione di nuove aree di sosta per camper in tutto il Paese. “Il turismo all’aria aperta – ha dichiarato Santanchè – non è più un semplice svago, ma una vera esperienza di viaggio. Oggi il settore conta su soluzioni moderne come casette mobili e aree attrezzate per camper, grazie anche al lavoro di imprenditori e operatori che hanno contribuito alla sua crescita esponenziale.”","post_title":"Il successo del Salone del camper. Santanchè: «Pronto un bando da 33 milioni»","post_date":"2024-09-17T11:39:33+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1726573173000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"474618","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ryanair avanza dritta per la sua rotta e punta ai 60 milioni di passeggeri per il mercato Italia, dove aggiusta le proprie pedine su uno scacchiere inevitabilmente influenzato dai ritardi sulle consegne Boeing, dai mutati scenari di mercato (dall'accordo Ita Airways-Lufthansa alla chiusura della base easyJet a Venezia).\r

\r

La low cost per l'inverno in arrivo ha quindi deciso di trasferire «quattro dei 24 aeromobili basati a Milano Bergamo, con conseguente taglio del 5% dei 20 milioni di posti offerti e di cinque rotte, su aeroporti con costi inferiori e dove si prevedono maggiori potenzialità di crescita - ha dichiarato il ceo del gruppo Michael O'Leary -. In primis a Malpensa, che riceverà quindi il suo ottavo velivolo basato e dove saranno aperte 10 nuove rotte per un totale di 42, con l'obiettivo di trasportare 4,5 milioni di passeggeri (+7%)». Le new entry da Malpensa sono Atene, Budapest, Parigi, Fuerteventura, Cracovia, Maiorca, Marrakech, Reggio Calabria, Rzeszow e Tallinn.\r

\r

E se lo scalo varesino non è certamente meno caro rispetto a quello orobico, è altrettanto vero che «si apriranno nuovi spazi e potenzialità legati alla finalizzazione dell'accordo Ita-Lufthansa».\r

\r

Gli altri velivoli verranno spostati sulle basi di Trieste e Reggio Calabria «che hanno costi più bassi, avendo abolito l'addizionale comunale». Da qui l'ennesimo appello alla regione Lombardia e più in generale al governo italiano affinché si segua questa strada «che porterebbe a un ulteriore investimento di Ryanair di 4 miliardi di dollari, con l'aggiunta di 40 nuovi aeromobili, oltre 20 milioni di passeggeri all'anno su 250 nuove rotte e 1.500 nuovi posti di lavoro».\r

\r

A livello globale la low cost prevede di trasportare 200 milioni di passeggeri, il +35% rispetto al 2019 e il +8% rispetto all'anno precedente, ha sottolineato O'Leary, che ha ribadito come le previsioni siano migliorate, con tariffe «ancora in calo ma meno di quanto inizialmente previsto». \r

\r

Nota dolente si conferma quella legata ai ritardi nelle consegne dei velivoli da parte di Boeing, «che stanno pesando sulla nostra crescita e l'annuncio dello sciopero ci porterà a un ritardo ulteriore»: entro la fine dell’anno il vettore prevede di ricevere 10 Boeing 737 Max .\r

\r

Interesse dichiarato anche per Venezia, dove easyJet ha recentemente comunicato la chiusura della sua base: «In Veneto abbiamo una base a Treviso e una Venezia: stavamo già trattando con il Marco Polo per un ulteriore sviluppo e, dopo l 'annuncio di easyJet, questi colloqui hanno avuto un'accelerazione. Sono ragionevolmente ottimista su una nostra crescita a Venezia, dall'aprile 2025 anche se, ancora una volta, tutto è subordinato all'arrivo di nuovi aerei».","post_title":"Ryanair sposta 4 aeromobili da Milano Bergamo: più investimenti su Malpensa e altre basi","post_date":"2024-09-17T11:05:10+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1726571110000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"474617","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Fatturato in crescita dell'8% nei primi otto mesi dell'anno per CdsHotels, che in questo modo consolida il trend positivo degli ultimi anni. “Siamo particolarmente soddisfatti dei risultati ottenuti - sottolinea il direttore commerciale, Ada Miraglia -. La nostra strategia, focalizzata sulla qualità dei servizi, sulla cura dei clienti e su politiche di prezzo oculate, ci ha consentito di crescere in modo significativo, anche in un anno complesso dovuto a una congiuntura internazionale instabile e alle difficoltà economiche che affrontano soprattutto le famiglie di fascia media. Una situazione che ha creato un mercato altalenante caratterizzato da un notevole early booking nella prima parte dell’anno, seguito da un periodo di quasi fermo nella tarda primavera, per segnare un picco dei last minute. Persino il settore mice ha registrato molte prenotazioni sotto data, impensabili sino a pochissimi anni fa. A riprova che anche le aziende sono caute prima di spendere e cercano di ridurre i costi”\r

