B&B Hotels: il poker dei nuovi hotel a Milano

Quattro nuove strutture arricchiscono la collezione del capoluogo lombardo di B&B Hotels.

«Abbiamo acquisito questi alberghi della catena Mini Hotel – spiega Valerio Duchini, presidente e ceo della catena internazionale – per presidiare sempre più l’area milanese e proseguire così, in maniera costante, nell’espansione della catena che conta oltre 550 hotel in Europa, e arriva a 17 in Lombardia su un totale di 48 in Italia, sulla strada giusta per raggiungere le 50 strutture entro il 2021».

Il B&B Hotel Milano Aosta è un 3 stelle, situato nel cuore pulsante della città, affacciato sulla piazza della Stazione Centrale. La struttura è dotata di 63 camere tra standard e superior, di un’ampia terrazza con vista sui monumenti simbolo di Milano e della piazza Duca D’Aosta.

Il B&B Hotel Milano La Spezia, 4 stelle, è in posizione strategica in zona Famagosta, tra i Navigli e la Darsena. La struttura, caratterizzata da un design minial, lineare ed elegante, dispone di 76 camere, un fantastico rooftop che ospita la sala colazioni con vista panoramica. Tra gli altri servizi, la struttura offre un’attrezzata sala meeting, ideale per incontri e piccoli eventi aziendali o privati.

Il B&B Hotel Milano Portello è un 4 stelle è dove si trova la porta di Milano dall’Europa: si trova infatti a due passi da Fiera Milano City e dal nuovissimo City Life shopping district, nonché vicino alla vivace zona di via Marghera e Corso Vercelli. Comodo anche per gli appassionati di calcio e musica a pochi minuti dallo stadio di San Siro. L’hotel dispone di 76 camere, e presenta inoltre un’ampia sala meeting, completa di ogni moderna attrezzatura tecnologica.

Infine il B&B Hotel Milano Ornato, 3 stelle, completamente rinnovato, che sorge vicino allo splendido Parco Nord, polmone verde di Milano e grande risorsa per gli amanti del fitness, tra il quartiere Niguarda e quello di Bicocca. L’hotel dispone di 133 camere, ed è ormai punto di riferimento per chi ha necessità di soggiornare vicino a due tra i maggiori Ospedali della città, il Niguarda e il Galeazzi. I prezzi minimi delle camere base variano (a partire) dai 48 ai 58 euro per notte.

«L’acquisizione di queste strutture ci mette in grado di disporre di oltre 1500 camere su Milano, partendo da un minimo di 50 arrivando a un massimo di 190 – conclude Duchini – e le 4 nuove acquisizioni portano 360 camere. Questo investimento, prossimo ai 50 milioni di euro, ci porterà a cercare di avvicinarsi al fatturato pre covid che era di 63 milioni di euro. La cosa che ci conforta è il recupero di alcune importanti piazze in termini di riempimento, forse anche in virtà della politica tariffaria adottata con la flessibilità nelle prenotazioni/spostamenti/cancellazioni e la sicurezza della sanificazione sulla quale abbiamo molto puntato».