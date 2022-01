Borgo San Gaetano, quando il luxury è ospitalità esperienziale tra i profumi della storia e della tradizione

A Borgo San Gaetano di Bernalda (MT) è possibile ritrovare la propria dimensione, lasciandosi abbracciare dalla magia di un luogo che ha saputo reinventarsi preservando il fascino della sua autenticità. Borgo San Gaetano – Dimore di Charme è un complesso che ha origine nella prima metà dell’800, in parte composto dai cosiddetti “casalini” (tipologia abitativa tipica della bassa valle del Basento) pertinenza di un vecchio forno, in parte dalle “dimore”, un tempo frantoio oleario annesso al palazzo sovrastante. Oggi l’intero manufatto si insirisce in un più complesso progetto di ospitalità diffusa, diventato realtà nel 2017.

L’architetto bernaldese Franca Digiorgio ha messo a punto un progetto che ha mirato al recupero dei materiali originali, adeguando dove necessario il consolidamento con materiali compatibili, secondo le più attente tecniche di bioedilizia. L’idea è quella di offrire un’ospitalità esperienziale, nella quale si possa avvertire il profumo della storia, naturalmente con tutti i comfort della contemporaneità. I consumi di energia sono stati ridotti grazie all’installazione del solare termico a servizio dell’acqua sanitaria e a supporto dell’impianto idro-termico sottopavimento, integrato da impianti di deumidificazione e trattamento d’aria, che favoriscono il miglioramento del microclima interno.

A completare l’intervento di riqualificazione è l’allestimento, meticoloso ed evocativo delle tradizioni artigianali locali, di gusto mediterraneo, caldo, luminoso e dai colori chiari e naturali.Le sette unità dedicate agli ospiti, divise in casalini e suite, riproducono le tipologie abitative locali: ampi monolocali distribuiti su due livelli interni che, come da tradizione, riportano i servizi nella parte sottostante e la zona notte nell’area soppalcata, collegata da una scala interna; e accoglienti stanze a piano terra con suggestive coperture a volta, in legno e cotto. Ogni camera è completamente indipendente, e garantisce il massimo della privacy e della sicurezza. La caratteristica di Borgo San Gaetano è quella di essere una sorta di nucleo abitativo, incastonato nel centro storico, che gode della fruibilità di un suggestivo giardino di vicinato e di un caratteristico vicoletto da cui si accede. Qui si organizzano aperitivi o cene all’aperto che rafforzano l’idea di vivere un’esperienza che riporta indietro nel tempo. Il prezzo per il soggiorno va da 90 euro a 150 euro per due persone a notte, con la prima colazione inclusa.