\r

A spiccare tra le proprietà del gruppo, il siciliano CdsHotels Terrasini Città del Mare e il pugliese Riva Marina Resort di Carovigno che hanno rispettivamente registrato un incremento del +17% e del 13%. A livello complessivo, il gruppo ha visto un aumento di fatturato del 12% sul segmento villaggi turistici e del 4% sugli hotel. Le prospettive per il resto dell’anno sono altrettanto promettenti: da settembre a dicembre si prevede infatti una crescita del 22% rispetto allo stesso periodo del 2023, con settembre che ha già registrato il tutto esaurito in molte delle strutture, mentre l’occupazione per ottobre è in costante crescita.\r

\r

A livello di flussi, il mercato italiano ha mantenuto e quello straniero ha messo a segno un incremento del 12% rispetto al 2023: stesso incremento percentuale registrato l'anno scorso rispetto al 2022. Primo mercato la Francia, seguita da Gran Bretagna, Germania e Svizzera. Sul fronte dell’intermediazione, infine, CdsHotels mantiene un profilo equilibrato tra prenotazioni dirette e intermediate: il 39% del revenue proviene da vendite dirette, mentre il restante 61% è suddiviso tra gruppi, mice e intermediato.\r

\r

","post_title":"CdsHotels: fatturato in crescita dell'8% nei primi otto mesi dell'anno","post_date":"2024-09-17T10:16:00+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1726568160000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"474546","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Grande successo per il Glamour Exclusive Weekend, che si è svolto lo scorso 14 e 15 settembre a Palazzo di Varignana Resort & Spa, sui colli bolognesi, e che ha visto la partecipazione di circa 200 persone tra partner, agenzie e professionisti del settore e della stampa. Un evento, curato nei minimi dettagli, che è stato l’occasione per Glamour di presentare il re-styling del logo, i dati del primo semestre e gli obiettivi futuri.\r

\r

\"Questo evento è la conferma della solidità del nostro modello di business e della nostra continua spinta verso l’innovazione. Siamo orgogliosi di aver costruito in questi anni una realtà che non solo cresce in termini di fatturato, ma che mantiene sempre l’eccellenza nel servizio. La nostra missione rimane quella di fornire alle agenzie partner strumenti all’avanguardia, come il miglior sistema di prenotazione voli sul mercato, per garantire esperienze di viaggio senza pari\" ha dichiarato Luca Buonpensiere, titolare del to.\r

\r

I numerosi workshop e appuntamenti organizzati durante il weekend sono stati un’importante occasione, per le oltre 120 agenzia viaggi presenti, per fare networking, aggiornamento e condivisione. Glamour si conferma dunque come punto di riferimento per il mercato dei viaggi su misura, la biglietteria aerea e per l’innovazione nel settore. Negli ultimi tre anni la crescita di questa azienda è stata particolarmente significativa e consistente. I dati del primo semestre 2024 confermano questo trend: +24% di fatturato rispetto allo stesso periodo del 2023 ed ebitda al 4%, con un incremento significativo nelle diverse linee di business. Si registra infatti un +22% per\r

\r

[caption id=\"attachment_474553\" align=\"alignright\" width=\"300\"] il nuovo logo di Glamour Tour Operator[/caption]\r

\r

la biglietteria aerea e un +27% per i pacchetti tour operator\r

\r

\"Stiamo lavorando con forte intensità per continuare la crescita aziendale avuta nel primo semestre con un focus sui ricavi ed sull'ebitda. Il nostro successo è il risultato dell’impegno collettivo al cambiamento che il mercato ci richiede. Ci siamo prefissati un obiettivo ambizioso, che è quello di raddoppiare il fatturato entro il 2025, consolidando ulteriormente la posizione sul mercato del turismo outgoing” ha dichiarato Nicola Bonacchi, direttore generale.\r

