Belmond rinnova le direzioni regionali con Christian Boyens e Iain Langridge Novità nelle direzioni regionali del gruppo Belmond: Christian Boyens entrerà a far parte dell’azienda con il ruolo di vicepresidente e divisional leader per il Sud Europa; Iain Langridge acquisirà maggiori responsabilità nel suo nuovo ruolo di vicepresidente e divisional leader per Nord Europa, Africa e Asia Pacifico. A partire dal 23 gennaio, Boyens sovrintenderà quindi alle operazioni e alla gestione della divisione Sud-Europea, comprendente Italia, Spagna e Portogallo. Prima di entrare in Belmond, ha ricoperto il ruolo di head of operations, urban hotels presso Lvmh Hotel Management/Cheval Blanc. Durante la propria esperienza in Cheval Blanc, Boyens ha guidato il team verso l’attesissima apertura del Cheval Blanc Paris. Per oltre otto anni è stato inoltre direttore generale del Ritz Paris, per cui ha tra le altre cose supervisionato la chiusura, la ristrutturazione e il riposizionamento. Precedentemente, ha trascorso 11 anni negli Stati Uniti presso il Peninsula Beverly Hills e l’hotel Casa Del Mar di Santa Monica. Boyens si trasferirà a Milano per il suo nuovo ruolo in Belmond. Langridge è entrato a far parte del gruppo Belmond nel 2020 con il ruolo di divisional managing director per l’Asia Pacifico e, da allora, ha guidato gli hotel asiatici dell’azienda durante la pandemia, sviluppando e implementando programmi ambiziosi pensati per migliorare l’esperienza degli ospiti e incrementare l’appeal delle strutture. Nella sua attuale posizione sarà responsabile delle operazioni e della gestione della nuova divisione, che include una vasta gamma di strutture in Regno Unito, Africa e nella regione Asia Pacifico. Queste nomine fanno infatti seguito alla recente ristrutturazione dell’azienda, che ha visto la creazione delle divisioni Sud Europa e Nord Europa, Africa e Asia Pacifico.