\r

Durante i due giorni dell’evento si sono alternati momenti di business, workshop formativi e premiazioni, con attività di intrattenimento che hanno reso l'esperienza ancora più interessante e dinamica. I partecipanti hanno avuto l'opportunità di confrontarsi sui nuovi trend emergenti del settore turistico e di approfondire le numerose opportunità innovative proposte da Glamour. “La nostra offerta punta sempre più a una vendita di destinazioni all year round e stiamo lavorando per creare nuovi pacchetti tailor made su nuovi mercati, tra cui il Giappone e tutto l’Oriente”, ha commentato durante la convention di apertura Emmer Guerra, direttore prodotto.\r

\r

Per il prossimo futuro il to ha scelto di investire in innovazione tecnologica, ampliamento dell’offerta di viaggi unici su nuove destinazioni e partnership strategiche con compagnie aeree e enti del turismo, per garantire un’offerta sempre più diversificata e di alta qualità. In quest’ottica si inserisce anche il re-styling dello storico marchio, che ora si presenta decisamente più giovane, dinamico e attuale.\r

\r

[gallery ids=\"474551,474552,474560\"]","post_title":"Glamour: dopo un 2023 da +24% di fatturato arriva il nuovo logo del to","post_date":"2024-09-16T12:23:09+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1726489389000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"474533","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sessanta programmi in 18 paesi con diverse novità. E' online la programmazione 2025 di Inside Africa, operatore orchestrato dal travel consultant Stefano Nori, dalla grandissima esperienza sulla destinazione: \"L'Africa Australe resta la destinazione trainante dell'intera programmazione, con il Sudafrica in costante e regolare crescita e la Namibia che nel 2024 ha visto un vero e proprio boom di prenotazioni, cosa che prevedo proseguirà nel 2025. Allo stesso modo la Tanzania da tempo non registrava per noi risultati così positivi. Nonostante la presenza di vari itinerari di gruppo, sia esclusivi sia in condivisione con altri operatori, la caratteristica fondamentaAle resta l'organizzazione dei pacchetti su misura, per lo più destinati al mercato alto spendente\".\r

\r

Tra le proposte dell'operatore, spicca il Sud Africa Boutique Tour: \"Prodotto studiato e realizzato pensando a coloro che desiderano un viaggio completo, con i giusti tempi di visite, attività ed esperienze, senza lunghi trasferimenti, utilizzando boutique hotel spesso inseriti in storici edifici. Poche partenze per un massimo di otto partecipanti, con proposte ad hoc riservate anche agli honeymooners, tra cui estensioni balneari in Mozambico e a Mauritius. Alla collana dei Boutique tour si è unito recentemente pure il Senegal, che sarà presto seguito dal Marocco e da altri paesi africani. A proposito di Africa Occidentale, proprio il Senegal, insieme a Ghana, Togo, Benin e Costa d'Avorio, sono destinazioni ideali per scoprire l'Africa degli uomini, della cultura e delle tradizioni\".\r

\r

Per terminare, nel 2025 si assisterà ad alcuni graditi ritorni, come l'Egitto, il Kenya, in binomio con Uganda e Ruanda, nonché l'Etiopia. Entra inoltre in squadra Silvia Monaco, che si occupa di promozione a tutto tondo. \"Boutique non significa assolutamente lusso sfrenato e costoso - ci tiene infine a precisare in conclusione Nori -: non significa esclusività legata al denaro; la mia idea è proporre un approccio e una filosofia di viaggio basati su esperienze condivise con il giusto numero di partecipanti\".","post_title":"Online la programmazione 2025 di Inside Africa. Focus sui Boutique tour","post_date":"2024-09-16T11:21:35+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1726485695000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"474531","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un totale di 22,45 miliardi di dollari ha raggiunto il mercato delle assicurazioni di viaggio e del turismo nel 2023, con un aumento spettacolare in linea con la brutale crescita del turismo dopo la pandemia.\r

\r

All’interno del settore assicurativo, l’assicurazione di viaggio è un ramo molto specifico: protegge i turisti da eventi imprevisti che, soprattutto in materia sanitaria, possono essere molto costosi. Di solito viene venduto in bundle e, in alcuni paesi, è obbligatorio per ottenere un visto.\r

\r

La chiusura del 2024 si prevede con una crescita che potrebbe essere addirittura superiore a quella del 2023, che, rispetto al 2022, rappresentava il 13% in più rispetto al precedente. Dobbiamo tenere presente che il Covid ha avuto un ruolo importante nel rendere consapevoli i viaggiatori che in ogni momento possono rimanere 'bloccati' in luoghi improbabili, con costi insostenibili.\r

Mercato europeo leader\r

Nonostante gli americani siano molto propensi ad stipulare un'assicurazione, il mercato europeo è il più grande del mondo, anche perché è più frammentato e il viaggiatore non è di casa in tutte le parti d'Europa.\r

\r

Il 48% del fatturato totale proviene dai turisti individuali. Il resto sono viaggiatori di gruppo di un tipo o dell'altro.\r

\r

Il segmento che attualmente cresce di più è quello dei viaggi studio, tipico dei giovani che si recano in un altro Paese o per una formazione linguistica o specifica.\r

\r

La grande sfida ora per questo mercato è la sua semplificazione, utilizzando prodotti già pronti e non personalizzati. Questa tipologia di assicurazione è quella che sta crescendo di più.","post_title":"Assicurazioni viaggio: 22, 45 miliardi di dollari nel 2023. 2024 in crescita","post_date":"2024-09-16T10:55:20+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1726484120000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"474508","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Non sarà più necessario il check- in online per validare il biglietto del treno regionale, da sabato 21 settembre. \"In anticipo rispetto a quanto comunicato nei mesi scorsi - spiega una nota ufficiale di Trenitalia - il biglietto digitale regionale si validerà automaticamente all’orario di partenza programmata del treno acquistato e non sarà più necessario fare il check-in.\r

\"Questa novità - prosegue la società - è stata pensata per rispondere alle esigenze dei viaggiatori, offrendo una maggiore comodità e riducendo il rischio di dimenticare di validare il biglietto prima di salire a bordo\",\r

Trenitalia precisa che rimangono invariate le condizioni di flessibilità per il cambio di data e di orario del viaggio. I passeggeri potranno continuare a effettuare cambi illimitati di data e orario di viaggio fino alle 23:59 del giorno precedente la partenza. Il giorno del viaggio, l’orario di partenza continuerà ad essere modificabile senza limiti, purché prima dell’orario programmato del treno scelto.\r

Con il biglietto digitale validato automaticamente all’orario di partenza – modalità che non elimina la possibilità di viaggiare con il tradizionale biglietto cartaceo – anche l'esperienza di viaggio diventa più semplice e sostenibile, oltre alla possibilità per i passeggeri di ricevere sul proprio dispositivo le informazioni relative al viaggio.","post_title":"Trenitalia: dal 21 settembre niente più check-in online per i biglietti regionali","post_date":"2024-09-16T09:15:11+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1726478111000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"474372","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

Civitatis, la piattaforma leader nella vendita di tour e attività in italiano in tutto il mondo, ha organizzato un fam trip di quattro giorni per un gruppo selezionato di agenti di viaggio italiani, per scoprire in prima persona le attività dell'azienda nella Comunità di Madrid, una delle destinazioni più popolari di Civitatis tra le oltre 4.000 che offre in 160 Paesi.\r

Con il supporto della Comunità di Madrid, l'obiettivo di questo fam trip è stato quello di rafforzare i legami con le agenzie di viaggio italiane, permettendo loro di conoscere a fondo il prodotto e il team di Civitatis, nonché di ascoltare le loro esigenze e aspettative. \r

Durante il fam trip, le agenzie hanno sperimentato personalmente i servizi turistici dell'azienda spagnola, oltre a conoscere a fondo le esigenze e le aspettative dei loro clienti, grazie alla vicinanza e al dialogo diretto con il team B2B italiano di Civitatis.\r

Un'esperienza su misura\r

Dal 3 al 6 settembre, gli agenti di viaggio italiani hanno potuto godere di un ricco programma che ha messo in mostra le grandi attrazioni della Comunità di Madrid. \r

Fin dal loro arrivo, gli ospiti sono stati accolti con una serata di flamenco tradizionale a Torre Bermejas, una delle attività più richieste dai clienti italiani sulla piattaforma Civitatis, e una cena che ha fornito il primo contatto con la ricchezza culturale e gastronomica.\r

Il giorno seguente, gli agenti hanno effettuato un tour privato di Madrid, visitando i luoghi più emblematici della città. Durante la giornata, gli agenti di viaggio italiani hanno ricevuto una formazione specializzata per conoscere meglio l'azienda e il prodotto esclusivo offerto da Civitatis.\r

Il terzo giorno, gli ospiti hanno effettuato una visita guidata in italiano del Palazzo Reale, uno dei monumenti più iconici della capitale. In seguito, sono stati accolti nella sede di Civitatis per conoscere i meccanismi interni dell'azienda e condividere uno spazio di networking. La giornata si è conclusa con un evento speciale organizzato insieme alla Comunità di Madrid, che prevedeva un networking professionale per condividere esperienze e impressioni.\r

\r

Evento di chiusura\r

L'evento è iniziato con un messaggio di benvenuto da parte di Civitatis, che ha ringraziato i partecipanti per la loro partecipazione e ha sottolineato il valore chiave che le agenzie di viaggio apportano al business e al turismo. Ha inoltre ringraziato la collaborazione della Comunità di Madrid, che ha reso possibile la realizzazione congiunta di questo evento.\r

Civitatis ha sottolineato l'importanza del suo ruolo nel rendere le esperienze di destinazione memorabili e personalizzate, evidenziando come le agenzie siano state un alleato naturale fin dall'inizio. \r

Alberto Gutiérrez, CEO e fondatore di Civitatis, ha preso la parola per ringraziare le agenzie per la loro collaborazione e per ripercorrere l'evoluzione del rapporto con loro. “Puntare sulle agenzie di viaggio è stato qualcosa di molto semplice e naturale. Oggi collaboriamo con più di 30.000 agenzie in tutto il mondo, permettendoci di riempire il viaggio di più persone con un servizio di altissima qualità e attività accuratamente selezionate. Siamo, senza dubbio, una combinazione vincente”, ha dichiarato.\r

Da parte sua, Verónica de Íscar, responsabile dell'area B2B di Civitatis, ha risposto alla domanda sulla crescita di questo canale negli ultimi anni: “Quando ho iniziato nel 2018, c'erano appena 260 agenzie che collaboravano con noi. Ora siamo oltre 30.000, e il B2B è il canale che cresce più velocemente. Le agenzie stesse sono diventate i nostri migliori prescrittori, vendendo i nostri servizi meglio di quanto facciamo noi stessi”.\r

Per quanto riguarda l'importanza del mercato italiano per Civitatis, De Íscar ha sottolineato il grande potenziale e la sua somiglianza con il mercato spagnolo, con la sua radicata cultura del viaggio.\r

Comunità di Madrid: una destinazione unica e incomparabile\r

All'evento ha partecipato anche Laura Martínez Cerro, Direttrice Generale del Turismo e dell'Ospitalità della Comunità di Madrid, che ha sottolineato l'immenso valore turistico della regione. “Siamo una regione piccola ma ben collegata, con un'offerta culturale e patrimoniale incomparabile. Oltre alla capitale, abbiamo tre città patrimonio dell'UNESCO e undici ville che riflettono l'autenticità di Madrid”.\r

“La nostra regione sta vivendo un rinascimento turistico che ci pone come terza destinazione mondiale, dopo New York e Londra”, ha concluso Martínez Cerro, sottolineando la recente ristrutturazione del Santiago Bernabéu come futura icona turistica.\r

Su Civitatis\r

Civitatis è l'azienda leader nella distribuzione online di visite guidate, escursioni e attività in italiano e spagnolo nelle principali destinazioni del mondo, con più di 90.000 attività in oltre 4.000 destinazioni in 160 Paesi. Nel 2023, più di 800.000 persone hanno riempito il loro viaggio ogni mese con Civitatis.","post_title":"Civitatis: le migliori agenzie italiane in un viaggio immersivo nella Comunità di Madrid","post_date":"2024-09-16T09:00:41+00:00","category":["informazione-pr","mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Informazione PR","Mercato e tecnologie"],"post_tag":["agenzie","agenzie-di-viaggi","civitatis","fam-trip","fam-trip-agenti-di-viaggio","portale-civitatis"],"post_tag_name":["agenzie","Agenzie di Viaggi","civitatis","fam trip","fam trip agenti di viaggio","portale civitatis"]},"sort":[1726477241000]}]}}